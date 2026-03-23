OCB đặt mục tiêu lãi kỷ lục gần 7.000 tỷ đồng, tín dụng tăng 15%

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - mã Ck: OCB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.
Theo đó, tổng tài sản đến cuối năm dự kiến đạt 354.214 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2025; dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 235.875 tỷ đồng, tăng 15%. Cùng với đó, huy động vốn thị trường 1 ước đạt 251.919 tỷ đồng, tăng 14%.
Ngân hàng tiếp tục đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Về hiệu quả hoạt động, lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 6.960 tỷ đồng, tăng khoảng 39%, qua đó, có thể thiết lập mức cao nhất kể từ khi hoạt động. Kế hoạch này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, dự kiến tổ chức ngày 15/4.
Trước đó, năm 2025, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 5.000 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với năm 2024 và hoàn thành phần lớn kế hoạch (5.338 tỷ đồng). Riêng quý IV/2025, lợi nhuận đạt trên 1.600 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ.
Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của OCB đạt gần 323.000 tỷ đồng, tăng 16,8% và vượt kế hoạch đề ra. Huy động thị trường 1 đạt gần 221.000 tỷ đồng, tăng 14,8%, trong khi dư nợ tín dụng vượt 205 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% (kế hoạch đặt ra trên 208 nghìn tỷ đồng).
Về chất lượng tài sản, bức tranh của OCB cho thấy xu hướng cải thiện. Theo đó, chi phí dự phòng của OCB trong quý IV/2025 tăng lên khoảng 1.000 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy vậy, chi phí dự phòng cả năm 2025 chỉ ở mức tương đương năm 2024, khoảng 2.300 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu của OCB trong quý IV/2025 giảm xuống còn 2,3%, giảm 0,08 điểm phần trăm so với cùng kỳ, với mức giảm ghi nhận ở hầu hết các nhóm nợ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng đạt 54%, cải thiện đáng kể so với mức 38% của quý trước đó.
Trọng tâm trong năm 2026 của OCB là nâng cao chất lượng tăng trưởng, tối ưu hóa vận hành và tăng cường quản trị rủi ro để tăng trưởng bền vững. Theo đó, ngân hàng sẽ đẩy mạnh tập trung tăng trưởng vào nhóm ngành có yếu tố sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và đầu tư công. Đây được dự báo là những nhóm ngành mang lại động lực tăng trưởng trong năm 2026, riêng hoạt động xuất nhập khẩu được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng đã hình thành từ năm 2025 và các năm trước, qua đó, đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho tăng trưởng chung của nền kinh tế./.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của OCB dự kiến được tổ chức vào ngày 15/4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh. Các tờ trình và tài liệu chi tiết chưa được công bố chi tiết. Gần đây, ngân hàng này bổ nhiệm bà Đỗ Tú Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc, phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp và chuyển đổi, có hiệu lực từ ngày 3/4/2026. Sau kiện toàn, Ban Điều hành OCB có 8 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc Phạm Hồng Hải.