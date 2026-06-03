Ngân hàng - Bảo hiểm

“Gạn đục khơi trong” tín dụng bất động sản, ngân hàng và doanh nghiệp nào hưởng lợi?

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
11:19 | 03/06/2026
Chính sách tín dụng bất động sản mới của Ngân hàng Nhà nước được Chứng khoán Mirae Asset đánh giá là cách tiếp cận “gạn đục khơi trong”, khuyến khích đẩy vốn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp, trong khi vẫn kiểm soát bất động sản thương mại và đầu cơ.
aa

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp
Lãi suất thả nổi dâng cao, chu kỳ “tiền rẻ” rút khỏi bất động sản

Room tín dụng siết chặt, ngân hàng giảm tốc cho vay bất động sản

Khu công nghiệp là nhóm hưởng lợi trực tiếp lớn nhất

Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam vừa có báo cáo cập nhật nhanh về việc Ngân hàng Nhà nước tái phân bổ dòng vốn tín dụng bất động sản năm 2026.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 4551/NHNN-CSTT gửi 25 tổ chức tín dụng, cho phép loại trừ phần dư nợ tăng thêm của các khoản vay phục vụ nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất ra khỏi giới hạn tăng trưởng tín dụng bất động sản trong toàn bộ năm 2026.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đến ngày 31/12/2026 và không đồng nghĩa với việc nới lỏng tín dụng cho toàn thị trường bất động sản. Mục tiêu là tái phân bổ có định hướng dòng vốn vào các phân khúc phục vụ sản xuất, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nhu cầu nhà ở thực, trong khi tiếp tục siết chặt đối với bất động sản thương mại và đầu cơ.

“Gạn đục khơi trong” tín dụng bất động sản, ngân hàng và doanh nghiệp nào hưởng lợi?

Theo Chứng khoán Mirae Asset, đây là cơ chế ưu tiên phân bổ tín dụng thay vì nới lỏng tín dụng toàn diện. Các ngân hàng được khuyến khích đẩy vốn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp nhưng vẫn phải tuân thủ giới hạn tăng trưởng tín dụng chung do Ngân hàng Nhà nước kiểm soát.

“Chính sách lần này được xem là giải pháp “gạn đục khơi trong”, tháo gỡ điểm nghẽn vốn cho các phân khúc ưu tiên, trong khi duy trì kiểm soát đối với bất động sản thương mại và đầu cơ. Đây là cách tiếp cận phân hóa hơn so với việc nới hoặc siết room đồng loạt như các chu kỳ trước” - Chứng khoán Mirae Asset đánh giá.

Thống kê từ Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV cho thấy, dư nợ lĩnh vực bất động sản cuối năm 2025 ước đạt 4,5 triệu tỷ đồng.

Trong đó, tín dụng cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản tăng rất cao 28% (trong khi mức tăng chung toàn ngành chỉ 19%), chiếm 44% tổng dư nợ lĩnh vực này; còn cho vay mua nhà chỉ tăng 14%, do giá nhà cao, khiến người dân không dễ đưa ra quyết định mua nhà.

Điều này khiến Ngân hàng Nhà nước đối mặt áp lực lớn trong việc kiểm soát rủi ro tập trung tín dụng vào bất động sản, đặc biệt ở phân khúc đầu tư kinh doanh tăng trưởng quá nhanh so với toàn hệ thống.

Trong khi đó, nhu cầu vốn cho hai phân khúc chiến lược gồm nhà ở xã hội và hạ tầng khu công nghiệp vẫn gặp nhiều điểm nghẽn.

Đánh giá tác động từng ngành, đối với bất động sản khu công nghiệp, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng, đây là nhóm hưởng lợi trực tiếp và lớn nhất.

“Cơ chế loại trừ dư nợ khu công nghiệp, khu chế xuất khỏi hạn mức cho phép các ngân hàng tự tin giải ngân vốn trung và dài hạn - đây là điểm mấu chốt vì dự án hạ tầng khu công nghiệp có thời gian hoàn vốn dài và trước đây thường bị co lại khi ngân hàng gần chạm trần tín dụng bất động sản” - nhóm phân tích của Chứng khoán Mirae Asset đánh giá.

Bên cạnh đó, dòng vốn FDI tiếp tục dịch chuyển sang Việt Nam tạo nhu cầu bền vững cho quỹ đất khu công nghiệp sạch và hạ tầng hoàn thiện. Chính sách cũng tạo thêm nguồn lực vốn để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và mở rộng diện tích thương phẩm cho thuê.

“Gạn đục khơi trong” tín dụng bất động sản, ngân hàng và doanh nghiệp nào hưởng lợi?

Trong nhóm bất động sản khu công nghiệp, các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn, hạ tầng sẵn có và hưởng lợi trực tiếp từ dòng vốn FDI được đánh giá tích cực nhất, như: Kinh Bắc (mã Ck: KBC), IDICO (mã Ck: IDC), Sonadezi Châu Đức (mã Ck: SZC) hay Becamex (mã Ck: BCM)... Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi các rủi ro liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng, mở rộng dự án và áp lực pha loãng vốn tại các doanh nghiệp.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã Ck: GVR) và Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã Ck: PHR) được đánh giá hưởng lợi gián tiếp thông qua tiến độ chuyển đổi đất cao su thành đất khu công nghiệp, dù câu chuyện đầu tư vẫn phụ thuộc nhiều vào tiến độ pháp lý hơn là tín dụng.

Mức độ hưởng lợi ngân hàng và doanh nghiệp nhà ở xã hội phân hóa

Với nhóm ngân hàng, tác động được đánh giá tích cực, nhưng có sự phân hóa theo danh mục tín dụng. Việc 25 ngân hàng được mở rộng dư địa tín dụng tại hai phân khúc ưu tiên sẽ hỗ trợ tăng trưởng cho vay và thu nhập lãi thuần trong năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh nhiều ngân hàng đã gần chạm trần tín dụng bất động sản từ đầu năm.

“Gạn đục khơi trong” tín dụng bất động sản, ngân hàng và doanh nghiệp nào hưởng lợi?

Đơn cử, nhóm ngân hàng quốc doanh như VietinBankBIDV có lợi thế ở tín dụng khu công nghiệp và các dự án lớn, trong khi ACB được đánh giá tích cực nhờ danh mục bất động sản cân bằng và chất lượng tài sản tốt.

Một số ngân hàng như MB, LPBank hay SACOMBANK có thể hưởng lợi từ xu hướng đẩy mạnh tín dụng sản xuất, khu công nghiệp và nhà ở xã hội. Trong khi đó, các ngân hàng bán lẻ như OCB hay TPBank được kỳ vọng hưởng lợi gián tiếp thông qua cho vay người mua nhà ở xã hội.

Đối với nhà ở xã hội, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng tác động là tích cực, nhưng cần phân biệt rõ chủ thể hưởng lợi.

“Các dự án nhà ở xã hội thường có biên lợi nhuận định mức thấp, thời gian thu hồi vốn lâu, nên khi các ngân hàng thương mại bị siết room tín dụng bất động sản chung, ngân hàng thương mại luôn ưu tiên dòng vốn cho các dự án bất động sản thương mại cao cấp để tối ưu lợi nhuận” - Chứng khoán Mirae Asset nêu thực tế.

Việc loại trừ phần dư nợ tăng thêm của nhà ở xã hội khỏi hạn mức kiểm soát tín dụng bất động sản giúp phân khúc này trở thành lĩnh vực ưu tiên, tạo thêm động lực để các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay.

Khi dòng vốn của chủ đầu tư được ngân hàng bảo lãnh và giải ngân ổn định, tiến độ xây dựng sẽ được bảo đảm, từ đó, kích hoạt các gói tín dụng cho người mua nhà. Điều này giúp tháo gỡ bài toán cốt lõi của thị trường nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phân biệt rõ giữa doanh nghiệp nhà ở xã hội thuần túy và doanh nghiệp bất động sản đại đô thị có kèm một phần nhà ở xã hội, bởi chính sách này chỉ tháo gỡ điểm nghẽn vốn cho phân khúc nhà ở xã hội theo định nghĩa pháp lý, không áp dụng đại trà.

Với nhóm nhà ở xã hội, Địa ốc Hoàng Quân (mã Ck: HQC) được đánh giá hưởng lợi trực tiếp và rõ nét nhất nhờ tập trung phát triển nhà ở xã hội quy mô lớn. Viglacera (mã Ck: VGC) hưởng lợi kép từ cả khu công nghiệp và nhà ở xã hội, trong khi Nam Long (mã Ck: NLG) và An Gia (mã Ck: AGG) chủ yếu hưởng lợi gián tiếp thông qua cải thiện tâm lý thị trường.

Ngoài ra, nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng cũng được đánh giá hưởng lợi gián tiếp trong nửa cuối năm 2026 khi khu công nghiệp và nhà ở xã hội được đẩy nhanh tiến độ nhờ nguồn vốn tín dụng thông thoáng hơn, kéo theo nhu cầu xây lắp và vật liệu xây dựng gia tăng./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
tín dụng bất động sản tín dụng bất động sản room bất động sản Công văn số 4551/NHNN-CSTT ngân hàng nhà nước bất động sản khu công nghiệp tín dụng nhà ở xã hội room tín dụng nhà ở xã hội khu công nghiệp

Bài liên quan

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Hơn 28.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong tuần qua

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Dành cho bạn

Hải quan khu vực XIV triển khai nhiều giải pháp chống thất thu trong hoạt động xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực XIV triển khai nhiều giải pháp chống thất thu trong hoạt động xuất nhập khẩu

Xây dựng Công đoàn vững mạnh, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh

Xây dựng Công đoàn vững mạnh, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Hà Nội thu ngân sách đạt khoảng 363,2 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng

Infographics: Hà Nội thu ngân sách đạt khoảng 363,2 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng

Ngày 3/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 3/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn, với vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt mất 1 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng.
UOB đẩy mạnh kết nối dòng vốn quốc tế, nghiên cứu tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

UOB đẩy mạnh kết nối dòng vốn quốc tế, nghiên cứu tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngân hàng UOB tái khẳng định cam kết đồng hành cùng hành trình phát triển của Việt Nam, thông qua việc thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, hỗ trợ dòng vốn FDI và giúp doanh nghiệp trong nước phát triển bền vững. Ngân hàng cũng lên kế hoạch xây dựng trụ sở mới tại TP. Hồ Chí Minh và nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.
Bộ đệm dự phòng mỏng nhất từ năm 2018 giữa áp lực nợ xấu gia tăng

Bộ đệm dự phòng mỏng nhất từ năm 2018 giữa áp lực nợ xấu gia tăng

(TBTCO) - Báo cáo của VPBankS cho thấy, áp lực trích lập dự phòng tại các ngân hàng có dấu hiệu quay lại khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu toàn ngành giảm xuống 79,7%, mức thấp nhất kể từ năm 2018. Trong quý I/2026, nhiều ngân hàng ghi nhận nợ xấu tăng mạnh so với cuối năm 2025, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất ở mức cao.
Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm… chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm… chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

(TBTCO) - Không còn giới hạn trong một lĩnh vực chuyên môn, nhiều tư vấn viên giàu kinh nghiệm trong các ngành như bất động sản, ngân hàng, ô tô, dịch vụ cao cấp… đang chủ động mở rộng phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực tư vấn bảo hiểm. Xu hướng này phản ánh việc những người đã có nền tảng về chăm sóc khách hàng và kinh nghiệm tư vấn đang tìm cách gia tăng giá trị phục vụ trong dài hạn, đồng thời đa dạng hóa nguồn thu nhập trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động.
Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Hà Nội

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Hà Nội

(TBTCO) - Tại trụ sở UBND xã Kim Anh, TP. Hà Nội, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa tổ chức trao hỗ trợ nhân đạo số tiền 45 triệu đồng cho gia đình nạn nhân N.V.H. tử vong do tai nạn giao thông.
Giá vàng hôm nay ngày 2/6: Giá vàng lùi về quanh ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 2/6: Giá vàng lùi về quanh ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa mặt bằng giá giao dịch lùi về quanh 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.
Trợ cấp thai sản tăng thế nào từ ngày 1/7/2026?

Trợ cấp thai sản tăng thế nào từ ngày 1/7/2026?

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1/7/2026, một số khoản trợ cấp thai sản sẽ tăng theo mức lương cơ sở mới, giúp người lao động, đặc biệt là lao động nữ, được hưởng quyền lợi cao hơn.
SACOMBANK chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc

SACOMBANK chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc

(TBTCO) - SACOMBANK vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thương mại từ "Sài Gòn Thương Tín" thành "Sài Gòn Tài Lộc".
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cuộc đua tăng tốc vốn đầu tư công bước vào giai đoạn quyết định

Cuộc đua tăng tốc vốn đầu tư công bước vào giai đoạn quyết định

Ngân hàng giữ “sức khỏe” tài sản, bảo đảm an toàn cho hành trình tăng trưởng cao

Ngân hàng giữ “sức khỏe” tài sản, bảo đảm an toàn cho hành trình tăng trưởng cao

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch trao đổi thông tin vì mục đích thuế

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch trao đổi thông tin vì mục đích thuế

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, vốn đăng ký vượt 1 triệu tỷ đồng

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, vốn đăng ký vượt 1 triệu tỷ đồng

“Gạn đục khơi trong” tín dụng bất động sản, ngân hàng và doanh nghiệp nào hưởng lợi?

“Gạn đục khơi trong” tín dụng bất động sản, ngân hàng và doanh nghiệp nào hưởng lợi?

Cải cách thủ tục hành chính thuế: Từ định hướng “một chạm” đến mục tiêu “không chạm”

Cải cách thủ tục hành chính thuế: Từ định hướng “một chạm” đến mục tiêu “không chạm”

Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Công đoàn Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Bộ Tài chính: Bãi bỏ 6 thủ tục hành chính hải quan kể từ cuối tháng 5/2026

Bộ Tài chính: Bãi bỏ 6 thủ tục hành chính hải quan kể từ cuối tháng 5/2026

Việt Nam kiên định mục tiêu tăng trưởng để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Việt Nam kiên định mục tiêu tăng trưởng để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Tài sản công dôi dư: Cơ chế đặc thù sẽ "mở đường" để khai thác hiệu quả

Tài sản công dôi dư: Cơ chế đặc thù sẽ "mở đường" để khai thác hiệu quả

Kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW: Kinh tế số đóng góp tích cực cho tăng trưởng

Kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW: Kinh tế số đóng góp tích cực cho tăng trưởng

Tháng 5: 10 nhóm hàng tăng giá, lương thực thực phẩm “ngược dòng” giảm

Tháng 5: 10 nhóm hàng tăng giá, lương thực thực phẩm “ngược dòng” giảm

Thủ tướng: Quyết liệt để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng: Quyết liệt để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 15,400 ▼50K 15,700 ▼50K
Kim TT/AVPL 15,400 ▼50K 15,700 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 15,400 ▼50K 15,700 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 14,550 14,750
Nguyên Liệu 99.9 14,500 14,700
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,000 ▼50K 15,400 ▼50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,950 ▼50K 15,350 ▼50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 14,880 ▼50K 15,330 ▼50K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 154,000 ▼500K 157,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 154,000 ▼500K 157,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 154,000 ▼500K 157,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 154,000 ▼500K 157,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 154,000 ▼500K 157,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 154,000 ▼500K 157,000 ▼500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,400 ▼150K 15,700 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 15,400 ▼150K 15,700 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 15,400 ▼150K 15,700 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,400 ▼150K 15,700 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,400 ▼150K 15,700 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,400 ▼150K 15,700 ▼150K
NL 99.90 14,200 ▲50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,250 ▲50K
Trang sức 99.9 14,890 ▼150K 15,590 ▼150K
Trang sức 99.99 14,900 ▼150K 15,600 ▼150K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 154 ▼1391K 15,702 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 154 ▼1391K 15,703 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,538 ▼5K 1,568 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,538 ▼5K 1,569 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,518 ▼5K 1,553 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 147,262 ▼495K 153,762 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 107,737 ▼375K 116,637 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 96,865 ▼340K 105,765 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,992 ▼306K 94,892 ▼306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81,799 ▲73590K 90,699 ▲81600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 56,017 ▼208K 64,917 ▼208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Cập nhật: 03/06/2026 12:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18359 18635 19210
CAD 18489 18766 19380
CHF 32757 33142 33785
CNY 0 3852 3944
EUR 29992 30265 31292
GBP 34649 35041 35982
HKD 0 3231 3433
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15281 15868
SGD 20041 20324 20844
THB 721 784 838
USD (1,2) 26079 0 0
USD (5,10,20) 26120 0 0
USD (50,100) 26148 26163 26402
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,122 26,122 26,402
USD(1-2-5) 25,078 - -
USD(10-20) 25,078 - -
EUR 30,150 30,174 31,490
JPY 160.46 160.75 169.77
GBP 34,880 34,974 36,040
AUD 18,587 18,654 19,282
CAD 18,704 18,764 19,378
CHF 33,062 33,165 34,020
SGD 20,185 20,248 20,969
CNY - 3,826 3,957
HKD 3,298 3,308 3,434
KRW 16.01 16.7 18.1
THB 769.45 778.95 831
NZD 15,298 15,440 15,840
SEK - 2,781 2,869
DKK - 4,035 4,161
NOK - 2,793 2,881
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,202.08 - 6,972.76
TWD 757.33 - 913.9
SAR - 6,908.77 7,248.55
KWD - 83,664 88,672
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,112 26,132 26,402
EUR 30,038 30,159 31,349
GBP 34,809 34,949 35,970
HKD 3,290 3,303 3,420
CHF 32,840 32,972 33,900
JPY 160.72 161.37 168.91
AUD 18,540 18,614 19,211
SGD 20,215 20,296 20,884
THB 786 789 823
CAD 18,675 18,750 19,323
NZD 15,353 15,893
KRW 16.63 18.24
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26140 26140 26402
AUD 18554 18654 19579
CAD 18682 18782 19797
CHF 33035 33065 34652
CNY 3832.4 3857.4 3992.9
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30186 30216 31939
GBP 34977 35027 36780
HKD 0 3355 0
JPY 161.28 161.78 172.29
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15428 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20203 20333 21061
THB 0 750.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 15400000 15400000 15700000
SBJ 13000000 13000000 15700000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,165 26,215 26,402
USD20 26,165 26,215 26,402
USD1 23,888 26,215 26,402
AUD 18,606 18,706 19,816
EUR 30,322 30,322 31,745
CAD 18,624 18,724 20,041
SGD 20,281 20,431 20,995
JPY 161.69 163.19 167.78
GBP 34,860 35,210 36,084
XAU 15,448,000 0 15,752,000
CNY 0 3,744 0
THB 0 787 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 03/06/2026 12:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80