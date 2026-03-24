Ngân hàng - Bảo hiểm

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết
20:24 | 24/03/2026
Năm 2026, OCB đặt nhiều mục tiêu chiến lược, nổi bật là lợi nhuận trước thuế đạt 6.960 tỷ đồng (tăng 39%); tổng tài sản 354.214 tỷ đồng (tăng 10%). Ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ lên 30.625 tỷ đồng nhằm mở rộng quy mô, tăng năng lực cạnh tranh; đồng thời, kiện toàn Hội đồng quản trị phục vụ giai đoạn tăng trưởng mới.
Cục Thuế hợp tác cùng Ngân hàng OCB hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế OCB đặt mục tiêu lãi kỷ lục gần 7.000 tỷ đồng, tín dụng tăng 15%

Phấn đấu tổng tài sản vượt 350.000 tỷ đồng, lãi 6.960 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - mã Ck: OCB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, với nhiều nội dung đáng chú ý về kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026, OCB đặt mục tiêu đạt 354.214 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 10% so với đầu năm. Tổng huy động thị trường 1 (gồm tiền gửi khách hàng, giấy tờ có giá và vốn tài trợ - ủy thác) đạt 251.919 tỷ đồng, tăng 14%; dư nợ thị trường 1 (gồm cho vay khách hàng, trái phiếu doanh nghiệp và mua nợ) đạt 235.875 tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2026 hướng đến mục tiêu đạt 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với kết quả năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế của OCB qua các năm và kế hoạch 2026.

Trong báo cáo của Hội đồng quản trị, OCB đặt trọng tâm cải thiện hiệu quả hoạt động, hướng tới nâng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) lên trên 15%. Cùng với đó, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng; thực hiện điều chỉnh cơ cấu danh mục tín dụng theo hướng gia tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn, chú trọng vào nhóm khách hàng doanh nghiệp thông qua việc mở rộng vào các lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu.

Song song là mở rộng nguồn thu phí và thúc đẩy tăng trưởng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA). Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số và tự động hóa trên toàn hệ thống theo lộ trình số hóa, tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al), nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng chi phí...

Tăng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Cũng trong năm 2026, OCB dự kiến phát hành 399,46 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ 15% để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá gần 3.995 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025, xác định theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

OCB dự kiến phát hành 399,46 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15%, trong năm 2026 ngay sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm dự kiến được dùng để tăng trưởng quy mô, tăng năng lực cạnh tranh của ngân hàng và đáp ứng kế hoạch mở rộng mạng lưới giao dịch của OCB.

Đồng thời, OCB tiếp tục đầu tư cho các hệ thống công nghệ phục vụ cho việc hiện đại hóa ngân hàng, hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm mới, tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng; đẩy mạnh hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn hiệu quả hơn nữa.

Bên cạnh đó, tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) duy trì đà tăng, đạt 12,61% cuối năm 2025, cao hơn mức quy định. Việc tăng vốn điều lệ năm 2026 tiếp tục giúp OCB nâng cao năng lực tài chính, mở rộng tín dụng và tăng khả năng chống chịu rủi ro.

Trong tờ trình đại hội, lãnh đạo OCB khẳng định, với năng lực hiện tại, OCB có đủ khả năng quản trị, quản lý và giám sát phù hợp với quy mô vốn mới. Ngân hàng cũng đã hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro ngân hàng theo 03 cấp độ: kiểm soát tuân thủ, quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ được vận hành bởi đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, tính tuân thủ rất cao, ý thức chấp hành quy định pháp luật được ưu tiên hàng đầu.

Cũng tại đại hội năm nay, Hội đồng quản trị OCB cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 8 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Đồng thời, Đại hội cũng dự kiến tiến hành bầu bổ sung ông Lê Xuân Nghĩa làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo danh sách nhân sự dự kiến đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, OCB dự kiến trình tờ trình về việc lựa chọn công ty TNHH KPMG là tổ chức kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập cũng như trình bày báo cáo tài chính trong năm 2027 của OCB, kiểm toán các nội dung khác theo quy định pháp luật.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của OCB dự kiến được tổ chức vào ngày 15/4 tới đây tại TP. Hồ Chí Minh./.

FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 gần 60.000 tỷ đồng

Quảng Ninh: Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật chính sách thuế mới

Sau cú tăng tới 300 điểm cơ bản, VDSC chỉ ra yếu tố giúp lãi suất huy động cân bằng

Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng

Sau cú tăng tới 300 điểm cơ bản, VDSC chỉ ra yếu tố giúp lãi suất huy động cân bằng

Báo cáo VDSC cho thấy năm 2026, ngành ngân hàng đón cả những cơ hội, lẫn những ràng buộc mang tính cấu trúc khác biệt. Trong ngắn hạn, áp lực thanh khoản là thách thức lớn khi lãi suất huy động đã tăng 100 - 300 điểm cơ bản, nhưng huy động vốn chỉ tăng 0,8%. VDSC dự đoán, lãi suất huy động tiếp tục tăng khi tỷ lệ LDR, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát tốt hơn.
Ngân hàng Đầu tư châu Âu công bố khoản tín dụng 200 triệu EUR cho các dự án khí hậu tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu EUR nhằm đẩy nhanh các dự án hành động vì khí hậu, môi trường và phát triển bền vững trên khắp Việt Nam.
(TBTCO) - Ngân hàng OCB vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với loạt chỉ tiêu tăng trưởng hai chữ số. Theo đó, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.960 tỷ đồng, tăng 39% và hướng tới mức cao nhất lịch sử. Dư nợ tín dụng thị trường 1 dự kiến đạt 235.875 tỷ đồng, tăng 15%; đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, đảm bảo tăng trưởng đi kèm an toàn.
(TBTCO) - Ngân hàng ACB vừa bổ sung tờ trình sửa đổi đề án thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Đại hội đồng cổ đông tới đây. Theo đó, ACB Insurance có vốn điều lệ dự kiến 500 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu sau 5 năm sẽ chiếm trên 1,5% thị phần nhờ tăng trưởng phí trên 50%/năm.
(TBTCO) - Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn Cầu, căng thẳng tại Trung Đông khiến giá năng lượng tăng và tỷ giá chịu áp lực, kéo theo tác động tới mặt bằng giá trong nước. Nguy cơ "nhập khẩu lạm phát" gia tăng, đặt ra thách thức lớn cho điều hành chính sách tiền tệ.
(TBTCO) - Ngày 23/3/2026, VPBank giới thiệu giải pháp nhận thanh toán trực tiếp trên điện thoại dành cho hộ kinh doanh NEO Accept. Sự ra mắt của NEO Accept đánh dấu bước hoàn thiện giải pháp dành cho hộ kinh doanh của VPBank, khi được triển khai đồng bộ cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank CommCredit Visa đã ra mắt trước đó, tạo nên mô hình thu chi khép kín và minh bạch.
Sáng ngày 22/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.085 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,86%, hiện ở mức 99,50 điểm.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, điều quan trọng không còn nằm ở việc dự báo chính xác từng thay đổi, mà ở mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trước những kịch bản bất định.
