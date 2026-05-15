Hải quan biên giới phía Bắc bắt nóng hàng chục nghìn sản phẩm nghi xâm phạm sở hữu trí tuệ

Song Linh

22:43 | 15/05/2026
(TBTCO) - Tối ngày 15/5, Cục Hải quan thông tin mới về kết quả triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Chính phủ, lực lượng hải quan trên tuyến biên giới phía Bắc liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo nhãn hiệu...
Cục Hải quan cho biết, chỉ trong ít ngày kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm như Lạng Sơn, Móng Cái, Cao Bằng, cơ quan Hải quan đã phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm vi phạm, cho thấy diễn biến phức tạp của hoạt động buôn lậu và giả mạo thương hiệu qua tuyến biên giới phía Bắc.

Hải quan biên giới phía Bắc bắt nóng hàng chục nghìn sản phẩm nghi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Ảnh: CHQ

Cụ thể, tại Lạng Sơn, Đội Kiểm soát chống buôn lậu miền Bắc (Đội 1), Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu Chi Ma thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI kiểm tra thực tế lô hàng nhập khẩu loại hình A11 mở tờ khai ngày 13/5/2026. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7 mục hàng hóa nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm 30 áo phông nam gắn nhãn hiệu BURBERRY; 490 đôi dép người lớn và trẻ em mang nhãn hiệu CROCS, adidas; 180 túi xách gắn nhãn hiệu COACH.

Trước đó, cũng tại Lạng Sơn, Đội 1 phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kiểm tra lô hàng quá cảnh mở tờ khai ngày 10/5/2026, phát hiện ngoài hàng hóa phù hợp khai báo còn có 14 mục hàng không khai báo và nhiều mặt hàng nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý có 4.200 hộp kem chống nắng nhãn hiệu FORMBO; hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu SADOER như kem trị sẹo, kem ủ tóc, kem dưỡng ẩm; cùng 250 đôi giày cao gót nữ gắn nhãn hiệu DOLCE&GABBANA.

Tại Móng Cái, lực lượng hải quan tiếp tục phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm khi kiểm tra lô hàng quá cảnh. Ngoài các mục hàng thiếu hoặc không có theo khai báo, cơ quan Hải quan còn phát hiện hàng chục thiết bị điện tử nghi đã qua sử dụng gồm máy tính xách tay, điện thoại iPhone, máy tính bảng Apple cùng nhiều phụ kiện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, giả mạo xuất xứ như 1.000 củ sạc in biểu tượng quả táo Apple, 504 dây sạc ghi xuất xứ “Made in Vietnam”, 15 đôi dép nam gắn nhãn hiệu Louis Vuitton.

Trong khi đó, tại Cao Bằng, lực lượng hải quan phối hợp kiểm tra lô hàng quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh đã phát hiện nhiều máy tính xách tay nghi đã qua sử dụng mang nhãn MacBook Pro, MacBook và Microsoft cùng một số mặt hàng không khai báo./.

Theo cơ quan Hải quan, các vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Kết quả kiểm tra thời gian qua cho thấy lực lượng hải quan đang tăng cường kiểm soát chặt tuyến biên giới phía Bắc, tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng cấm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.
