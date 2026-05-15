Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

VN-Index rung lắc, kết phiên giảm nhẹ

Sau phiên tăng mạnh, đóng cửa ở mức lịch sử ngày hôm qua , VN-Index nhanh chóng đảo chiều giảm điểm ngay giai đoạn đầu phiên sáng. VN-Index rung lắc dưới giá tham chiếu nhưng đóng cửa với mức giảm điểm nhẹ (-0,2%). Kết phiên, VN-Index giảm -3,86 điểm (-0,2%) về mức 1.921,6 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 15/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 15/5 có: GAS (+3,20), BSR (+1,68), GVR (+1,38), VHM (+0,89), PLX (+0,68)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-2,94), VPB (0,99), BID (-0,92), HPG (-0,80), MWG (-0,67)…

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 120 mã tăng giá, 62 mã giữ giá tham chiếu và 187 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành bán lẻ dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành hàng cá nhân và gia dụng… Ở chiều ngược lại, ngành dầu khí, tiện ích và hóa chất có phiên giao dịch tích cực.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -18,04 điểm, về mức 2.050,58 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 21 mã giảm giá, 0 mã giữ giá và 9 mã tăng giá.

Thị trường giữ vững sự nhộn nhịp khi thanh khoản gia tăng so với phiên trước đó. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 20.884 tỷ đồng, tăng 14,80% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 23.110 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. HNX-Index tăng +2,35 điểm, lên mức +257,42 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,05 điểm, lên mức 126,4 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay đầu bán ròng với giá trị ﻿817 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại mạnh tay bán ròng 801 tỷ đồng. Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu BSR với giá trị khoảng 88 tỷ đồng. Xếp sau là VNM và MSB với giá trị lần lượt 42 tỷ và 41 tỷ đồng, TCB và SSI được mua ròng 39 tỷ mỗi mã. Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại HPG với giá trị khoảng 234 tỷ đồng. Theo sau là VHM với 137 tỷ đồng, VPB với 95 tỷ đồng...

Trên HNX, khối ngoại mua ròng gần 13 tỷ đồng.

Dòng tiền tiếp tục luân chuyển nhanh

Phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành, trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục luân chuyển nhanh. Nổi bật nhất là nhóm dầu khí và cao su khi GAS tăng kịch trần, PHR tím giá, qua đó tạo hiệu ứng tích cực lên nhiều cổ phiếu cùng ngành. Ở chiều ngược lại, nhóm bán lẻ chịu áp lực điều chỉnh mạnh với các bluechip như PNJ, MWG và MSN giảm khoảng 2 - 3%.

Dù VN-Index chịu tác động đáng kể từ nhóm Vingroup, dòng tiền vẫn cho thấy xu hướng xoay tua giữa các nhóm ngành nhằm giữ nhịp cho thị trường. Riêng VIC lấy đi gần 3 điểm của chỉ số khi đóng cửa giảm 0,8%, xuống 228.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài VIC, nhóm ngân hàng cũng gây sức ép lên thị trường khi VPB lấy đi gần 2 điểm của VN-Index. Các mã BID, VCB và LPB cũng đồng loạt nằm trong nhóm tác động tiêu cực tới chỉ số. Ở chiều tích cực, nhóm dầu khí trở thành điểm tựa quan trọng giúp VN-Index không giảm sâu. GAS tăng hết biên độ lên 89.400 đồng/cổ phiếu, trong khi BSR tăng 5%.

Sau phiên lập đỉnh lịch sử, VN-Index nhanh chóng đảo chiều giảm nhẹ trong phiên cuối tuần. Ảnh: Đức Thanh

Về kỹ thuật, VN-Index đang phát đi những tín hiệu trái chiều khi duy trì xu hướng tăng trung hạn nhưng lại bộc lộ trạng thái suy yếu ngắn hạn với áp lực bán chiếm ưu thế trong phiên gần nhất. Việc chỉ số đóng cửa tại mức thấp nhất ngày cho thấy rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần vẫn hiện hữu nếu lực cầu không sớm cải thiện, dẫn đến kịch bản thị trường nhiều khả năng sẽ dao động giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên tới trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đã có 8 tuần tăng liên tiếp và tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử mới. Tuy nhiên, thanh khoản trong hai tuần gần đây chưa bùng nổ tương xứng, cho thấy động lực bứt phá chưa thực sự được xác nhận. Dù xu hướng chung vẫn tích cực, áp lực chốt lời đang có dấu hiệu gia tăng trong những phiên gần đây. Theo đó, VN-Index được kỳ vọng tiếp tục duy trì quán tính tăng để hướng tới vùng kháng cự quanh 1.945 điểm, song áp lực bán có thể gia tăng rõ rệt khi chỉ số tiến sát vùng này trong tuần tới./.