Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

Tùng Linh

17:37 | 15/05/2026
(TBTCO) - Nhịp giảm của hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 5/2026 "khiêm tốn" hơn đáng kể so với VN30-Index, nhờ đó chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và VN30-Index đảo chiều sang trạng thái dương.
Sau phiên tăng điểm hôm qua, thị trường chứng khoán cơ sở chịu áp lực điều chỉnh trong phiên cuối tuần khi VN30-Index không thể vượt thành công vùng kháng cự trung hạn quanh 2.080 điểm. Áp lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên, đặc biệt tại nhóm Vingroup với VIC và VHM đồng loạt giảm hơn 2%. Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện một số điểm sáng giúp chỉ số cơ sở không giảm quá sâu. Trong đó, nhóm năng lượng giao dịch tích cực với BSR, GAS và PLX đồng loạt tăng mạnh.

BSR đóng góp tích cực nhất cho chỉ số trong bối cảnh cổ phiếu này chính thức được HoSE công bố gia nhập rổ VN30-Index từ ngày 13/5/2026, thay thế DGC. Tuy vậy, áp lực bán thắng thế, VN30-Index đóng cửa giảm 18,04 điểm (-0,87%) xuống còn 2.050,58 điểm, với 9 mã tăng và 21 mã giảm.

Giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm sâu - Nguồn: TBTCVN

Diễn biến rung lắc của thị trường chứng khoán cơ sở nhanh chóng khiến sắc đỏ áp đảo trên thị trường phái sinh. Tuy nhiên, nhịp giảm của hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5/2026 “khiêm tốn” hơn đáng kể so với chỉ số chung, nhờ đó chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và VN30-Index đảo chiều sang trạng thái dương. Cụ thể, hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 2.053,9 điểm, giảm 0,54% so với phiên trước và quay trở lại trạng thái chênh lệch dương +3,32 điểm so với VN30.

Tuy nhiên, với các hợp đồng kỳ hạn dài, chênh lệch âm vẫn duy trì. Đã có sự phân hóa rõ hơn giữa các kỳ hạn. Trong khi đó, các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như VN30F2606, VN30F2609 và VN30F2612 vẫn duy trì basis dao động từ -2,98 điểm đến +0,82 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư với triển vọng trung hạn.

Giao dịch trên thị trường phái sinh phiên 15/5 tiếp tục thận trọng hơn. Theo đánh giá từ Chứng khoán SHS, tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm mạnh 24,2% cho thấy các vị thế đầu cơ ngắn hạn đã thu hẹp đáng kể khi thị trường bước vào vùng cản mạnh. Dòng tiền trên thị trường phái sinh hiện vẫn ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh VN30-Index liên tục rung lắc quanh vùng đỉnh cũ tháng 2/2026.

Khối lượng mở (OI) của VN30F2605 giảm xuống còn 32.872 hợp đồng, một phần cũng phản ánh việc nhà đầu tư giảm dần các vị thế nắm giữ khi ngày đáo hạn hợp đồng tháng 5 đang đến gần. Ngược lại, các nhà đầu tư đang gia tăng nắm giữ tại hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 6/2026. Các nhà đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển vị thế sang các hợp đồng xa hơn để duy trì chiến lược giao dịch.

Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai vẫn duy trì tích cực khi vận động trên vùng hỗ trợ 2.000 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán tại vùng đỉnh cũ tháng 2/2026 vẫn đang là yếu tố cản trở khả năng bứt phá của cả thị trường cơ sở và phái sinh trong ngắn hạn./.

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Quy định mới được kỳ vọng giúp giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, mở rộng kênh dẫn vốn dài hạn cho các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.
(TBTCO) - Theo ông Ngọ Trường Nam - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV), trong bối cảnh nhu cầu vốn dài hạn cho hạ tầng gia tăng và áp lực đáo hạn trái phiếu giai đoạn 2026 - 2027 còn lớn, doanh nghiệp phát hành cần nâng cao minh bạch, quản trị dòng tiền và cơ cấu nguồn vốn nhằm bảo đảm nghĩa vụ thanh toán và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
(TBTCO) - Không riêng Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đáng kể tại nhiều thị trường châu Á và Đông Nam Á khi đang có những nơi khác hấp dẫn hơn nhờ câu chuyện từ làn sóng công nghệ.
(TBTCO) - Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục tạo áp lực lên chi phí phát hành trái phiếu doanh nghiệp và hoạt động huy động vốn trung - dài hạn, trong bối cảnh lãi suất cho vay được dự báo khó giảm nhanh trong ngắn hạn.
(TBTCO) - Nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) đang được xem là giải pháp quan trọng để cải thiện thanh khoản và gia tăng sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong lộ trình nâng hạng. Không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng chuẩn công ty đại chúng, việc mở rộng free-float còn tạo dư địa thu hút thêm dòng vốn ngoại quy mô lớn trong giai đoạn tới.
Theo đánh giá của SSI Research, bức tranh huy động vốn ngành ngân hàng kém tích cực trong quý I/2026, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) tại các ngân hàng trong phạm vi theo dõi tiệm cận 100%, cạnh tranh huy động gay gắt khiến biên lãi ròng (NIM) co hẹp. Hạn mức tín dụng không còn là yếu tố quyết định duy nhất, mà khả năng huy động vốn trở thành yếu tố phân hóa then chốt.
(TBTCO) - Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cho biết đang khẩn trương triển khai kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và dự kiến hoàn tất công bố thông tin trong quý II/2026 sau khi cổ phiếu DGC bị HOSE đưa vào diện kiểm soát do chậm công bố thông tin quá thời hạn quy định.
Thị trường chứng khoán ngày 14/5 lực cầu gia tăng mạnh về cuối phiên đã giúp VN-Index bứt phá hơn 27 điểm, qua đó thiết lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử tại 1.925,46 điểm. Đáng chú ý, khối ngoại quay trở lại mua ròng, góp phần củng cố tâm lý tích cực của thị trường.
15/05 | +56.99 (7,501.24 +56.99 (+0.77%))
15/05 | +370.26 (50,063.46 +370.26 (+0.75%))
15/05 | +232.88 (26,635.22 +232.88 (+0.88%))
15/05 | +128.29 (23,101.85 +128.29 (+0.56%))
15/05 | -17.83 (9,117.04 -17.83 (-0.20%))
15/05 | -14.52 (1,016.16 -14.52 (-1.41%))
15/05 | +19.15 (2,863.09 +19.15 (+0.67%))
15/05 | +1.39 (18.65 +1.39 (+8.06%))
15/05 | -148.10 (10,224.83 -148.10 (-1.43%))
15/05 | -388.85 (24,067.41 -388.85 (-1.59%))
15/05 | -119.62 (7,962.65 -119.62 (-1.48%))
15/05 | -105.06 (5,829.90 -105.06 (-1.77%))
15/05 | -28.66 (1,798.89 -28.66 (-1.57%))
15/05 | -56.69 (5,475.72 -56.69 (-1.02%))
15/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
15/05 | -426.31 (25,962.73 -426.31 (-1.62%))
15/05 | -6.86 (4,989.08 -6.86 (-0.14%))
15/05 | -9.90 (8,630.80 -9.90 (-0.11%))
15/05 | -14.10 (8,870.60 -14.10 (-0.16%))
15/05 | -160.73 (75,237.99 -160.73 (-0.21%))
15/05 | -135.58 (6,723.32 -135.58 (-1.98%))
15/05 | -5.36 (1,740.22 -5.36 (-0.31%))
15/05 | -60.06 (12,965.01 -60.06 (-0.46%))
15/05 | -488.23 (7,493.18 -488.23 (-6.12%))
15/05 | -579.39 (41,172.36 -579.39 (-1.39%))
15/05 | +226.84 (34,268.27 +226.84 (+0.67%))
15/05 | +1,267.56 (178,365.86 +1,267.56 (+0.72%))
15/05 | -980.60 (69,206.85 -980.60 (-1.40%))
15/05 | +85.77 (10,482.27 +85.77 (+0.82%))
15/05 | +8,955.50 (2,747,310.00 +8,955.50 (+0.33%))
15/05 | -84.33 (4,320.19 -84.33 (-1.91%))
15/05 | -261.40 (53,154.80 -261.40 (-0.49%))
15/05 | -186.69 (6,974.00 -186.69 (-2.61%))
15/05 | +0.26 (99.08 +0.26 (+0.26%))
15/05 | -39.38 (2,692.96 -39.38 (-1.44%))
15/05 | -0.73 (134.51 -0.73 (-0.54%))
15/05 | -0.42 (116.68 -0.42 (-0.36%))
15/05 | -42.53 (4,135.39 -42.53 (-1.02%))
15/05 | -1,244.76 (61,409.29 -1,244.76 (-1.99%))
15/05 | -0.19 (63.15 -0.19 (-0.30%))
15/05 | -0.38 (72.21 -0.38 (-0.53%))