Doanh nghiệp bảo hiểm tìm động lực tăng trưởng mới

Ánh Tuyết

11:26 | 15/05/2026
(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp đà tăng tích cực 9,88%, với doanh thu phí gốc ước đạt 16.140 tỷ đồng hai tháng đầu năm và ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý về tốc độ tăng trưởng, cũng như cục diện thị phần giữa các doanh nghiệp. Hiện nhiều doanh nghiệp đang chuyển dịch cơ cấu nghiệp vụ, tìm động lực tăng trưởng mới trong bảo hiểm kỹ thuật, dự án.
PVI giữ ngôi đầu, DBV tăng tốc mạnh nhất nhóm top đầu

Đà tăng trưởng mạnh của Bảo hiểm DBV tiếp tục được duy trì trong quý I/2026 theo báo cáo tài chính mới công bố. Theo đó, DBV ghi nhận phí bảo hiểm gốc đạt 1.475 tỷ đồng, tăng mạnh 96% so với cùng kỳ, nối tiếp đà tăng trưởng 45% cả năm 2025. Song song với tăng trưởng kinh doanh, DBV cũng tăng tốc mở rộng mạng lưới hoạt động khi thành lập thêm 47 chi nhánh mới, trong đó có nhiều chi nhánh được chuyển giao, nâng tổng số lên 105 và trở thành doanh nghiệp sở hữu hệ thống chi nhánh lớn nhất thị trường.

Theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong 2 tháng đầu năm 2026 ước đạt 16.140 tỷ đồng, tăng 9,88% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, DBV ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất nhóm dẫn đầu, với doanh thu tăng 98,44%, qua đó nâng thị phần từ 4,74% lên 6,15% và vươn từ vị trí thứ 9 lên thứ 4 toàn thị trường trong 2 tháng đầu năm 2026.

Nguồn: Tổng hợp từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Đồ họa: Ánh Tuyết

Trong khi đó, VBI đạt doanh thu 829 tỷ đồng, tăng 33,78%, xếp thứ 5 về doanh thu phí bảo hiểm gốc dù thị phần giảm nhẹ.

Còn top 3 toàn thị trường không có sự xáo trộn, khi PVI tiếp tục dẫn đầu, nâng thị phần từ 16,9% lên 19,44% trong 2 tháng đầu năm 2026. Xếp sau là Bảo Việt với doanh thu 2.245 tỷ đồng, tăng 14,76%, chiếm 13,91% thị phần; còn Bảo Minh giữ vị trí thứ ba dù doanh thu giảm 3,9%, còn 8,26% thị phần.

Vị thế của PVI tiếp tục được củng cố sau một năm ghi nhận doanh thu vượt 1 tỷ USD và lợi nhuận trước thuế hơn 1.400 tỷ đồng - mức cao nhất lịch sử hoạt động. Theo đó, trong quý I/2026, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất của PVI đạt gần 8.200 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và hoàn thành 28,4% kế hoạch năm.

Lợi thế giúp chiếm ưu thế tại các dự án lớn

Sở dĩ PVI luôn là lựa chọn ưu tiên của các nhà thầu, chủ đầu tư lớn và nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, theo lãnh đạo Bảo hiểm PVI, đó là nhờ kinh nghiệm lâu năm, năng lực tài chính vững mạnh và uy tín quốc tế, với xếp hạng tín nhiệm A- (Xuất sắc) bởi AM Best, qua đó, tạo lợi thế lớn trong việc thu xếp bảo hiểm cho các dự án quy mô lớn.

Trong đó, phí bảo hiểm tiếp tục đóng vai trò chủ lực với 7.582,8 tỷ đồng, chiếm 92,5% tổng doanh thu; còn lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 714,3 tỷ đồng, tăng gần 69% so với cùng kỳ và hoàn thành 57% kế hoạch năm.

Chia sẻ gần đây, Tổng Giám đốc PVI Phạm Anh Đức bày tỏ, trong 5 năm gần đây, Bảo hiểm PVI luôn dẫn đầu thị trường cả về doanh thu lẫn hiệu quả hoạt động. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục duy trì vị thế này trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trên thực tế, kể từ năm 2022 - thời điểm vượt Bảo hiểm Bảo Việt để dẫn đầu thị phần và doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ, PVI liên tục củng cố vị thế trên thị trường giữ khoảng cách đáng kể với nhóm phía sau. Đáng chú ý, chỉ riêng quý đầu năm, doanh thu phí bảo hiểm của PVI đã vượt tổng doanh thu cả năm doanh nghiệp đứng top 3 thị trường.

Chuyển dịch cơ cấu nghiệp vụ, săn tìm cơ hội

Trong mùa Đại hội đồng cổ đông năm 2026, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm như: DBV, BIC, PTI... đều cho thấy xu hướng mở rộng nghiệp vụ và đẩy mạnh các mảng bảo hiểm ngoài truyền thống, đặc biệt là bảo hiểm công trình, kỹ thuật, nhằm đón đầu nhu cầu từ các dự án quy mô lớn sắp tới.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Bảo hiểm DBV cho biết, trong cơ cấu doanh thu, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trên 60%, qua đó, giúp DBV duy trì vị thế dẫn đầu thị trường. Dù vậy, mảng này chịu áp lực bồi thường lớn, hiệu quả lợi nhuận không cao. Do đó, DBV định hướng duy trì mảng xe cơ giới; đồng thời, tập trung mở rộng các mảng có hiệu quả tốt hơn như: bảo hiểm cháy nổ, hay bảo hiểm tài sản cho nhà máy, công trình...

Trong báo cáo thường niên mới phát hành, DBV còn dự định mở rộng danh mục sản phẩm với các dòng bảo hiểm xe điện, xây dựng giỏ sản phẩm bán lẻ bảo hiểm sức khỏe cho kênh ngân hàng và các nền tảng công nghệ bảo hiểm (Insurtech); song song với đó là tập trung vào mảng bảo hiểm tài sản kỹ thuật cho các dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng, giao thông và quốc phòng.

Bảo hiểm BIC cũng vừa thông qua chủ trương mở rộng sang các nghiệp vụ mới như bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm tử kỳ và dịch vụ phụ trợ. Theo lãnh đạo Bảo hiểm BIC, đây là bước đi chiến lược, hướng tới các mục tiêu trung dài hạn, giúp BIC đón đầu các xu hướng như: sự phát triển công nghiệp hàng không - vũ trụ; sự “lên ngôi” của các sản phẩm đơn giản, phí thấp, phân phối trên nền tảng số; hay việc tích hợp các dịch vụ phụ trợ, không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng.

“Trong ngắn hạn, BIC sẽ tập trung xây dựng nền tảng vững chắc để triển khai các lĩnh vực mới một cách bài bản và hiệu quả, đồng thời kỳ vọng các nghiệp vụ này sẽ nhanh chóng trở thành các cấu phần bổ trợ quan trọng giúp đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao năng lực cạnh tranh của BIC” - lãnh đạo BIC kỳ vọng.

Việc mở rộng hoạt động còn nhằm tạo điều kiện cho BIC tham gia các dự án lớn như: giàn khoan dầu khí, nhiệt điện hay thủy điện..., bởi doanh nghiệp chỉ có thể tham gia đấu thầu khi được cấp phép triển khai nghiệp vụ tương ứng và có hồ sơ năng lực phù hợp. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương, mở rộng danh mục sản phẩm, tổng công ty sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết, trình Bộ Tài chính phê duyệt trước khi chính thức triển khai.

Với PVI, các nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, kỹ thuật và dự án tiếp tục là thế mạnh cốt lõi, đóng góp khoảng 60% doanh thu. Trong khi đó, các mảng bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người chiếm khoảng 40 - 45%. Hiện PVI tham gia hầu hết các dự án đầu tư lớn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, từ đầu tư công, tư nhân đến vốn nước ngoài.

Trọng tâm của PVI là các dự án điện quy mô lớn, trong đó nổi bật có dự án điện hạt nhân, LNG... Bên cạnh lĩnh vực năng lượng, PVI cũng tập trung mạnh các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt các cao tốc và tuyến đường sắt trọng điểm như: dự án đường sắt đô thị kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ; đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh...

Nhiều nghiệp vụ bảo hiểm tăng thị phần

Cũng theo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), ngoài các doanh nghiệp dẫn đầu, một số công ty ghi nhận tốc độ tăng trưởng đột biến như: Tasco với doanh thu 365 tỷ đồng, tăng 107,9% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp ghi nhận doanh thu suy giảm mạnh như: BSH đạt 124 tỷ đồng, giảm 73,07%; VASS đạt 85 tỷ đồng, giảm 22,41%; SGI đạt 9 tỷ đồng, giảm 25,52%.

Xét theo cơ cấu nghiệp vụ, bảo hiểm sức khỏe tiếp tục dẫn đầu thị trường với doanh thu 6.316 tỷ đồng, chiếm 39,13% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc. Trong khi đó, bảo hiểm xe cơ giới đạt 3.696 tỷ đồng, thu hẹp tỷ trọng xuống còn 22,9%. Ngược lại, nhiều nghiệp vụ khác gia tăng tỷ trọng đáng kể như bảo hiểm cháy nổ đạt 2.321 tỷ đồng, chiếm 14,38%, còn bảo hiểm tài sản đạt 1.468 tỷ đồng, tương ứng 9,1% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Ở chiều bồi thường, số tiền bồi thường bảo hiểm gốc toàn thị trường trong 2 tháng đầu năm 2026 ước đạt 5.198 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ bồi thường 32,21%, cao hơn cùng kỳ.

Thống kê của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho thấy, có 13 doanh nghiệp có tỷ lệ bồi thường cao hơn mức chung, trong đó BSH dẫn đầu với tỷ lệ bồi thường lên tới 152,67%, tiếp theo là Fubon 92,78% và UIC 66,44%.
