Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

Về phía Đoàn kiểm tra, giám sát số 12, có sự tham gia của đồng chí Đoàn Anh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Trung ương; đồng chí Hoàng Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng các thành viên là đại diện các vụ, ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía Đảng ủy Chính phủ, có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thành Nam - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Trần Anh Tiến - Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp và đại diện các ban tham mưu của Đảng ủy Chính phủ.

Đồng chí Đoàn Anh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Về phía Đảng ủy Bộ Tài chính, có sự tham dự của đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính - chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ và đại diện lãnh đạo của 21 đơn vị liên quan; các đồng chí Ủy viên Ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn kiểm tra Đoàn Anh Dũng cho biết, mục đích của đợt kiểm tra, giám sát lần này nhằm giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm bắt tình hình, đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận lớn của Trung ương tại Đảng ủy Bộ Tài chính.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra, giám sát 4 nội dung: - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa và tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp; - Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về tài chính, ngân sách nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô; - Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; - Việc triển khai thực hiện Quy định số 366-QĐ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị.

Theo đồng chí Đoàn Anh Dũng, Đoàn kiểm tra mong muốn được lắng nghe các ý kiến trao đổi, chia sẻ một cách cởi mở, thẳng thắn từ Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính để có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá khách quan, toàn diện. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nếu được phản ánh đầy đủ sẽ giúp Đoàn tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, các nội dung tại buổi làm việc đều là những vấn đề đang được Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi nhận được thông báo, Đảng ủy Bộ Tài chính đã khẩn trương giao các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo.

Bộ Tài chính hiện đang trực tiếp triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tái cơ cấu hệ thống các cơ quan ngành dọc tại địa phương như kho bạc, thuế, hải quan.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Tuy nhiên, thực tế phát sinh vướng mắc khi cấp hàm cục trưởng, chi cục trưởng không còn tương đồng với cấp sở tại địa phương, gây khó khăn trong quan hệ công tác và phối hợp với các sở, ban, ngành. Bên cạnh đó, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong bối cảnh hiện nay là một thách thức lớn, nhất là khi Việt Nam đang đối mặt với các cuộc điều tra thương mại từ phía Hoa Kỳ liên quan đến tỷ giá và xuất khẩu.

Về Nghị quyết số 57-NQ/TW, Bộ Tài chính đã đảm bảo bố trí ngân sách cho khoa học công nghệ ở mức khoảng 3%, nhưng vấn đề cốt lõi hiện nay là cơ chế đặt hàng, nghiệm thu và thanh toán sao cho hiệu quả

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị các đồng chí trong Đoàn kiểm tra số 12 đi sâu xuống cơ sở để lắng nghe và chỉ rõ những gì làm chưa được với tinh thần cầu thị nhất

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Tài chính mạnh dạn trao đổi, phản ánh đầy đủ những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Đoàn kiểm tra, giám sát nắm bắt toàn diện tình hình, qua đó kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, tạo điều kiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 4 nội dung kiểm tra.

Thứ nhất, Bộ Tài chính đã thực hiện hợp nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời tiếp nhận một số chức năng từ các cơ quan Chính phủ. Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, thành lập các tổ thường trực làm việc trực tiếp với 34 địa phương và tổ chức 16 lớp tập huấn trực tuyến đến tận cấp xã để đảm bảo thống nhất nhận thức. Kết quả, đã chuyển 205 nhiệm vụ xuống cấp xã, tháo gỡ điểm nghẽn về phân cấp trung gian.

Thứ hai, về giải pháp tài chính - ngân sách cho tăng trưởng, Bộ Tài chính đã tham mưu điều hành chính sách tài khóa chủ động, gắn với kịch bản tăng trưởng.

Thứ ba, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đến nay, Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 563 dịch vụ công toàn trình.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Thứ tư, việc kiểm điểm, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2025 đã được thực hiện nghiêm túc cho hơn 51.000 đảng viên. Kết quả, có 100% tập thể cấp ủy hoàn thành việc kiểm điểm đúng quy định.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính như: Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Cục Thống kê, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Ngân sách nhà nước… đã trao đổi, chia sẻ thẳng thắn những vướng mắc, tồn tại mà Bộ Tài chính đã trình bày trong báo cáo.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Bộ Tài chính đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong triển khai các chủ trương của Trung ương, sắp xếp tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả; đồng tình với những phương hướng, yêu cầu, nhiệm vụ mà Bộ Tài chính đã xác định trong giai đoạn phát triển mới….

Đồng thời, đồng chí đề nghị, tất cả các chủ trương, quyết sách trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải được tiếp tục phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong Bộ Tài chính; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính thường xuyên tiếp tục quán triệt, xây dựng ý chí, quyết tâm cao cho toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đoàn kiểm tra; đồng thời khẳng định, Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát, trên tinh thần cầu thị, khắc phục, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động các mặt công tác; mong muốn Đoàn kiểm tra, giám sát và các thành viên trong Đoàn tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, các tổ chức Đảng trực thuộc, cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới./.