Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của OCB đạt 5.046 tỷ đồng, tăng gần 26%

(TBTCO) - Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa được ngân hàng Phương Đông (mã ck: OCB) công bố, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt mức 5.046 tỷ đồng, tăng 25,9% so với năm 2024. Hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt.

Việc đẩy mạnh đầu tư vào số hóa một cách toàn diện được xem là bước đi bền vững của OCB khi bước chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh tư liệu

Kết thúc quý IV/2025, tổng thu thuần của OCB đạt 3.767 tỷ đồng, tăng 28,5% so với quý trước và 17,1% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh cốt lõi (thu thuần từ lãi) tiếp tục tăng so với quý III/2025, đạt 2.482 tỷ đồng.

Ngược với đà tăng về quy mô tín dụng, biên lãi thuần (NIM) của OCB trong quý này có sự giảm nhẹ.

Phía OCB cho biết, đây là động thái chủ động giảm lãi suất cho vay của ngân hàng trong giai đoạn cuối năm để hỗ trợ khách hàng hiện hữu, thu hút thêm khách hàng mới và theo đuổi mục tiêu tăng sức cạnh tranh, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp từ đó gia tăng quy mô, thị phần tín dụng…

Đồng thời, việc ngân hàng “hy sinh” NIM ở thế chủ động đang là phương thức chung của hầu hết các ngân hàng trên toàn hệ thống trước những biến số trên thị trường tiền tệ hiện nay

Hoạt động thu thuần ngoài lãi có tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong quý IV/2025, tăng 153,5% so với quý trước, tăng 128,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.285 tỷ đồng.

Thu thuần từ dịch vụ của OCB đạt 398 tỷ đồng, tăng 114,5% so với quý trước. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 73,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu thuần (CIR) đạt 29,8% vào quý IV/2025, giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Tính riêng quý IV/2025, lợi nhuận trước thuế đạt 1.615 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 của OCB ghi nhận mức 5.046 tỷ đồng, tăng 25,9% so với năm 2024 và hoàn thành 95% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đầu năm.

Tại ngày tại 31/12/2025, tổng tài sản đạt 322.975 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2024 và đạt 102% so với kế hoạch. Huy động thị trường 1 đạt 220.958 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cuối năm trước, hoàn thành 101% kế hoạch. Dư nợ tín dụng thị trường 1 ở mức 205.065 tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm.

Số liệu thống kê cho thấy, năm 2025, tỷ lệ giao dịch trên kênh số tại OCB đạt 98%. Số lượng khách hàng sử dụng ứng dụng số OCB OMNI tăng hơn 20% so với năm 2024, tỷ lệ người dùng mới duy trì trên 80%. Số lượng giao dịch phát sinh trên nền tảng số tăng 79%.

Doanh số giao dịch trên ứng dụng số OCB OMNI tăng 115% so với cùng kỳ; Tăng trưởng tiền gửi trực tuyến đạt 30%; CASA bình quân trên mỗi khách hàng tăng hơn 30%. Riêng hệ thống thẻ OCB đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc với gần 7 triệu giao dịch trực tuyến. Số lượng thẻ tín dụng và ghi nợ phát hành mới tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó mảng giao dịch thẻ tín dụng ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 33%.

Bên cạnh đó, Liobank - ngân hàng số thế hệ mới đã vượt mốc 1 triệu khách hàng chỉ sau 2 năm ra mắt, tổng giá trị giao dịch đạt 27.000 tỷ đồng với gần 30 triệu lượt giao dịch, tăng trưởng vượt bậc gấp 3,75 lần so với năm 2024. Mảng tín dụng cũng chứng kiến sự bùng nổ khi quy mô tăng trưởng gấp 2,3 lần cùng tỷ lệ người dùng mới gia nhập phân khúc này đạt mức ấn tượng 72% so với cùng kỳ.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước tiến quan trọng của OCB trong mảng ngân hàng giao dịch và giải pháp số cho doanh nghiệp. Hệ thống Open API của OCB với tỷ lệ vận hành liên tục (Uptime) đạt mức kỷ lục 99,99%...

Ông Phạm Hồng Hải – Tổng Giám đốc OCB cho hay, năm 2025, sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ trong loạt chính sách về tài khóa và tiền tệ, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế ở mức cao trên 8%, OCB liên tục tung các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng đặc biệt khi bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

Ông Phạm Hồng Hải cho rằng, tuy chưa đạt được như mục tiêu đã đề ra nhưng đây có thể nói là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn ngân hàng và đáng ghi nhận nhất là trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay. Kết quả này cũng sẽ là bước đệm vững chắc để OCB bước vào chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026 - 2030 một cách mạnh mẽ và bền vững./.