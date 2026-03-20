Cục Thuế hợp tác cùng Ngân hàng OCB hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế

(TBTCO) - Cục Thuế và Ngân hàng OCB vừa tổ chức Lễ ký kết hợp tác nhằm đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai thuế. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu chi nhánh OCB trên toàn quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để triển khai phương thức quản lý thuế mới theo hướng hiện đại, minh bạch và phù hợp với xu thế chuyển đổi số.

Theo đó, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai không chỉ là thay đổi về cách tính thuế mà còn là bước chuyển toàn diện về phương thức quản lý và tư duy phục vụ người nộp thuế.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế và Ngân hàng OCB ký kết thỏa thuận hợp tác.

Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định, trong quá trình cải cách này, cơ quan thuế xác định lấy người nộp thuế làm trung tâm, tăng cường hỗ trợ, giảm thiểu thủ tục và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Để thực hiện hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý với các tổ chức trong hệ sinh thái tài chính - công nghệ, đặc biệt là các ngân hàng thương mại.

Đánh giá cao vai trò đồng hành của Ngân hàng OCB, Phó cục trưởng Mai Sơn cho biết, OCB là một trong những đơn vị tiên phong phối hợp với cơ quan thuế trong triển khai thu ngân sách nhà nước, cũng như phát triển các giải pháp thanh toán số, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện, nhanh chóng. Việc hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuẩn hóa dữ liệu giao dịch và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

“Cục Thuế tin tưởng rằng, với sự đồng hành tích cực của hệ thống ngân hàng, các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ, sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước và đặc biệt là sự chủ động, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, tiểu thương và hộ kinh doanh trên cả nước, quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sẽ góp phần xây dựng một nền kinh tế thương mại văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại hơn, minh bạch hơn, tạo cơ hội để từng hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng hội nhập và hiện đại” - ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên thống nhất triển khai nhiều nội dung trọng tâm như: tăng cường tuyên truyền chính sách thuế trên nền tảng số của ngân hàng; hỗ trợ hộ kinh doanh mở và quản lý tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh; kết nối với ứng dụng nộp thuế điện tử; nghiên cứu các giải pháp thanh toán thông minh như QR định danh gắn với mã số thuế; đồng thời nâng cấp hệ thống kết nối dữ liệu phục vụ quản lý thuế theo mã định danh khoản phải nộp.

Cơ quan thuế tại các địa phương và các Chi nhánh OCB tham gia ký kết hợp tác.

Cùng phát biểu tại lễ ký kết, Tổng giám đốc OCB Phạm Hồng Hải bày tỏ vinh dự khi được đồng hành cùng ngành Thuế trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý và hỗ trợ người nộp thuế.

Ông Phạm Hồng Hải cho biết, với định hướng “lấy khách hàng làm trung tâm”, OCB đang tập trung phát triển hệ sinh thái tài chính - công nghệ toàn diện nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ nâng cao năng lực quản trị, vận hành minh bạch và hiệu quả.

Thông qua thỏa thuận hợp tác hôm nay, OCB cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Cục Thuế triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng hộ kinh doanh

Trong đó, sẽ phối hợp cùng hệ thống cơ quan thuế trên địa bàn cả nước để tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các giải pháp số một cách thuận tiện và hiệu quả.

OCB cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với chính sách chi phí tối ưu, giúp hộ kinh doanh và các đơn vị chuyển đổi lên doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các công cụ quản lý hiện đại.

Đồng thời, OCB không ngừng cải tiến và hoàn thiện các giải pháp tài chính - công nghệ nhằm mang lại những công cụ quản trị ngày càng hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, lễ ký kết hợp tác giữa Cục Thuế và OCB được đánh giá là bước đi quan trọng, góp phần cụ thể hóa chủ trương cải cách quản lý thuế, đồng thời tăng cường hợp tác trong việc kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tài chính nhằm hỗ trợ hiệu quả khu vực kinh tế tư nhân. Qua đó, không chỉ nâng cao mức độ tuân thủ thuế mà còn tạo nền tảng để hộ kinh doanh phát triển bền vững, minh bạch và từng bước hội nhập với nền kinh tế số.

Từ các mục tiêu đề ông Mai Sơn nghị Trưởng Thuế tỉnh, thành phố và Trưởng Thuế cơ sở trên toàn quốc bổ biến tới các hộ kinh doanh gói hỗ trợ từ các ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ trong đó có Ngân hàng OCB để hộ kinh doanh biết, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện của mình.

Cạnh đó, ông Mai Sơn cũng bày tỏ mong muốn nhận được chia sẻ, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của hộ kinh doanh để cơ quan thuế tiếp tục phối hợp với các đơn vị giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, giúp hộ kinh doanh thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ thuế./.