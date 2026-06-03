Chứng khoán

HNX-Index tăng gần 18% trong tháng 5/2026

Tùng Linh

Tùng Linh

15:14 | 03/06/2026
(TBTCO) - Cổ phiếu THD liên tục tăng đã kéo chỉ số HNX-Index tăng 66,5 điểm trong tháng 5/2026, lên 294,94 điểm, tương đương mức tăng gần 18% so với tháng 4. Dòng vốn vào ròng của nhóm nhà đầu tư nước ngoài và tự doanh cũng là điểm sáng của sàn HNX trong tháng qua.
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Tháng 5/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường niêm yết HNX có xu hướng tăng mạnh. Với 20 phiên giao dịch trong tháng, chỉ số giá HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 294,94 điểm, tăng 66,5 điểm, tương đương tăng 17,67% so với tháng 4.

Trái ngược với xu hướng tăng điểm mạnh của chỉ số, thanh khoản thị trường giảm nhẹ với khối lượng giao dịch bình quân đạt 66,8 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 12,64%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân giảm 12,46%, đạt 1.225 tỷ đồng/phiên.

Đóng góp lớn nhất trong mức tăng của HNX-Index đến từ cổ phiếu THD của Công ty cổ phần Thaiholdings. Trong báo cáo gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào cuối tháng 5/2026, Thaiholdings cho biết, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng bởi biến động bất thường nào. Thaiholdings cũng không có bất kỳ thông tin nội bộ nào chưa được công bố theo quy định của pháp luật có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Theo đại diện Thaiholdings, diễn biến giá cổ phiếu của THD trong thời gian qua là kết quả từ cung - cầu khách quan của thị trường và nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty. Mới đây, vào ngày 1/6, doanh nghiệp này đã đưa ra thông báo tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Nội dung dự kiến thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ. Đóng cửa ngày 29/5, giá cổ phiếu THD giao dịch trên mức 122.000 đồng/cổ phiếu, tăng 4 lần so với thời điểm cuối tháng 4/2026 và tiếp tục tăng trần trong các phiên đầu tháng 6 gần đây.

HNX-Index tăng gần 18% trong tháng 5/2026
HNX-Index tăng mạnh trong tháng 5/2026.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng cổ phiếu niêm yết trên HNX tháng thứ 4 liên tiếp, quy mô giao dịch tăng trở lại, với giá trị giao dịch tăng 13,08% so với tháng liền trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 1.192 tỷ đồng và bán ra hơn 1.163 tỷ đồng, giá trị mua ròng trên 28,3 tỷ đồng. Cổ phiếu HUT của Tasco được mua ròng xấp xỉ 220 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số cổ phiếu khác bị bán ròng như PVS (114 tỷ đồng), SHS (104 tỷ đồng)...

Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên tiếp tục giảm 68,07% so với tháng 4/2026, với giá trị giao dịch hơn 73,3 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng hơn 0,3% toàn thị trường). Đồng thuận với xu hướng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài, khối tự doanh các công ty chứng khoán cũng mua ròng hơn 4,1 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 5/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 301 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 191 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 479 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng 4/2026.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán hnx thd khối ngoại mua ròng

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