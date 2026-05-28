Xã hội

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 7 - 8/6

Nguyên Phương

12:57 | 28/05/2026
(TBTCO) - Với sự tham dự của 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trên cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 8/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Đó là thông tin được cung cấp tại cuộc họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 do Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức sáng 28/5.

Phát biểu tại họp báo, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định, Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội rất quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

“Đại hội sẽ thông qua nhiều chỉ tiêu, nội dung quan trọng, công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 5 năm tới” - bà Thơm thông tin.

Họp báo thông tin, giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thông tin tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Trưởng ban Công tác nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, dự Đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trên cả nước.

Đại biểu dự Đại hội sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các văn kiện quan trọng của Đại hội, gồm: dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa VIII; dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cũng thảo luận quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chia sẻ với báo chí về những điểm mới, đột phá của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Bùi Thị Thơm cho biết, nhiệm kỳ này sẽ tập trung cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược mới của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

So với nhiệm kỳ trước, hệ thống chỉ tiêu của Đại hội IX được tinh gọn từ 17 xuống còn 11 chỉ tiêu trọng tâm nhằm bảo đảm tính thực chất, khả thi. Trong đó, nhiều chỉ tiêu mới tập trung hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, sản xuất an toàn và hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp.

Theo bà Thơm, hiện cả nước có khoảng 3,4 triệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Đây là nguồn lực quan trọng để hình thành đội ngũ doanh nhân nông nghiệp trong thời gian tới./.

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

(TBTCO) - Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng, khi các yêu cầu về tăng trưởng chất lượng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết. Tỉnh không chỉ dựa vào lợi thế tài nguyên thiên nhiên, du lịch hay hạ tầng, mà xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt để xây dựng mô hình tăng trưởng mới, dựa trên tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao.
(TBTCO) - Ngày 27/5, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028.
(TBTCO) - Ngày 22/5/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00639 cho ông N.V.T - khách hàng đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, với giá trị trúng thưởng 15.180.541.000 đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, ông N.V.T đã trao tặng 200 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
(TBTCO) - Việc được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với 4 gói thầu tư vấn chủ chốt trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tiến gần hơn tới mục tiêu khởi công vào cuối năm 2028.
(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại TP. Huế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, việc thành lập Phân hiệu tại TP. Huế là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà trường, ngành Tài chính và quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung cũng như cả nước.
(TBTCO) - Nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, đặc biệt tại miền Bắc, đẩy phụ tải điện toàn quốc liên tục xác lập các mức kỷ lục mới. Ngành điện đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong mùa cao điểm hè 2026.
Trước áp lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, TP. Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện cơ chế quản lý, mở rộng hạ tầng xử lý rác thải, đến ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp, nâng cao hiệu quả tái chế và hướng tới giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về việc triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố. Mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố đứng trong nhóm 200 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và đứng thứ 3 cả nước.
