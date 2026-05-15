Tỷ giá USD hôm nay (15/5): Tỷ giá trung tâm nhích tăng, DXY vượt 99 điểm neo đỉnh hai tuần

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 15/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.131 đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.874,45 - 26.387,55 VND/USD.

Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND quanh 26.370 - 26.400 đồng.

Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD tăng nhẹ tại nhiều nhà băng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.102 - 26.382 VND/USD, cùng tăng 3 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. BIDV niêm yết USD ở mức 26.132 - 26.382 VND/USD, tăng 3 đồng mỗi chiều, trong khi Agribank giao dịch ở mức 26.122 - 26.382 VND/USD, tăng 3 đồng. Một số ngân hàng điều chỉnh mạnh hơn như ACB tăng 10 đồng chiều mua, lên mức 26.140 - 26.379 VND/USD; VIB tăng 10 đồng chiều mua vào và tăng 3 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 26.150 - 26.382 VND/USD.

Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 14/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:

Tỷ giá EUR đồng loạt giảm tại nhiều ngân hàng. Vietcombank niêm yết EUR ở mức 30.073 - 31.659 VND/EUR, giảm 40 đồng chiều mua vào và giảm 42 đồng chiều bán ra. BIDV giao dịch EUR ở mức 30.414 - 31.732 VND/EUR, giảm lần lượt 23 đồng và 22 đồng. Trong khi đó, Sacombank là một trong số ít ngân hàng tăng giá EUR, với tỷ giá niêm yết ở mức 30.397 - 32.152 VND/EUR, cùng tăng 8 đồng ở cả hai chiều.

Đối với bảng Anh (GBP), xu hướng giảm chiếm ưu thế tại nhiều ngân hàng. Vietcombank niêm yết GBP ở mức 34.718 - 36.192 VND/GBP, cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. BIDV giảm 36 đồng chiều mua vào và 24 đồng chiều bán ra, xuống còn 35.074 - 36.213 VND/GBP. HSBC giao dịch GBP ở mức 34.675 - 36.044 VND/GBP, giảm 12 đồng chiều mua vào và giảm 16 đồng chiều bán ra.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,02 điểm, tăng 0,2% so với phiên trước, qua đó, duy trì vùng cao nhất trong khoảng hai tuần gần đây.

Diễn biến này cho thấy đồng USD đang phục hồi sức mạnh tương đối rõ nét. Tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8581 EUR/USD, tăng 0,13%; tỷ giá USD/GBP lên 0,7475 GBP/USD, tăng 0,18%; tỷ giá USD/JPY đạt 158,48 JPY/USD, tăng 0,1%, cho thấy đồng yên tiếp tục suy yếu. Riêng USD/CNY ở mức 6,7852 CNY/USD.

Trong báo cáo nghiên cứu mới công bố, công ty Wolfe Research (Mỹ) chỉ rõ, hai rủi ro lớn nhất có thể chấm dứt đà tăng hiện nay của thị trường tài chính toàn cầu là sai lầm chính sách của các ngân hàng trung ương trong việc thắt chặt tiền tệ để đối phó với cú sốc giá năng lượng mang tính tạm thời, cùng với nguy cơ đảo chiều mạnh của các giao dịch “carry trade”.

Trong số các ngân hàng trung ương lớn, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được Wolfe Research đánh giá là biến số quan trọng nhất cần theo dõi những tháng tới. Áp lực nâng lãi suất tại Nhật Bản đang gia tăng, dù mức độ và thời điểm vẫn chưa rõ ràng.

Nếu BoJ phản ứng quyết liệt hơn trước tình trạng lạm phát dai dẳng so với dự báo hiện tại của thị trường, đồng Yên có thể tăng giá mạnh so với đồng USD. Kịch bản này có nguy cơ kích hoạt làn sóng tháo gỡ các giao dịch “carry trade”, vốn dựa trên việc vay đồng Yên lãi suất thấp để đầu tư vào tài sản có lợi suất cao hơn, từ đó, gây biến động lớn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Liên quan tới triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ, Kinh tế trưởng cấp cao Alvin Liew của Ngân hàng UOB (Singapore) đã điều chỉnh dự báo theo hướng Fed sẽ duy trì lãi suất hiện tại đến hết năm 2026, trước khi bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào năm 2027, với hai đợt cắt giảm lãi suất, dự kiến diễn ra vào cuối quý II và cuối quý IV/2027. Theo kịch bản này, lãi suất mục tiêu quỹ liên bang sẽ ở mức 3,75% vào cuối năm 2026 và giảm xuống 3,25% vào cuối năm 2027.

Ông Alvin Liew cho rằng Fed có thể phải duy trì giai đoạn “tạm dừng kéo dài” do áp lực lạm phát chỉ được kỳ vọng giảm đáng kể từ nửa đầu năm 2027. Đồng thời, thị trường cũng đang theo dõi liệu ông Kevin Warsh có thể xây dựng được sự đồng thuận trong nội bộ Fed đối với định hướng chính sách tiền tệ mà ông theo đuổi hay không.

Trong khi đó, đồng USD tăng khi giới đầu tư theo dõi sát cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc tại Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá các cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là rất tích cực và mang tính xây dựng./.