Cổ phiếu Vingroup vững sắc xanh bất chấp áp lực bán ròng của khối ngoại

(TBTCO) - Cổ phiếu Vingroup (VIC) bị bán ròng gần nghìn tỷ đồng, kéo theo trạng thái bán ròng của khối ngoại trên toàn thị trường trong phiên hôm nay. Tuy vậy, giá cổ phiếu VIC vẫn giữ sắc xanh trong toàn bộ phiên giao dịch.

VN-Index lấy lại sắc xanh sau 3 phiên giảm và đóng cửa tăng 1,11% lên hơn 1.710 điểm. Tuy nhiên, dù thị trường phục hồi tích cực, khối ngoại vẫn giữa trạng thái bán ròng trong phiên hôm nay (17/3). Giá trị bán ròng trên ba sàn xấp xỉ 690 tỷ đồng, trong đó riêng trên HOSE là 669,5 tỷ đồng, qua đó đánh dấu phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp của nhóm nhà đầu tư này.

Tuy nhiên, áp lực rút vốn có dấu hiệu hạ nhiệt khi giá trị bán ròng đã giảm đáng kể so với phiên trước. Cùng đó, áp lực bán tập trung chủ yếu ở cổ phiếu Vingroup (VIC). Chỉ riêng với cổ phiếu này, khối ngoại đã thu về ròng 989 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Tuy nhiên, đây cũng là cổ phiếu hiếm hoi trong top bán ròng vẫn giữ được sắc xanh nhờ lực cầu nội hấp thụ tốt.

Ngoài ra, một số cổ phiếu vốn hoá lớn khác cũng nằm trong danh sách bị rút vốn đáng kể như BID (102 tỷ đồng), FPT (97 tỷ đồng), VHM (56,7 tỷ đồng) và VNM (47,8 tỷ đồng). Cổ phiếu DPM và DGC giảm kịch sàn trong phiên, cũng nằm trong top bán ròng của khối ngoại với giá trị bán ròng. lần lượt là 42 tỷ đồng và 27 tỷ đồng.

Top cổ phiếu mua bán ròng của khối ngoại phiên 17/3

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn chọn lọc giải ngân mạnh vào một số cổ phiếu có câu chuyện riêng. VCK dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị lên tới 287,6 tỷ đồng, đồng thời tăng gần 6,9%. Theo sau là MCH (215,2 tỷ đồng), tiếp tục duy trì đà tăng trần gần 7%. Đây đều là hai cổ phiếu được bổ sung vào danh mục của chỉ số MarketVector Vietnam Local Index. Với quy mô 570 triệu USD và tỷ trọng công bố, quỹ ETF ngoại dựa trên chỉ số này dự kiến sẽ mua khoảng 11,8 triệu cổ phiếu VCK, 6,46 triệu cổ phiếu MCH và hơn 5,95 triệu cổ phiếu VPX trong kỳ cơ cấu lần này.

Bên cạnh đó, dòng tiền ngoại cũng quay lại mua ròng tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN (130,3 tỷ đồng) và VCB (77,4 tỷ đồng). Một số mã khác như PVD, DCM, GMD, SSI, FRT và TCX cũng ghi nhận giá trị mua ròng vài chục tỷ đồng.

Với việc VN-Index đã lấy lại mốc 1.700 điểm, quy mô bán ròng thu hẹp lại của khối ngoại là tín hiệu tích cực bước đầu. Tuy nhiên, việc dòng vốn này chưa đảo chiều sang mua ròng cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối, đặc biệt khi thị trường đang tiệm cận các vùng kháng cự mạnh phía trên./.