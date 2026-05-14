Chứng khoán

Khối ngoại mua ròng, hai cổ phiếu bluechip được giải ngân mạnh

Tùng Linh

17:27 | 14/05/2026
(TBTCO) - Dòng vốn ngoại đã trở lại sau 15 phiên bán ròng liên tục. Hai cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là cổ phiếu của Vingroup và Masan.
Sau chuỗi bán ròng kéo dài từ ngày 20/4, khối ngoại đã quay đầu mua ròng khoảng 214 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên giao dịch hôm nay. Động thái gia nhập của dòng tiền ngoại xuất hiện cùng thời điểm VN-Index lấy lại sắc xanh sau giai đoạn điều chỉnh.

Tâm điểm dòng tiền ngoại tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bluechip, đặc biệt là VIC và MSN. Trong đó, VIC được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 163 tỷ đồng. Cổ phiếu của Vingroup - doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán bứt phá gần 4% lên 229.800 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mã chứng khoán đóng góp tích cực nhất cho VN-Index.

MSN đứng thứ hai trong danh sách mua ròng với giá trị gần 143 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền ngoại cũng giải ngân đáng kể tại SSI (85 tỷ đồng), BSR (79 tỷ đồng), ACB (72 tỷ đồng) và CTG (67 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác như VPB, MWG, PVT và VCB cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực.

Đáng chú ý, phần lớn các cổ phiếu được mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh, phản ánh tâm lý giao dịch cải thiện rõ nét của dòng tiền ngoại tại nhóm vốn hóa lớn và ngân hàng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 14/5. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, VHM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 174 tỷ đồng, dù mã này vẫn tăng gần 3% trong phiên. TCB đứng thứ hai với giá trị bán ròng khoảng 125 tỷ đồng. Các mã FPT, GEE, VND, PVD và EIB cũng nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ra.

Dù vậy, áp lực bán nhìn chung đã giảm đáng kể so với các phiên trước. Đáng chú ý, FPT dù bị bán ròng hơn 36 tỷ đồng, nhưng vẫn tăng mạnh 4,5%, lên sát 74.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến quay đầu mua ròng của khối ngoại được xem là tín hiệu tích cực sau giai đoạn rút vốn kéo dài. Trước đó, thị trường liên tục chịu áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu dịch chuyển mạnh sang nhóm cổ phiếu AI và công nghệ tại các thị trường lớn./.

