Ngân hàng - Bảo hiểm

Thay đổi cách tính LDR, ngân hàng “big 4” hưởng lợi lớn từ tiền gửi Kho bạc Nhà nước

Ánh Tuyết

[email protected]
20:20 | 15/05/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 08/2026/TT-NHNN, cho phép các ngân hàng được tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào công thức xác định tỷ lệ LDR. Động thái này được đánh giá sẽ hỗ trợ đáng kể thanh khoản và dư địa tăng trưởng tín dụng, đặc biệt với nhóm ngân hàng "big 4".
“Đại tu” Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, nâng chuẩn quản trị rủi ro và tỷ lệ bảo đảm an toàn cho ngân hàng Tỷ lệ LDR ngân hàng “big 4” áp sát ngưỡng 85%, đề xuất sửa đổi quy định về tiền gửi Kho bạc Nhà nước Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Ngày 15/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 08/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 20 Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 08/2026/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026, bãi bỏ quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 26/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, kể từ ngày 15/5/2026, tổng tiền gửi trong tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) bao gồm: tiền gửi của tổ chức trong nước và nước ngoài (bao gồm cả tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác), trừ ba khoản sau. Đó là tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng; tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước; 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước.

Theo quy định mới ban hành, các ngân hàng được phép tính 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào mẫu số khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR), trong khi toàn bộ tiền gửi không kỳ hạn của cơ quan này vẫn tiếp tục bị loại trừ.

Theo quy định cũ, tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước bị loại khỏi mẫu số LDR tăng dần từ 50% trong năm 2023, lên 60% năm 2024, 80% năm 2025 và từ ngày 1/1/2026 là 100%. Điều này đồng nghĩa, từ đầu năm 2026, toàn bộ tiền gửi Kho bạc Nhà nước từng không còn được tính vào công thức xác định LDR của các ngân hàng.

Báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy, lượng tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại ba ngân hàng quốc doanh lớn gồm Vietcombank, BIDVVietinBank đạt tổng cộng 563.036 tỷ đồng, tăng gần 39% so với cuối năm 2025.

Trong đó, Vietcombank ghi nhận số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước đạt 189.159 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Cơ cấu nguồn vốn cho thấy tiền gửi không kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ lần lượt đạt 2.656 tỷ đồng và 1.252 tỷ đồng, trong khi tiền gửi có kỳ hạn bằng VND lên tới 185.250 tỷ đồng. Với tỷ lệ được ghi nhận 20% theo Thông tư 08, số tiền gửi có kỳ hạn được bổ sung vào mẫu số LDR của Vietcombank ước khoảng 37.000 tỷ đồng.

Tương tự, BIDV cũng ghi nhận tiền gửi Kho bạc Nhà nước đạt gần 188.627 tỷ đồng, tăng 39%. Sau khi loại trừ phần tiền gửi không kỳ hạn khoảng 3.377 tỷ đồng, lượng tiền gửi có kỳ hạn duy trì quanh mức 185.250 tỷ đồng. Như vậy, quy mô được bổ sung vào mẫu số LDR của BIDV cũng vào khoảng 37.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, VietinBank ghi nhận số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước khoảng 185.250 tỷ đồng, tăng gần 38% so với đầu năm. Tuy nhiên, ngân hàng chưa công bố chi tiết cơ cấu kỳ hạn, do đó, mức độ tác động tới LDR sẽ phụ thuộc vào tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn trong tổng số dư.

Còn theo dự thảo Thông tư trước đây khi được Ngân hàng nhà nước lấy ý kiến, tính đến cuối quý I/2026, số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại toàn hệ thống ngân hàng là 626.716 tỷ đồng, trong đó tại riêng khối ngân hàng thương mại nhà nước là 624.167 tỷ đồng, chiếm 99,59% tổng số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các tổ chức tín dụng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ LDR của nhóm “big 4” VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank có xu hướng tăng trong những tháng đầu năm 2026. Tại thời điểm ngày 31/3/2026, tỷ lệ này tại các ngân hàng trên lần lượt là 83,48%; 82,94%; 84,54%; 83,28%, gần sát ngưỡng tối đa là 85%.

Bên cạnh đó, theo thông lệ quốc tế, khi tính tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (tỷ lệ NSFR) có cho phép tính đến một phần tiền gửi Chính phủ và các tổ chức công lập của Chính phủ vào nguồn vốn ổn định sẵn có của tổ chức tín dụng./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
Thông tư số 08/2026/TT-NHNN Thông tư số 22/2019/TT-NHNN Thông tư 26/2022/TT-NHNN ngân hàng tiền gửi Kho bạc Nhà nước LDR cho vay tiền gửi tổ chức tín dụng

Tỷ giá USD hôm nay (15/5): Tỷ giá trung tâm nhích tăng, DXY vượt 99 điểm neo đỉnh hai tuần

Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 41% dự toán

Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

Chờ tín hiệu thị trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

(TBTCO) - “Mỗi giai đoạn hình thành và phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đều mang dấu ấn riêng, phản ánh những nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng đất nước” - đó là chia sẻ của Tổng Giám đốc VDB Đào Quang Trường với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư về chặng đường 20 năm hình thành và phát triển.
VDB và hành trình làm “đòn bẩy” cho các dự án trọng điểm quốc gia

(TBTCO) - Trong suốt 20 năm qua, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã phát huy hiệu quả vai trò là công cụ điều tiết và dẫn dắt dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, góp phần tạo lập nguồn lực cho nền kinh tế và thúc đẩy phát triển thị trường vốn, đặc biệt là thị trường vốn trung và dài hạn.
Doanh nghiệp bảo hiểm tìm động lực tăng trưởng mới

(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp đà tăng tích cực 9,88%, với doanh thu phí gốc ước đạt 16.140 tỷ đồng hai tháng đầu năm và ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý về tốc độ tăng trưởng, cũng như cục diện thị phần giữa các doanh nghiệp. Hiện nhiều doanh nghiệp đang chuyển dịch cơ cấu nghiệp vụ, tìm động lực tăng trưởng mới trong bảo hiểm kỹ thuật, dự án.
Fubon Life Việt Nam lần thứ 11 được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025 - 2026

(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường bảo hiểm nhân thọ khi lần thứ 11 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025 - 2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và bình chọn.
Mastercard và MDP công bố hợp tác chiến lược

(TBTCO) - Mastercard và Công ty cổ phần Thanh toán số - MDP chính thức công bố hợp tác chiến lược nhằm nâng cấp hạ tầng tài chính và thúc đẩy các sáng kiến về thanh toán số. Sự kiện đánh dấu bước đi quan trọng trong việc đón đầu nhu cầu chuyển đổi số thông qua cung ứng các giải pháp thanh toán bảo mật, theo thời gian thực (real-time payment), đảm bảo kết nối thông suốt giữa mạng lưới thanh toán nội địa của Việt Nam và hệ thống thanh toán toàn cầu của Mastercard, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế số quốc gia.
Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

(TBTCO) - Sáng ngày 14/5, tỷ giá trung tâm ở mức 25.126 đồng, tăng 3 đồng; USD tự do giao dịch quanh 26.370 - 26.400 VND/USD và thu hẹp đáng kể chênh lệch bán ra với ngân hàng thương mại. Chỉ số DXY ở mức 98,46 điểm, phục hồi đáng kể nhờ dữ liệu lạm phát Mỹ vượt dự báo, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh.
SSI Research cảnh báo áp lực “đua” huy động vốn nếu áp trần CDR ngay

Đánh giá tác động của Thông tư thay thế Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, SSI Research cho rằng, điểm đáng lo ngại nằm ở trần tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn (CDR) 85%, khi quy định này có thể buộc nhiều ngân hàng có CDR cao cạnh tranh quyết liệt để huy động vốn thị trường 1, làm chậm tăng trưởng tín dụng hoặc phát hành thêm chứng chỉ tiền gửi/trái phiếu dài hạn.
Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt “khủng”

(TBTCO) - Ba ngân hàng gồm LPBank, Techcombank và VPBank vừa đồng loạt công bố ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức tiền mặt trong tháng 5, với tổng số tiền dự kiến gần 18.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 4 ngân hàng khác cũng dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt, nâng tổng quy mô chi trả của 7 nhà băng lên 35.783 tỷ đồng, mức cao trong nhiều năm.
Thay đổi cách tính LDR, ngân hàng “big 4” hưởng lợi lớn từ tiền gửi Kho bạc Nhà nước

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Ngành Hải quan cần tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả hải quan số, hải quan thông minh

Xây dựng cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

TP. Hải Phòng thí điểm nền tảng số dùng chung của Quốc hội

Hạ tầng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển khỏi lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

