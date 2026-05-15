Thay đổi cách tính LDR, ngân hàng “big 4” hưởng lợi lớn từ tiền gửi Kho bạc Nhà nước

Ngày 15/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 08/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 20 Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 08/2026/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026, bãi bỏ quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 26/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo quy định mới ban hành, các ngân hàng được phép tính 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào mẫu số khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR), trong khi toàn bộ tiền gửi không kỳ hạn của cơ quan này vẫn tiếp tục bị loại trừ.

Theo quy định cũ, tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước bị loại khỏi mẫu số LDR tăng dần từ 50% trong năm 2023, lên 60% năm 2024, 80% năm 2025 và từ ngày 1/1/2026 là 100%. Điều này đồng nghĩa, từ đầu năm 2026, toàn bộ tiền gửi Kho bạc Nhà nước từng không còn được tính vào công thức xác định LDR của các ngân hàng.

Báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy, lượng tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại ba ngân hàng quốc doanh lớn gồm Vietcombank, BIDV và VietinBank đạt tổng cộng 563.036 tỷ đồng, tăng gần 39% so với cuối năm 2025.

Trong đó, Vietcombank ghi nhận số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước đạt 189.159 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Cơ cấu nguồn vốn cho thấy tiền gửi không kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ lần lượt đạt 2.656 tỷ đồng và 1.252 tỷ đồng, trong khi tiền gửi có kỳ hạn bằng VND lên tới 185.250 tỷ đồng. Với tỷ lệ được ghi nhận 20% theo Thông tư 08, số tiền gửi có kỳ hạn được bổ sung vào mẫu số LDR của Vietcombank ước khoảng 37.000 tỷ đồng.

Tương tự, BIDV cũng ghi nhận tiền gửi Kho bạc Nhà nước đạt gần 188.627 tỷ đồng, tăng 39%. Sau khi loại trừ phần tiền gửi không kỳ hạn khoảng 3.377 tỷ đồng, lượng tiền gửi có kỳ hạn duy trì quanh mức 185.250 tỷ đồng. Như vậy, quy mô được bổ sung vào mẫu số LDR của BIDV cũng vào khoảng 37.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, VietinBank ghi nhận số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước khoảng 185.250 tỷ đồng, tăng gần 38% so với đầu năm. Tuy nhiên, ngân hàng chưa công bố chi tiết cơ cấu kỳ hạn, do đó, mức độ tác động tới LDR sẽ phụ thuộc vào tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn trong tổng số dư.

Còn theo dự thảo Thông tư trước đây khi được Ngân hàng nhà nước lấy ý kiến, tính đến cuối quý I/2026, số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại toàn hệ thống ngân hàng là 626.716 tỷ đồng, trong đó tại riêng khối ngân hàng thương mại nhà nước là 624.167 tỷ đồng, chiếm 99,59% tổng số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các tổ chức tín dụng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ LDR của nhóm “big 4” VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank có xu hướng tăng trong những tháng đầu năm 2026. Tại thời điểm ngày 31/3/2026, tỷ lệ này tại các ngân hàng trên lần lượt là 83,48%; 82,94%; 84,54%; 83,28%, gần sát ngưỡng tối đa là 85%.

Bên cạnh đó, theo thông lệ quốc tế, khi tính tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (tỷ lệ NSFR) có cho phép tính đến một phần tiền gửi Chính phủ và các tổ chức công lập của Chính phủ vào nguồn vốn ổn định sẵn có của tổ chức tín dụng./.