SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

Thu Hương

15:22 | 13/05/2026
(TBTCO) - Thông qua hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)hướng tới mở rộng các giải pháp cấp vốn đa dạng cho doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm đầu tư, tín dụng và tài trợ trung gian.
Sáng ngày 13/5, SSIAM, CCI CrossBorder (CCIX) và Daiwa Corporate Investment (DCI) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, hướng tới mở rộng các cơ hội đồng đầu tư và tăng cường kết nối nguồn vốn giữa các định chế tài chính Nhật Bản với doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, ba bên sẽ phối hợp trên cơ sở bình đẳng, phát huy thế mạnh riêng trong lĩnh vực tài chính - đầu tư tại thị trường Việt Nam và Nhật Bản để xây dựng cơ chế hợp tác mang tính thực tiễn. Thông qua việc kết hợp chuyên môn, mạng lưới đối tác và nguồn lực của từng đơn vị, SSIAM, CCIX và DCI sẽ cùng tìm kiếm, cấu trúc và triển khai các cơ hội đầu tư cũng như các giải pháp tài trợ vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp Việt Nam, qua đó góp phần hỗ trợ tăng trưởng bền vững cho khu vực sản xuất - kinh doanh và nền kinh tế.

Bên cạnh các khoản đầu tư hiện nay của CCIX thông qua Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM 4 do DCI và SSIAM đồng quản lý, khuôn khổ hợp tác mới sẽ mở rộng sang nhiều giải pháp vốn khác từ CCIX, bao gồm tín dụng và các hình thức tài trợ trung gian. Với cơ chế cấp vốn đa tầng thông qua nhiều công cụ tài chính khác nhau, ba bên hướng tới việc đáp ứng linh hoạt hơn nhu cầu vốn của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác, các bên sẽ cùng triển khai cơ hội đầu tư và tài trợ vốn tại Việt Nam; hỗ trợ kết nối, mở rộng mạng lưới giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác liên quan; đồng thời chia sẻ thông tin, góc nhìn về xu hướng thị trường, diễn biến ngành cũng như môi trường pháp lý và thể chế.

Thỏa thuận này cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phối hợp giữa các định chế tài chính Nhật Bản với các nền tảng đầu tư tại Việt Nam trong hoạt động cung cấp vốn cho khu vực kinh tế thực. Qua đó, các bên hướng tới việc tăng cường vai trò của các tổ chức tài chính Nhật Bản tại những thị trường có tốc độ tăng trưởng cao như Việt Nam, đồng thời mở rộng các hoạt động hợp tác theo hướng cụ thể và thực tiễn hơn trong thời gian tới.

Trong giai đoạn tiếp theo, SSIAM, CCIX và DCI cho biết sẽ tiếp tục trao đổi và triển khai thêm các hoạt động hợp tác nhằm hoàn thiện mô hình kết nối vốn, qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường Việt Nam./.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) là một trong những công ty quản lý quỹ lớn nhất tại thị trường Việt Nam và là công ty con của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI. SSIAM đang quản lý tài sản trên 1 tỷ USD với nhiều sản phẩm đa dạng từ quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đầu tư cổ phần tư nhân, ủy thác đầu tư.

CCI CrossBorder (CCIX) là thành viên phụ trách hoạt động kinh doanh quốc tế của CCI Group (trước đây là Hokkoku Financial Holdings) - một hệ thống ngân hàng lớn hàng đầu khu vực có trụ sở tại Nhật Bản, quy mô hoạt động toàn cầu với đầy đủ các hoạt động kinh doanh bao gồm: dịch vụ ngân hàng, cho thuê tài chính, tư vấn và dịch vụ số.

Daiwa Corporate Investment (DCI) là nhánh đầu tư của Tập đoàn Daiwa Securities, một trong những tập đoàn tài chính - đầu tư lớn nhất Nhật Bản. DCI tập trung hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp đang phát triển thông qua các khoản đầu tư vốn cổ phần tư nhân (Private Equity). DCI đã cùng SSIAM đồng quản lý chuỗi Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM từ năm 2009 đến nay.
