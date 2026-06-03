Khối ngoại gom hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu FPT sau 2 phiên

Theo thống kê, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua ròng hơn 567 tỷ đồng trong phiên hôm nay (3/6), nối tiếp phiên mua ròng mạnh trước đó. Tính chung trong 2 phiên gần nhất, giá trị mua ròng tại cổ phiếu công nghệ này đã xấp xỉ 1.050 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu FPT đóng cửa tăng 2,27% lên 76.500 đồng/cổ phiếu. Trước đó, mã này từng có thời điểm rơi xuống dưới 70.000 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 5/2026, trước khi phục hồi trở lại gần 10% trong các phiên gần đây.

Khối ngoại trở lại giải ngân vào cổ phiếu FPT trong bối cảnh thị trường chung vẫn chịu áp lực điều chỉnh và khối ngoại chưa chấm dứt xu hướng bán ròng. Giá trị bán ròng toàn thị trường phiên hôm nay xấp xỉ 600 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp.

Trong khuôn khổ chuỗi thảo luận Gateway to Vietnam về AI và bản đồ đầu tư toàn cầu do Chứng khoán SSI vừa tổ chức với sự tham gia của đại diện Nomura Asset Management cùng các chuyên gia SSI, các diễn giả cho rằng, AI vừa là thách thức vừa là cơ hội lớn với doanh nghiệp công nghệ Việt Nam như FPT.

Một mặt, AI có thể tự động hóa một số công việc khách hàng từng thuê ngoài. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội lớn nếu doanh nghiệp trở thành đối tác triển khai AI cho khách hàng. Lợi thế không nhất thiết nằm ở việc sở hữu mô hình nền tảng, mà ở năng lực hiểu bối cảnh địa phương, triển khai ứng dụng thực tế và chuyển hóa AI thành kết quả kinh doanh cụ thể.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 3/6 - Nguồn: Dstock.

Ngoài FPT, khối ngoại cũng mua ròng tại một số cổ phiếu như SHB, SHS, VIX và NVL... Tuy nhiên, giá trị mua ròng tại các mã này phiên hôm nay thấp hơn đáng kể so với FPT.

Ở chiều ngược lại, ACB là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 393 tỷ đồng, dù cổ phiếu này vẫn tăng hơn 3,5% trong phiên. Các mã “họ Vingroup” tiếp tục chịu áp lực bán khi VHM bị bán ròng hơn 211 tỷ đồng và VIC bị bán ròng khoảng 164 tỷ đồng. Một số cổ phiếu tài chính khác như VPB, TCB hay VCB cũng tiếp tục bị khối ngoại bán ra. Dù vậy, lực cầu trong nước giúp nhiều mã giữ được sắc xanh hoặc chỉ điều chỉnh nhẹ./.