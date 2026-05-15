Thời sự

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 4 nhóm thủ tục hành chính

Hà Phương

22:43 | 15/05/2026
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy, chữa cháy; cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng.
Công văn số 4408/VPCP-CĐS nêu rõ, để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các TTHC, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ: Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu các ý kiến hợp lý của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3185/BTP-KSTT ngày 12/5/2026 để xây dựng và chủ động thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 5/2026; báo cáo cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa đối với các phương án vượt thẩm quyền, hoàn thành thực thi trong tháng 6/2026.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan tại dự thảo Nghị quyết phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, gửi Bộ Tư pháp để hoàn thiện, trình Chính phủ.

Cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh tư liệu.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy theo hướng phù hợp thực tiễn, bảo đảm an toàn cho người, cho công trình và tiết kiệm tối đa cho chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân; rà soát, đơn giản hóa danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc diện cấp giấy phép trước khi lưu thông trên thị trường để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2026.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục thành lập, mở rộng cụm công nghiệp theo hướng tăng cường liên thông, tích hợp, thực hiện thủ tục hành chính đồng thời, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2026.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các bộ, cơ quan chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền thống nhất một đầu mối quản lý khu công nghiệp và cụm công nghiệp, trong quá trình xây dựng, ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị liên quan rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2026./.

thủ tục hành chính cắt giảm đơn giản hóa phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp khu công nghiệp, cụm công nghiệp cấp phép xây dựng

(TBTCO) - TP. Hải Phòng là địa phương đầu tiên được lựa chọn thí điểm các nền tảng số dùng chung của Quốc hội.
(TBTCO) - Chiều 14/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phường Móng Cái 1 và trực tuyến tới 29 điểm cầu tại các phường, xã, đặc khu thuộc Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội số 3.
(TBTCO) - Việt Nam khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.
(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã phát đi một thông điệp rõ ràng đó là: trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, chính Mặt trận cũng phải đổi mới mạnh mẽ hơn để theo kịp yêu cầu của thực tiễn, giữ được nhịp nối với Nhân dân và tạo dựng đồng thuận xã hội.
(TBTCO) - Tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, với vai trò, vị thế là Thủ đô của hai nước, Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương; phải làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên.
