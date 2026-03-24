OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Phấn đấu tổng tài sản vượt 350.000 tỷ đồng, lãi 6.960 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - mã Ck: OCB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, với nhiều nội dung đáng chú ý về kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026, OCB đặt mục tiêu đạt 354.214 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 10% so với đầu năm. Tổng huy động thị trường 1 (gồm tiền gửi khách hàng, giấy tờ có giá và vốn tài trợ - ủy thác) đạt 251.919 tỷ đồng, tăng 14%; dư nợ thị trường 1 (gồm cho vay khách hàng, trái phiếu doanh nghiệp và mua nợ) đạt 235.875 tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2026 hướng đến mục tiêu đạt 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với kết quả năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế của OCB qua các năm và kế hoạch 2026.

Trong báo cáo của Hội đồng quản trị, OCB đặt trọng tâm cải thiện hiệu quả hoạt động, hướng tới nâng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) lên trên 15%. Cùng với đó, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng; thực hiện điều chỉnh cơ cấu danh mục tín dụng theo hướng gia tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn, chú trọng vào nhóm khách hàng doanh nghiệp thông qua việc mở rộng vào các lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu.

Song song là mở rộng nguồn thu phí và thúc đẩy tăng trưởng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA). Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số và tự động hóa trên toàn hệ thống theo lộ trình số hóa, tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al), nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng chi phí...

Tăng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Cũng trong năm 2026, OCB dự kiến phát hành 399,46 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ 15% để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá gần 3.995 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025, xác định theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

OCB dự kiến phát hành 399,46 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15%, trong năm 2026 ngay sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm dự kiến được dùng để tăng trưởng quy mô, tăng năng lực cạnh tranh của ngân hàng và đáp ứng kế hoạch mở rộng mạng lưới giao dịch của OCB.

Đồng thời, OCB tiếp tục đầu tư cho các hệ thống công nghệ phục vụ cho việc hiện đại hóa ngân hàng, hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm mới, tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng; đẩy mạnh hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn hiệu quả hơn nữa.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Bên cạnh đó, tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) duy trì đà tăng, đạt 12,61% cuối năm 2025, cao hơn mức quy định. Việc tăng vốn điều lệ năm 2026 tiếp tục giúp OCB nâng cao năng lực tài chính, mở rộng tín dụng và tăng khả năng chống chịu rủi ro.

Trong tờ trình đại hội, lãnh đạo OCB khẳng định, với năng lực hiện tại, OCB có đủ khả năng quản trị, quản lý và giám sát phù hợp với quy mô vốn mới. Ngân hàng cũng đã hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro ngân hàng theo 03 cấp độ: kiểm soát tuân thủ, quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ được vận hành bởi đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, tính tuân thủ rất cao, ý thức chấp hành quy định pháp luật được ưu tiên hàng đầu.

Cũng tại đại hội năm nay, Hội đồng quản trị OCB cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 8 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Đồng thời, Đại hội cũng dự kiến tiến hành bầu bổ sung ông Lê Xuân Nghĩa làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo danh sách nhân sự dự kiến đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, OCB dự kiến trình tờ trình về việc lựa chọn công ty TNHH KPMG là tổ chức kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập cũng như trình bày báo cáo tài chính trong năm 2027 của OCB, kiểm toán các nội dung khác theo quy định pháp luật.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của OCB dự kiến được tổ chức vào ngày 15/4 tới đây tại TP. Hồ Chí Minh./.