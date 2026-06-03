Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 3/6: Thanh khoản hồi phục, chênh lệch âm mở rộng

Tùng Linh

Tùng Linh

18:29 | 03/06/2026
(TBTCO) - Sắc xanh đã trở lại tại một số hợp đồng phái sinh trong phiên 3/6. Tuy nhiên, chênh lệch âm vẫn mở rộng do mức hồi phục khiêm tốn.
aa

Trên thị trường chứng khoán cơ sở hôm nay (3/6), VN30-Index có phiên hồi phục nhẹ sau chuỗi ngày điều chỉnh khi tăng 1,61 điểm (+0,08%) lên 1.974 điểm. Có thời điểm VN30-Index rơi về sát 1.960 điểm vào giữa phiên sáng với áp lực lớn từ nhóm cổ phiếu Vingroup, cùng một số cổ phiếu lớn như LPB, TCB và MWG.

Ở chiều ngược lại, khá nhiều cổ phiếu ngân hàng như ACB, HDB và MBB trở thành trụ đỡ giúp chỉ số hồi phục. Đà hồi phục tích cực lan tỏa sang nhóm công nghệ thông tin và năng lượng trong phiên chiều.

Kết phiên, VN30 có 20 mã tăng, 3 mã đứng giá tham chiếu và 7 mã giảm. Dòng tiền bắt đáy quay trở lại giúp thanh khoản cải thiện, với giá trị giao dịch đạt khoảng 13.000 tỷ đồng.

Chứng khoán phái sinh ngày 3/6: Thanh khoản hồi phục, chênh lệch âm mở rộng
Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục gia tăng. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản cũng hồi phục đáng kể trên thị trường phái sinh. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 6/2026 (41I1G6000) đóng cửa tại 1.972,4 điểm, tăng nhẹ 0,02% so với phiên trước. Dù giá hợp đồng hồi phục cùng chiều với thị trường cơ sở, mức tăng khiêm tốn hơn khiến chênh lệch âm với VN30 mở rộng lên -2,2 điểm.

Tương tự, các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng tiếp tục duy trì trạng thái chênh lệch âm, với mức chênh lệch từ -0,3 đến -8,5 điểm. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn hiện hữu, dù lực cầu bắt đáy đã quay trở lại trên thị trường cơ sở.

Theo Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch kém lạc quan hơn khi VN30-Index không giữ được hỗ trợ tâm lý và đang nghiênh về phòng ngừa rủi ro trong khi có thể mua chủ động trên thị trường cơ sở.

Giá trị giao dịch trên thị trường phái sinh tăng mạnh hơn 16% so với phiên trước. Thị trường tiếp tục sôi động hơn khi VN30 biến động mạnh quanh vùng hỗ trợ tâm lý. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai 41I1G6000 đạt 37.720 hợp đồng, tiếp tục giảm so với phiên trước.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư thu hẹp đáng kể vị thế nắm giữ qua đêm tại hợp đồng 41I1G6000, nhưng gia tăng đáng kể khối lượng mở tại hợp đồng VN100 đáo hạn tháng này lên 59 hợp đồng. Giao dịch hợp đồng tương lai dựa trên VN100 đáo hạn vào tháng 6/2026 cũng cao gấp 2,8 lần phiên hôm qua với 86 hợp đồng được chuyển nhượng./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh phái sinh vn30-index

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh ngày 2/6: Sắc đỏ bao trùm

Chứng khoán phái sinh ngày 2/6: Sắc đỏ bao trùm

Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh 29/5: Phe Long bất ngờ áp đảo

Chứng khoán phái sinh 29/5: Phe Long bất ngờ áp đảo

Dành cho bạn

Hải quan khu vực XIII xử lý hơn 31.500 tờ khai, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gần 3,5 tỷ USD

Hải quan khu vực XIII xử lý hơn 31.500 tờ khai, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gần 3,5 tỷ USD

Tỷ phú Mai Vũ Minh và khát vọng kiến tạo giá trị trong kỷ nguyên mới

Tỷ phú Mai Vũ Minh và khát vọng kiến tạo giá trị trong kỷ nguyên mới

Tiếp tục hoàn thiện Luật Chứng khoán đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Tiếp tục hoàn thiện Luật Chứng khoán đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Vốn hóa trên HOSE cuối tháng 5 nhích nhẹ, tương đương hơn 68% GDP

Vốn hóa trên HOSE cuối tháng 5 nhích nhẹ, tương đương hơn 68% GDP

Phát hiện hơn 800 phụ tùng ô tô nghi giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT tại Hà Nội

Phát hiện hơn 800 phụ tùng ô tô nghi giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT tại Hà Nội

HNX-Index tăng gần 18% trong tháng 5/2026

HNX-Index tăng gần 18% trong tháng 5/2026

Đọc thêm

Thanh khoản hạ nhiệt, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy

Thanh khoản hạ nhiệt, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy

(TBTCO) - Sau nhịp tăng mạnh đưa VN-Index lên vùng đỉnh lịch sử, thanh khoản thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhà đầu tư thận trọng hơn trước áp lực bán ròng của khối ngoại và những biến động bên ngoài. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, đây là giai đoạn tích lũy cần thiết trước khi thị trường xác lập xu hướng mới.
“Gạn đục khơi trong” tín dụng bất động sản, ngân hàng và doanh nghiệp nào hưởng lợi?

“Gạn đục khơi trong” tín dụng bất động sản, ngân hàng và doanh nghiệp nào hưởng lợi?

Chính sách tín dụng bất động sản mới của Ngân hàng Nhà nước được Chứng khoán Mirae Asset đánh giá là cách tiếp cận “gạn đục khơi trong”, khuyến khích đẩy vốn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp, trong khi vẫn kiểm soát bất động sản thương mại và đầu cơ.
Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao độ mở của thị trường vốn

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao độ mở của thị trường vốn

(TBTCO) - Trước sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đầu tư quốc tế, Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cấp hạ tầng thị trường và mở rộng khả năng tiếp cận cho nhà đầu tư nước ngoài. Đây được xem là những bước đi quan trọng nhằm nâng cao vị thế thị trường vốn Việt Nam trên bản đồ đầu tư khu vực và thế giới.
SSI và Virtu ghi dấu mốc vận hành mô hình Global Broker tại Việt Nam

SSI và Virtu ghi dấu mốc vận hành mô hình Global Broker tại Việt Nam

(TBTCO) - SSI và Virtu đã ghi nhận dấu mốc vận hành giao dịch theo mô hình Global Broker tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện cơ chế kết nối dành cho nhà đầu tư tổ chức quốc tế.
Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

(TBTCO) - 23 đợt phát hành mới đã bổ sung 28.262 tỷ đồng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tuần cuối tháng 5. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt hơn 127.000 tỷ đồng.
Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh FPT, giải ngân hơn 480 tỷ đồng

Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh FPT, giải ngân hơn 480 tỷ đồng

(TBTCO) - Khối ngoại đã bán ròng 9 phiên liên tiếp. Tuy vậy, điểm sáng của thị trường là sự trở lại của dòng vốn ngoại đối với cổ phiếu FPT với giá trị giải ngân hơn 480 tỷ đồng.
Dòng tiền giao dịch sôi động hơn trên sàn UPCoM trong tháng 5/2026

Dòng tiền giao dịch sôi động hơn trên sàn UPCoM trong tháng 5/2026

(TBTCO) - Giá trị giao dịch trên sàn UPCoM trong tháng 5 bình quân đạt 785,55 tỷ đồng/phiên, tăng 10,05% so với tháng trước, qua đó giúp giao dịch bình quân trong 5 tháng đầu năm vẫn vượt trên mốc nghìn tỷ đồng mỗi phiên.
Chứng khoán ngày 2/6: Áp lực điều chỉnh lan rộng, VN-Index nối dài chuỗi giảm điểm

Chứng khoán ngày 2/6: Áp lực điều chỉnh lan rộng, VN-Index nối dài chuỗi giảm điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (2/6) tiếp tục trải qua một phiên giao dịch khó khăn khi áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Thanh khoản cải thiện, nhưng dòng tiền bắt đáy vẫn thận trọng, khiến VN-Index kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ 6 liên tiếp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh ngày 3/6: Thanh khoản hồi phục, chênh lệch âm mở rộng

Chứng khoán phái sinh ngày 3/6: Thanh khoản hồi phục, chênh lệch âm mở rộng

OCB tiếp đà tăng vốn lên hơn 30.625 tỷ đồng khi vừa vượt mốc dư nợ 200.000 tỷ đồng

OCB tiếp đà tăng vốn lên hơn 30.625 tỷ đồng khi vừa vượt mốc dư nợ 200.000 tỷ đồng

Mua xe Ford - cơ hội trúng chuyến du lịch Mỹ 250 triệu đồng và ưu đãi lãi suất đến 95 triệu đồng

Mua xe Ford - cơ hội trúng chuyến du lịch Mỹ 250 triệu đồng và ưu đãi lãi suất đến 95 triệu đồng

Xử phạt gần 150 triệu đồng, thu hồi 8 sản phẩm vi phạm của Công ty TNHH Kotrans

Xử phạt gần 150 triệu đồng, thu hồi 8 sản phẩm vi phạm của Công ty TNHH Kotrans

Khối ngoại gom hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu FPT sau 2 phiên

Khối ngoại gom hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu FPT sau 2 phiên

AI đang tái định hình bản đồ đầu tư toàn cầu: Cơ hội mới cho doanh nghiệp và thị trường vốn Việt Nam

AI đang tái định hình bản đồ đầu tư toàn cầu: Cơ hội mới cho doanh nghiệp và thị trường vốn Việt Nam

Chứng khoán ngày 3/6: VN-Index giảm điểm nhưng sắc xanh lan tỏa, tín hiệu tích cực dần xuất hiện

Chứng khoán ngày 3/6: VN-Index giảm điểm nhưng sắc xanh lan tỏa, tín hiệu tích cực dần xuất hiện

Bứt phá từ nền tảng sản xuất: PVFCCo lập "cú đúp" tại Vietnam 14 Impact Awards 2026

Bứt phá từ nền tảng sản xuất: PVFCCo lập "cú đúp" tại Vietnam 14 Impact Awards 2026

Vietcombank đồng hành cùng Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi, hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026

Vietcombank đồng hành cùng Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi, hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026

BAC A BANK tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng - thu hút khách hàng tích lũy an toàn, sinh lời tối ưu

BAC A BANK tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng - thu hút khách hàng tích lũy an toàn, sinh lời tối ưu

Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

Rủi ro chậm trả hạ nhiệt trên thị trường trái phiếu tháng 5

Rủi ro chậm trả hạ nhiệt trên thị trường trái phiếu tháng 5

Cục Thuế làm rõ việc liên quan đến trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng phục vụ quản lý thuế

Cục Thuế làm rõ việc liên quan đến trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng phục vụ quản lý thuế

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +9.82
03/06 | +9.82 (7,609.78 +9.82 (+0.13%))
DJI +228.91
03/06 | +228.91 (51,307.79 +228.91 (+0.45%))
IXIC +7.09
03/06 | +7.09 (27,093.90 +7.09 (+0.03%))
NYA +145.77
03/06 | +145.77 (23,480.92 +145.77 (+0.62%))
XAX +209.56
03/06 | +209.56 (8,762.86 +209.56 (+2.45%))
BUK100P -4.61
03/06 | -4.61 (1,027.29 -4.61 (-0.45%))
RUT +26.20
03/06 | +26.20 (2,931.96 +26.20 (+0.90%))
VIX +0.42
03/06 | +0.42 (16.19 +0.42 (+2.66%))
FTSE -39.47
03/06 | -39.47 (10,334.04 -39.47 (-0.38%))
GDAXI -265.24
03/06 | -265.24 (24,858.93 -265.24 (-1.06%))
FCHI -37.05
03/06 | -37.05 (8,172.04 -37.05 (-0.45%))
STOXX50E -48.01
03/06 | -48.01 (6,059.84 -48.01 (-0.79%))
N100 -8.15
03/06 | -8.15 (1,854.91 -8.15 (-0.44%))
BFX -62.82
03/06 | -62.82 (5,486.74 -62.82 (-1.13%))
MOEX.ME -0.11
03/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -405.11
03/06 | -405.11 (25,633.21 -405.11 (-1.56%))
STI +40.82
03/06 | +40.82 (5,138.24 +40.82 (+0.80%))
AXJO +61.30
03/06 | +61.30 (8,785.70 +61.30 (+0.70%))
AORD +51.20
03/06 | +51.20 (9,017.20 +51.20 (+0.57%))
BSESN -303.67
03/06 | -303.67 (74,346.17 -303.67 (-0.41%))
JKSE -254.36
03/06 | -254.36 (5,941.07 -254.36 (-4.11%))
KLSE -10.33
03/06 | -10.33 (1,672.74 -10.33 (-0.61%))
NZ50 -55.63
03/06 | -55.63 (13,115.08 -55.63 (-0.42%))
KS11 +13.11
03/06 | +13.11 (8,801.49 +13.11 (+0.15%))
TWII +901.85
03/06 | +901.85 (46,459.16 +901.85 (+1.98%))
GSPTSE +434.57
03/06 | +434.57 (35,169.46 +434.57 (+1.25%))
BVSP +2,000.19
03/06 | +2,000.19 (174,197.64 +2,000.19 (+1.16%))
MXX +753.30
03/06 | +753.30 (68,890.33 +753.30 (+1.11%))
IPSA -157.23
03/06 | -157.23 (10,469.18 -157.23 (-1.48%))
MERV -18,523.75
03/06 | -18,523.75 (3,224,263.75 -18,523.75 (-0.57%))
TA125.TA -28.12
03/06 | -28.12 (4,237.38 -28.12 (-0.66%))
CASE30 -362.60
03/06 | -362.60 (52,564.40 -362.60 (-0.69%))
JN0U.JO -67.93
03/06 | -67.93 (6,971.28 -67.93 (-0.97%))
DX-Y.NYB +0.24
03/06 | +0.24 (99.46 +0.24 (+0.24%))
125904-USD-STRD -22.74
03/06 | -22.74 (2,746.59 -22.74 (-0.82%))
XDB -0.30
03/06 | -0.30 (134.30 -0.30 (-0.22%))
XDE -0.32
03/06 | -0.32 (116.00 -0.32 (-0.28%))
000001.SS +8.87
03/06 | +8.87 (4,083.97 +8.87 (+0.22%))
N225 +1,667.89
03/06 | +1,667.89 (68,402.13 +1,667.89 (+2.50%))
XDN -0.11
03/06 | -0.11 (62.54 -0.11 (-0.17%))
XDA -0.08
03/06 | -0.08 (71.53 -0.08 (-0.11%))