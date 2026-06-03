Chứng khoán phái sinh ngày 3/6: Thanh khoản hồi phục, chênh lệch âm mở rộng

Trên thị trường chứng khoán cơ sở hôm nay (3/6), VN30-Index có phiên hồi phục nhẹ sau chuỗi ngày điều chỉnh khi tăng 1,61 điểm (+0,08%) lên 1.974 điểm. Có thời điểm VN30-Index rơi về sát 1.960 điểm vào giữa phiên sáng với áp lực lớn từ nhóm cổ phiếu Vingroup, cùng một số cổ phiếu lớn như LPB, TCB và MWG.

Ở chiều ngược lại, khá nhiều cổ phiếu ngân hàng như ACB, HDB và MBB trở thành trụ đỡ giúp chỉ số hồi phục. Đà hồi phục tích cực lan tỏa sang nhóm công nghệ thông tin và năng lượng trong phiên chiều.

Kết phiên, VN30 có 20 mã tăng, 3 mã đứng giá tham chiếu và 7 mã giảm. Dòng tiền bắt đáy quay trở lại giúp thanh khoản cải thiện, với giá trị giao dịch đạt khoảng 13.000 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục gia tăng. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản cũng hồi phục đáng kể trên thị trường phái sinh. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 6/2026 (41I1G6000) đóng cửa tại 1.972,4 điểm, tăng nhẹ 0,02% so với phiên trước. Dù giá hợp đồng hồi phục cùng chiều với thị trường cơ sở, mức tăng khiêm tốn hơn khiến chênh lệch âm với VN30 mở rộng lên -2,2 điểm.

Tương tự, các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng tiếp tục duy trì trạng thái chênh lệch âm, với mức chênh lệch từ -0,3 đến -8,5 điểm. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn hiện hữu, dù lực cầu bắt đáy đã quay trở lại trên thị trường cơ sở.

Theo Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch kém lạc quan hơn khi VN30-Index không giữ được hỗ trợ tâm lý và đang nghiênh về phòng ngừa rủi ro trong khi có thể mua chủ động trên thị trường cơ sở.

Giá trị giao dịch trên thị trường phái sinh tăng mạnh hơn 16% so với phiên trước. Thị trường tiếp tục sôi động hơn khi VN30 biến động mạnh quanh vùng hỗ trợ tâm lý. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai 41I1G6000 đạt 37.720 hợp đồng, tiếp tục giảm so với phiên trước.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư thu hẹp đáng kể vị thế nắm giữ qua đêm tại hợp đồng 41I1G6000, nhưng gia tăng đáng kể khối lượng mở tại hợp đồng VN100 đáo hạn tháng này lên 59 hợp đồng. Giao dịch hợp đồng tương lai dựa trên VN100 đáo hạn vào tháng 6/2026 cũng cao gấp 2,8 lần phiên hôm qua với 86 hợp đồng được chuyển nhượng./.