Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 7 - 8/6

Đó là thông tin được cung cấp tại cuộc họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức sáng 28/5.

Phát biểu tại họp báo, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định, Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội rất quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

“Đại hội sẽ thông qua nhiều chỉ tiêu, nội dung quan trọng, công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 5 năm tới” - bà Thơm thông tin.

Thông tin tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Trưởng ban Công tác nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, dự Đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trên cả nước.

Đại biểu dự Đại hội sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các văn kiện quan trọng của Đại hội, gồm: dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa VIII; dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cũng thảo luận quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chia sẻ với báo chí về những điểm mới, đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Bùi Thị Thơm cho biết, nhiệm kỳ này sẽ tập trung cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược mới của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

So với nhiệm kỳ trước, hệ thống chỉ tiêu của Đại hội IX được tinh gọn từ 17 xuống còn 11 chỉ tiêu trọng tâm nhằm bảo đảm tính thực chất, khả thi. Trong đó, nhiều chỉ tiêu mới tập trung hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, sản xuất an toàn và hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp.

Theo bà Thơm, hiện cả nước có khoảng 3,4 triệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Đây là nguồn lực quan trọng để hình thành đội ngũ doanh nhân nông nghiệp trong thời gian tới./.