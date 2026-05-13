Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park “giải cứu” giấc mơ sống xanh của cư dân TP. Hồ Chí Minh

16:02 | 13/05/2026
(TBTCO) - Giữa một Sài Gòn chật cứng bê tông, Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị 1.080ha phía Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh xuất hiện như một làn gió mát thổi vào siêu đô thị 14 triệu dân. Với 100 công viên xanh mát, mật độ cây xanh, mặt nước dày đặc, dự án được đánh giá như một cuộc cách mạng về không gian sống cho cư dân đô thị.
TP. Hồ Chí Minh thiếu không gian xanh, người dân “thèm” hít thở không khí trong lành

Cứ đến cuối tuần, anh Minh Hoàng (40 tuổi, Phường Chợ Lớn) đều đặn chở 2 con ra công viên Gia Định hay Tao Đàn cách nhà hơn 10 km. Lý do là vì cả tuần các con học hành căng thẳng, quanh quẩn trong 4 bức tường từ nhà đến trường, nên anh luôn muốn đến chỗ nào nhiều cây xanh để các con được chạy nhảy, hít thở không khí trong lành.

“Nhà ở khu Chợ Lớn cái gì cũng có hết, chỉ có công viên cây xanh là thiếu. Mỗi lần đưa con đi công viên mất ít nhất 30 phút di chuyển nếu không kẹt xe, gia đình 4 người phải chuẩn bị như đi dã ngoại” - anh Hoàng cho biết.

Khu vui chơi dành cho trẻ em tại một công viên ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh luôn chật kín mỗi cuối tuần

Sự thiếu thốn khoảng xanh ở TP. Hồ Chí Minh có thể dễ dàng hình dung bằng những con số. Theo TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn - Giảng viên Đại học Fulbright, tỷ lệ đất trồng cây xanh công cộng tại TP. Hồ Chí Minh hiện chỉ đạt khoảng 0,55 m2/người, rất thấp so với tiêu chuẩn tối thiểu 10 m2/người của WHO.

“Khu vực nội thành chỉ có độ che phủ cây xanh khoảng 3,9%, khiến TP. Hồ Chí Minh trở thành một trong những đô thị có mật độ mảng xanh thấp nhất Việt Nam. So với Hà Nội, nơi tỷ lệ đất cây xanh đã đạt khoảng 2,2 m2/người thì TP. Hồ Chí Minh chỉ bằng một phần tư” - TS. Tuấn cho biết thêm.

Giữa “cơn khát” không gian xanh của người dân TP. Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của Vinhomes Sài Gòn Park - siêu đô thị quy mô tới 1.080 ha phía Tây Bắc với hệ thống hơn 100 công viên cùng diện tích không gian xanh khổng lồ - như một “cơn mưa vàng” tái định nghĩa hoàn toàn khái niệm sống xanh.

Vinhomes Sài Gòn Park là dự án sở hữu số lượng công viên nhiều nhất TP. Hồ Chí Minh từ trước đến nay

Siêu đô thị sở hữu số lượng công viên nhiều nhất TP. Hồ Chí Minh

Trong khi hầu hết các đô thị đang chạy đua chen chúc mật độ xây dựng, Vinhomes Sài Gòn Park lại đi ngược lại dòng chảy ấy. Diện tích mảng xanh và mặt nước tại siêu đô thị này lên tới hàng trăm ha - khiến dự án của Vinhomes có quy mô của một “thành phố công viên sinh thái” đúng nghĩa.

Không dừng lại ở đó, bờ kênh sinh thái ôm trọn dự án vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là “máy điều hòa khổng lồ” vận hành không ngừng nghỉ: hấp thụ khói bụi, thanh lọc không khí, giảm nhiệt độ và trả lại cho cư dân những làn gió mát trong lành.

Theo TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, hệ thống cây xanh và mặt nước quy mô lớn giúp tạo ra vi khí hậu mát mẻ và thông thoáng hơn hẳn nội đô chật chội.

“Không gian xanh rộng lớn còn mang lại lợi ích sức khỏe và tinh thần rõ nét khi thúc đẩy cư dân ra ngoài vận động, chạy bộ, đạp xe, chèo thuyền” - TS. Quảng phân tích.

Tại Vinhomes Sài Gòn Park, hơn 100 công viên được đan cài như những viên ngọc xanh quý giá giữa các khu nhà ở, đảm bảo 100% cư dân chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là chạm tới không gian xanh hoặc mặt nước. Trong đó, mỗi không gian mang một sứ mệnh riêng - như những chương khác nhau trong cuốn sách lớn về thiên nhiên.

Công viên Bách thảo 27ha - rộng hơn cả diện tích nhiều quận cũ tại TP.HCM - là bảo tàng sống về đa dạng sinh học. Đây không chỉ là nơi vui chơi cuối tuần, mà là “lớp học thiên nhiên” sống động, nơi trẻ nhỏ được chạm tay vào từng loài cây, học tên gọi của từng loài hoa mỗi ngày.

Công viên nước VinWonders 23ha mở ra một không gian vui chơi giải trí, khám phá gắn liền với thiên nhiên ngay trong lòng đô thị. Tại đây, Thế giới gia đình thần tiên nước 9,5ha và Thế giới thần tiên trẻ em 6,8ha thực sự là tiện ích làm nên sự khác biệt về chuẩn sống. Thay vì phải lái xe hàng giờ đến Đầm Sen hay Suối Tiên, thậm chí phải lên lịch cho những chuyến đi dài ngày, cha mẹ chỉ cần dắt tay con đi bộ vài phút là tiếng cười của cả gia đình đã vang lên giữa thế giới trò chơi đẳng cấp quốc tế.

Vinhomes Sài Gòn Park “chơi lớn” tích hợp một công viên nước tới 23ha để phục vụ cư dân. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, Công viên Nhật Bản 10ha mang đến triết lý Zen về sự tĩnh lặng giữa hối hả. Đây sẽ trở thành nơi “thiền hành” giữa lòng thành phố, nơi những tâm trí căng thẳng tìm thấy sự bình yên chỉ qua việc quan sát nước chảy, lá rơi.

Trong một thế giới mà đô thị hóa đang diễn ra chóng mặt, Vinhomes Sài Gòn Park không chỉ “giải cơn khát” về không gian xanh mà đang định nghĩa lại ý nghĩa của một “thành phố đáng sống”. Đó không phải là thành phố có nhiều tòa nhà chọc trời nhất, mà là nơi mỗi cư dân đều có quyền hít thở không khí trong lành, chạm vào cỏ cây mỗi ngày và sống trọn vẹn với thiên nhiên - ngay giữa lòng đô thị hiện đại./.

Quỳnh Như
Nam banker Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh mất ngủ khi nhận tin nhắn trúng độc đắc hơn 23 tỷ đồng lúc nửa đêm

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tháo gỡ từng điểm nghẽn dự án để tăng tốc giải ngân

Yêu cầu cấp bách chuyển đổi của thị trường bất động sản công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp bảo hiểm, mở chi nhánh ở nước ngoài

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị

Gia Lai rút ngắn tiến độ các dự án năng lượng tái tạo mới được phê duyệt

Thị trường bất động sản 2026: Thiếu hụt căn hộ "vừa túi tiền"

(TBTCO) - Tại Hội thảo “Thị trường Bất động sản 2026: Vượt gió ngược đón chu kỳ mới” diễn ra ngày 12/5, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường hiện không thiếu cầu mà thiếu đúng sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của số đông, trong khi doanh nghiệp vẫn mắc kẹt giữa bài toán chi phí, pháp lý và lợi nhuận.
Bất động sản phân hóa trước áp lực và sự xuất hiện của lực đỡ mới

(TBTCO) - Sau giai đoạn phục hồi trong năm 2025, thị trường bất động sản bước sang năm 2026 với diễn biến phân hóa rõ nét hơn giữa các phân khúc và nhóm doanh nghiệp, trong bối cảnh áp lực vốn, lãi suất và thanh khoản vẫn hiện hữu, nhưng các tín hiệu hỗ trợ từ pháp lý và chính sách đang dần xuất hiện.
Hạ tầng dẫn dắt bất động sản, người mua không còn đặt nặng nhà khu vực lõi trung tâm

(TBTCO) - Bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Việt Nam nhận định, người mua hiện không còn quá đặt nặng việc sở hữu nhà ở khu vực lõi trung tâm như trước, mà bắt đầu dịch chuyển theo tiến độ phát triển hạ tầng và các đại đô thị vệ tinh. Việc hoàn thiện hạ tầng sẽ tiếp tục là động lực lớn nhất của thị trường bất động sản trong giai đoạn tới.
Bất động sản Hà Nội: Thị trường bán lẻ cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Khi nguồn cung mới tiếp tục mở rộng ra ngoài các khu vực trung tâm, thị trường bất động sản bán lẻ Hà Nội đang chuyển dịch sang một giai đoạn tăng trưởng cạnh tranh hơn và chú trọng nhiều hơn vào yếu tố trải nghiệm.
Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

(TBTCO) - Sự xuất hiện của một loạt biến số lớn đang khiến Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần được rà soát, cập nhật sớm để phù hợp với không gian phát triển và nhu cầu đầu tư mới.
Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

(TBTCO) - Một bài viết mới đây trên Luxury Travel Magazine nhận định Việt Nam đang bước vào một chương mới của phát triển đô thị, nơi văn hóa, kiến trúc, bản sắc thành phố và chuẩn mực quốc tế đang góp phần định hình hình ảnh quốc gia trên bản đồ toàn cầu.
Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới

(TBTCO) - Hội thảo "Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới" do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 8h00 - 12h00 ngày 12/5/2026 tại Khách sạn Eastin Grand, TP. Hồ Chí Minh.
Miền Trung đưa dự án nhà ở xã hội vào "luồng xanh"

(TBTCO) - Liên tiếp nhiều dự án nhà ở xã hội mới được các tỉnh, thành phố tại miền Trung đẩy nhanh tiến độ cấp phép và mở bán, với mục tiêu không chỉ hoàn thành, mà còn vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Ngân hàng “án binh bất động”, lãi suất huy động khó giảm sâu

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Xử phạt 17,5 triệu đồng công ty dược bán thuốc chưa đủ điều kiện cho nhiều bệnh viện

Tăng quyền tự chủ, đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học

Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Australia tăng hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam giai đoạn 2026 - 2027

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

