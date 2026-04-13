Tuyên giáo, dân vận - "điểm tựa mềm" cho vận hành sản xuất ngành Than

Hồng Quyên

10:20 | 13/04/2026
(TBTCO) - Những ghi nhận từ thực tiễn tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV - Vinacomin) cho thấy, khi công tác tuyên giáo, dân vận được triển khai sát cơ sở, sẽ trở thành "sợi dây" kết nối người lao động, tạo động lực tinh thần và giữ vững nhịp sản xuất trong điều kiện nhiều thách thức.
Triển khai sâu sát tới từng tổ đội sản xuất

Để nắm bắt thực tế tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận, trong 2 ngày 10 - 11/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức chương trình khảo sát, nghiên cứu thực tế tại nhiều đơn vị sản xuất thuộc Tập đoàn TKV. Tham dự Đoàn khảo sát còn có đại diện lãnh đạo và cán bộ Vụ Thông tin - Đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ, đại diện Đảng ủy Tập đoàn TKV.

Trong ngày làm việc thứ nhất, Đoàn công tác đã đến tham quan khai trường và dâng hương tại Khu di tích Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai, Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết, sản lượng khai thác được duy trì ổn định nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu từ khoan nổ mìn, xúc bốc, vận tải đến sàng tuyển. Trong bối cảnh địa chất thay đổi, cung độ vận chuyển lớn, đơn vị đã tăng cường ứng dụng cơ giới hóa, đồng thời siết chặt kỷ luật vận hành.

Đoàn công tác làm việc tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.
Ảnh: Đức Thanh.

Đáng chú ý, công tác tuyên giáo được triển khai sâu sát tới từng tổ đội sản xuất. Các nội dung tuyên truyền không mang tính chung chung, mà gắn trực tiếp với nhiệm vụ từng ca, từng vị trí việc làm. Những buổi giao ban, sinh hoạt tại hiện trường vừa là nơi quán triệt chủ trương, vừa là diễn đàn để người lao động phản ánh khó khăn, kiến nghị giải pháp. Chính sự gần gũi này đã giúp ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận để toàn hệ thống vận hành thông suốt, an toàn - yếu tố then chốt trong sản xuất mỏ lộ thiên.

Tiếp theo, Đoàn công tác đến Công ty Than Hạ Long - TKV. Tại đây, đoàn đã trực tiếp xuống thăm khai trường mỏ Khe Chàm II-IV. Những đường lò sâu hun hút, không gian làm việc chật kín cùng điều kiện lao động đặc thù càng tôn lên ý chí vượt khó và bản lĩnh kiên cường của người thợ mỏ.

Đại diện Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Bộ Tài chính trao quà động viên công nhân tại mỏ Khe Chàm II-IV của Công ty Than Hạ Long - TKV.
Ảnh: Đức Thanh

Trong buổi làm việc, đồng chí Phạm Duy Hưng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Than Hạ Long - TKV đã dành nhiều thời gian trao đổi về công tác chăm lo đời sống công nhân để giữ chân lao động và duy trì ổn định sản xuất. Từ việc nâng cao chất lượng bữa ăn ca, cải thiện điều kiện thông gió, chiếu sáng trong hầm lò đến đầu tư nhà ở, khu sinh hoạt tập trung…, tất cả đều được triển khai đồng bộ. Song song với đó, công tác tuyên giáo, dân vận được thực hiện theo hướng gần gũi, thiết thực, chú trọng lắng nghe và chia sẻ.

Đoàn công tác làm việc tại Công ty Than Hạ Long - TKV. Ảnh: Đức Thanh

Những buổi gặp gỡ, đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo và công nhân không chỉ giúp tháo gỡ vướng mắc, mà còn tạo dựng niềm tin. Người lao động hiểu rõ hơn về định hướng phát triển của đơn vị, trong khi doanh nghiệp kịp thời nắm bắt tâm tư để điều chỉnh chính sách phù hợp. Chính sự gắn kết này đã trở thành động lực tinh thần quan trọng, giúp người thợ mỏ yên tâm bám lò, góp phần giữ vững nhịp sản xuất trong điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu.

Điểm đến tiếp theo là Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV. Đồng chí Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã báo cáo chi tiết về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, với định hướng nâng cao chất lượng than thương phẩm thông qua đầu tư công nghệ hiện đại, tự động hóa các khâu tuyển, pha trộn và vận chuyển.

Đoàn công tác làm việc tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV. Ảnh: Hồng Quyên
Một nội dung được đặc biệt nhấn mạnh là công tác bảo vệ môi trường, nhất là tại khu vực vùng vịnh di sản thiên nhiên, vốn là nơi hoạt động sản xuất gắn liền với yêu cầu phát triển bền vững. Đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp như cải tiến công nghệ tuyển rửa, kiểm soát bụi, nước thải, từng bước giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh. Trong quá trình này, công tác tuyên giáo đóng vai trò định hướng, giúp người lao động nhận thức rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường, từ đó hình thành thói quen và ý thức trong từng thao tác sản xuất.

Nền tảng tạo đồng thuận, thúc đẩy phát triển

Qua các buổi làm việc, đồng chí Vũ Ngọc Quang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính đánh giá, điểm nổi bật tại các đơn vị là đã đưa công tác tuyên giáo, dân vận trở thành một bộ phận quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi người lao động được cung cấp thông tin đầy đủ, được chia sẻ và quan tâm đúng mức, họ không chỉ làm việc vì nhiệm vụ, mà còn vì trách nhiệm và niềm tin đối với tổ chức.

Chuyến công tác lần này được đánh giá là rất ý nghĩa, giúp đoàn công tác tiếp thu nhiều nội dung thực tiễn quan trọng, qua đó nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, những ghi nhận từ cơ sở cũng góp phần phản ánh sát thực tế, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Một trong những nội dung trọng tâm được đặt ra là làm thế nào để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, dân vận, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí có những vấn đề mới, chưa có tiền lệ.

Trong hai ngày làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp tìm hiểu quá trình sản xuất tại các đơn vị, qua đó cảm nhận rõ nét truyền thống hình thành và phát triển đầy tự hào của ngành Than. Đồng thời, đoàn cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong công tác dân vận tuyên giáo, đặc biệt là đối với công nhân, người lao động. Các doanh nghiệp đã nghiêm túc triển khai công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực hướng dẫn người lao động tham gia các phong trào, cuộc thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn TKV và ban lãnh đạo các đơn vị đã thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, với thu nhập ngày càng được cải thiện.

Đoàn công tác trực tiếp xuống thăm khai trường mỏ Khe Chàm II-IV của Công ty Than Hạ Long - TKV. Ảnh: Đức Thanh

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Văn Tiến Bằng - Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin - Đối ngoại (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) cho rằng, thực tiễn tại các đơn vị ngành Than là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc đưa công tác tuyên giáo đi vào chiều sâu. Đáng chú ý, các đơn vị không tách rời công tác tư tưởng khỏi hoạt động quản trị sản xuất, mà ngược lại, coi đây là yếu tố nền tảng để bảo đảm vận hành hiệu quả.

Qua thực tế khảo sát, Đoàn công tác ghi nhận rõ tinh thần lạc quan, yêu nghề của đội ngũ người lao động ngành Than. Các đơn vị đã triển khai hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận và gắn kết trong toàn hệ thống. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này, đặc biệt là chủ động nắm bắt, dự báo và định hướng kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Đồng chí Hà Thị Trang - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ cũng nhấn mạnh, trong điều kiện sản xuất đặc thù, nếu không làm tốt công tác tuyên giáo, rất khó tạo được sự đồng thuận và duy trì ổn định lâu dài. Ngược lại, khi người lao động được thông tin đầy đủ, được quan tâm và chia sẻ, họ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng trong thực tiễn./.

Khép lại chương trình, Đoàn công tác ghi nhận nhiều kết quả tích cực và bài học thực tiễn sâu sắc. Thực tiễn cho thấy, khi công tác tuyên giáo, dân vận được triển khai đúng hướng, sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần giúp ngành Than phát triển ổn định, bền vững, đóng góp thiết thực vào bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế đất nước.
