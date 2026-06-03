Ngân hàng - Bảo hiểm

Vietcombank đồng hành cùng Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi, hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026

17:27 | 03/06/2026
(TBTCO) - Nhằm thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, ngày 3/6/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp cùng Cục Thuế tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026 và hiện thực hóa Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
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Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại trụ sở chính Vietcombank (Hà Nội) và kết nối trực tuyến qua cầu truyền hình tại các chi nhánh Vietcombank tại 34 tỉnh, thành phố.

Sự kiện quy mô toàn quốc

Tham dự lễ ký kết, về phía Cục Thuế có ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị: Ban Nghiệp vụ thuế; Ban Pháp chế; Ban Công nghệ, Chuyển đổi số và tự động hóa; Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn; Ban Quản lý tuân thủ và Hỗ trợ người nộp thuế; Văn phòng.

Sự kiện còn có sự hiện diện của Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội tại điểm cầu trụ sở chính Vietcombank và Lãnh đạo các Thuế tỉnh/thành phố trên cả nước tham dự qua điểm cầu truyền hình tại các chi nhánh của Vietcombank.

Về phía Vietcombank, có sự tham dự của ông Lê Quang Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc (tham dự tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh); ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc; bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ cùng lãnh đạo các phòng/ban chuyên môn tại trụ sở chính và đại diện Ban Giám đốc các chi nhánh trên toàn hệ thống.

Cú hích cho hạ tầng tài chính số của hộ kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng minh bạch và số hóa, việc hỗ trợ khối hộ kinh doanh cá thể, một trong những trụ cột kinh tế có số lượng lớn nhất, tiếp cận với phương thức quản lý thuế hiện đại là bước đi tất yếu.

Với hộ kinh doanh, dòng tiền minh bạch không chỉ phục vụ yêu cầu tuân thủ thuế, mà còn giúp nhìn rõ doanh thu, chi phí, giao dịch theo từng điểm bán, từng thu ngân và từng giai đoạn kinh doanh. Khi dữ liệu tài chính được ghi nhận nhất quán qua ngân hàng, hộ kinh doanh có thêm nền tảng để tiếp cận các giải pháp tín dụng phù hợp, từ eTax Credit, các khoản vay bổ sung vốn lưu động đến các chương trình ưu đãi lãi suất đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Là ngân hàng thương mại hàng đầu tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, Vietcombank đã và đang không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái ngân hàng số để đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước và người dân. Thông qua hợp tác với Cục Thuế, Vietcombank sẽ phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp các giải pháp số để hộ kinh doanh quản lý tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh, kết nối với các công cụ kê khai - nộp thuế điện tử, đồng thời từng bước hình thành thói quen quản trị tài chính minh bạch.

Vietcombank đồng hành cùng Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi, hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026
Ông Lê Quang Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank nhấn mạnh: “Vietcombank nhận thức sâu sắc rằng, chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính và thuế chỉ có thể đi vào thực chất khi có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng, các nền tảng bán hàng và cộng đồng hộ kinh doanh. Vietcombank cam kết tiếp tục phát huy các lợi thế công nghệ, mạng lưới sản phẩm và con người để đồng hành cùng ngành Thuế góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và văn minh hơn”.

Vietcombank đồng hành cùng Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi, hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026
Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại buổi lễ

Đại diện Cục Thuế, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế đánh giá cao sự phối hợp của Vietcombank trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các công cụ số phục vụ quản lý dòng tiền, thanh toán không tiền mặt, kê khai và nộp thuế điện tử. Việc kết nối giữa cơ quan thuế, ngân hàng và các nền tảng phục vụ bán hàng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, giảm sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế và thúc đẩy quá trình số hóa hộ kinh doanh trên toàn quốc.

Tiêu điểm của buổi lễ là nghi thức ký kết giữa Cục Thuế và Vietcombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự gắn kết bền chặt và mở ra chương mới trong hành trình hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Vietcombank đồng hành cùng Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi, hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026
Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế (thứ 5, từ trái sang) và bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank (thứ 6, từ trái sang) thực hiện nghi thức ký kết và trao Biên bản Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thuế và Vietcombank dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo hai đơn vị

Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank cho biết: “Vietcombank mong muốn đóng vai trò cầu nối giữa chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hiện đại hóa quản lý thuế và nhu cầu kinh doanh hằng ngày của hộ kinh doanh. Chúng tôi không chỉ cung cấp công cụ để hộ kinh doanh nhận tiền, quản lý dòng tiền và nộp thuế thuận tiện hơn, mà còn thông qua các chính sách ưu đãi góp phần giúp hộ kinh doanh có thêm cơ hội gia tăng doanh thu, hình thành dữ liệu minh bạch và tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại, an toàn hơn. Chúng tôi cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Cục Thuế triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng hộ kinh doanh”.

Vietcombank đồng hành cùng Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi, hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026
Ông Đặng Kiên Định - Giám đốc Vietcombank Sở Giao dịch (thứ 3, từ phải sang) đại diện toàn bộ 18 chi nhánh Vietcombank tại Hà Nội thực hiện ký kết cùng ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội (thứ 3, từ trái sang) dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo hai đơn vị

Trong khuôn khổ chương trình, Cục Thuế TP. Hà Nội và các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn Hà Nội đã tiến hành nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. Văn bản thỏa thuận với các chi nhánh còn lại trong hệ thống Vietcombank ở các tỉnh, thành phố ngoài Hà Nội sẽ tiếp tục được hoàn tất sau buổi lễ.

Vietcombank đồng hành cùng Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi, hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026

Lãnh đạo Cục Thuế, Ban lãnh đạo Vietcombank cùng đại diện lãnh đạo các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn TP. Hà Nội chụp ảnh lưu niệm.

Lễ ký kết giữa Cục Thuế và Vietcombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi - hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026 đã mở ra một giai đoạn hợp tác toàn diện, thúc đẩy tiến trình số hóa toàn diện nền kinh tế, hướng tới mục tiêu quốc gia về một xã hội không dùng tiền mặt và một nền tài chính số hiện đại, minh bạch.

Ngày Tài chính số 2026 là bước phát triển mới của chương trình Ngày không tiền mặt 16/6, được tổ chức thường niên từ năm 2019. Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND TP. Hồ Chí Minh, do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Với chủ đề “Thanh toán thông minh - Thúc đẩy tài chính số”, chương trình hướng đến mục tiêu đưa thanh toán số trở thành “cửa ngõ” để người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ tài chính hiện đại như quản lý dòng tiền, tiết kiệm, tín dụng, thương mại điện tử và các giải pháp tài chính số khác.

Bốn nhóm giải pháp theo vòng đời phát triển của hộ kinh doanh

Cũng tại sự kiện, Vietcombank đã giới thiệu bộ giải pháp dành cho hộ kinh doanh theo từng giai đoạn phát triển, với tinh thần “Chọn một lần - dùng một đời”. Bộ giải pháp được thiết kế theo hành trình vận hành thực tế của một hộ kinh doanh: bắt đầu mở cửa hàng, số hóa dòng tiền, mở rộng điểm bán và chuẩn bị nguồn vốn cho giai đoạn tăng trưởng.

Ở giai đoạn bắt đầu, gói “Mở bán dễ dàng” giúp hộ kinh doanh nhanh chóng thiết lập nền tảng tài chính: mở tài khoản, được tặng tài khoản theo số điện thoại, miễn phí các giao dịch số trọng yếu và sẵn sàng kết nối với công cụ bán hàng, nộp thuế. Với một quán cà phê hoặc cửa hàng mới khai trương, số tài khoản dễ nhớ có thể xuất hiện ngay trên menu, biển quầy, mã QR hay kênh bán online, giúp chủ hộ bắt đầu nhận tiền, theo dõi dòng tiền và kết nối eTax Mobile ngay từ ngày đầu kinh doanh.

Khi hoạt động kinh doanh đi vào nhịp, gói “Quản tiền rõ ràng” tập trung giải quyết nhu cầu tách bạch và quản lý dòng tiền. VCB Digibank Hộ kinh doanh mang đến trải nghiệm “1 app - 2 vai trò”, cho phép chủ hộ chuyển đổi linh hoạt giữa tài khoản cá nhân và tài khoản hộ kinh doanh; trong khi VCB DigiBiz phù hợp với các hộ có mô hình vận hành nhiều cấp quản lý hơn. Với một chủ tạp hóa hoặc quán ăn gia đình từng dùng chung một tài khoản cho tiền nhà và tiền quán, việc quản lý hai dòng tiền rõ ràng trong một ứng dụng quen thuộc giúp giảm nhầm lẫn, nhẹ việc đối soát cuối ngày và thuận tiện hơn khi cần kê khai.

Khi điểm bán cần vận hành chuyên nghiệp hơn, gói “Bán hàng linh hoạt” hỗ trợ hộ kinh doanh bán hàng đa năng và quản trị doanh thu chặt chẽ hơn. VCB OneQR cho phép dùng một mã QR để nhận thanh toán từ cả khách trong nước và khách nước ngoài; ứng dụng quản lý dành cho merchant hỗ trợ tạo mã OneQR động, chấp nhận thanh toán thẻ theo hình thức chạm trên điện thoại, linh hoạt cầm theo khi bán tại quầy, giao hàng, hội chợ hoặc điểm bán lưu động, đồng thời thống kê doanh thu theo từng thu ngân. Với một cửa hàng đặc sản hoặc quán ăn tại khu du lịch, một mã QR duy nhất giúp giảm sự rối rắm tại quầy thanh toán; với một chuỗi nhỏ có nhiều thu ngân, báo cáo theo người, theo ca giúp chủ hộ giảm phụ thuộc vào ghi chép thủ công và dễ đối soát cuối ngày.

Khi hộ kinh doanh cần đầu tư mở rộng, gói “Tiếp vốn kinh doanh” kết nối dữ liệu dòng tiền minh bạch với các giải pháp cho vay như eTax Credit, cho vay vốn lưu động và các chương trình ưu đãi lãi suất. Đây là nhóm giải pháp đặc biệt có ý nghĩa trong những thời điểm hộ kinh doanh vừa đến kỳ nộp thuế, vừa cần bổ sung vốn nhập hàng hoặc chuẩn bị mùa cao điểm. Khi doanh thu và dòng tiền được ghi nhận rõ ràng qua ngân hàng, hộ kinh doanh có thêm cơ sở để tiếp cận hạn mức tín dụng phù hợp, giảm phụ thuộc vào vốn tự có.

Hướng tới tiếp cận tài chính thuận tiện, an toàn và bình đẳng

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026, Vietcombank tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng Chính phủ, ngành Thuế, các cơ quan truyền thông và cộng đồng kinh doanh trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Từ mã QR tại quầy hàng, giao dịch trên Digibank/DigiBiz, dữ liệu doanh thu minh bạch đến các giải pháp vốn phù hợp, Vietcombank kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường tài chính số nơi mọi người dân và hộ kinh doanh đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại một cách thuận tiện, an toàn và bình đẳng./.

Hai chương trình khuyến mại: kích hoạt đồng thời đơn vị chấp nhận thanh toán và người dùng Digibank

Cùng với hoạt động ký kết, Vietcombank đồng loạt triển khai hai chương trình khuyến mại ngay từ ngày 5/6/2026 đến hết 31/8/2026 với tổng giá trị giải thưởng 2,4 tỷ đồng. Hai chương trình được thiết kế như hai vế của cùng một hệ sinh thái: đơn vị chấp nhận thanh toán có thêm động lực tăng doanh số, trong khi khách hàng cá nhân có thêm lý do sử dụng VCB Digibank và quét QR trong giao dịch hằng ngày.

Với nhóm đơn vị chấp nhận thanh toán, chương trình khuyến mại không chỉ khuyến khích các cửa hàng, quán ăn, điểm bán dịch vụ chủ động mở rộng chấp nhận thanh toán thẻ và OneQR, mà còn tạo thêm cơ hội nhận thưởng hấp dẫn khi doanh số thanh toán số tăng trưởng. Khi mỗi giao dịch tại quầy được ghi nhận rõ ràng, đơn vị vừa có thêm động lực gia tăng doanh số không tiền mặt, vừa từng bước hình thành dữ liệu kinh doanh minh bạch hơn để quản trị dòng tiền và phục vụ các nhu cầu tài chính trong tương lai.

Ở phía người tiêu dùng, chương trình dành cho khách hàng VCB Digibank thanh toán tại điểm bán có OneQR giúp Vietcombank chủ động giới thiệu khách hàng đã quen thanh toán số đến các điểm bán. Người mua có thêm động lực quét QR trong giao dịch hằng ngày; merchant có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

Hai chương trình vì vậy không chỉ là hoạt động khuyến mại hưởng ứng Ngày Tài chính số 2026, mà còn là bước kích hoạt thị trường theo cách dễ hiểu và gần gũi: điểm bán có thêm lý do để chuẩn hóa thanh toán số, người dùng có thêm động lực sử dụng VCB Digibank và OneQR, còn hộ kinh doanh có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng và xây dựng dữ liệu kinh doanh minh bạch hơn.
Hằng Nga
Từ khóa:
Vietcombank lễ ký kết Hỗ trợ hộ kinh Dòng tiền minh kinh doanh số cung cấp giải pháp thuế điện tử Hướng dẫn hỗ trợ

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Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154 ▼1391K 157 ▼1418K
Cập nhật: 03/06/2026 18:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18340 18616 19189
CAD 18480 18757 19373
CHF 32709 33094 33747
CNY 0 3850 3942
EUR 29960 30233 31260
GBP 34613 35006 35942
HKD 0 3231 3433
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15218 15803
SGD 20005 20287 20813
THB 719 782 835
USD (1,2) 26078 0 0
USD (5,10,20) 26119 0 0
USD (50,100) 26147 26162 26402
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,122 26,122 26,402
USD(1-2-5) 25,078 - -
USD(10-20) 25,078 - -
EUR 30,142 30,166 31,482
JPY 160.55 160.84 169.87
GBP 34,850 34,944 36,011
AUD 18,537 18,604 19,232
CAD 18,697 18,757 19,373
CHF 33,037 33,140 33,990
SGD 20,170 20,233 20,947
CNY - 3,824 3,955
HKD 3,301 3,311 3,436
KRW 15.98 16.67 18.06
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NZD 15,238 15,379 15,769
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NOK - 2,790 2,877
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,191.25 - 6,962.26
TWD 757.67 - 914.3
SAR - 6,912.76 7,252.67
KWD - 83,728 88,739
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Ngân hàng Agribank
USD 26,112 26,132 26,402
EUR 30,038 30,159 31,349
GBP 34,809 34,949 35,970
HKD 3,290 3,303 3,420
CHF 32,840 32,972 33,900
JPY 160.72 161.37 168.91
AUD 18,540 18,614 19,211
SGD 20,215 20,296 20,884
THB 786 789 823
CAD 18,675 18,750 19,323
NZD 15,353 15,893
KRW 16.63 18.24
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26176 26176 26402
AUD 18515 18615 19541
CAD 18656 18756 19771
CHF 32964 32994 34573
CNY 3830.4 3855.4 3990.6
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30137 30167 31892
GBP 34913 34963 36731
HKD 0 3355 0
JPY 161.34 161.84 172.36
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15320 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20160 20290 21022
THB 0 748.1 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 15400000 15400000 15700000
SBJ 13000000 13000000 15700000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,176 26,226 26,402
USD20 26,176 26,226 26,402
USD1 23,888 26,226 26,402
AUD 18,585 18,685 19,798
EUR 30,325 30,325 31,733
CAD 18,624 18,724 20,027
SGD 20,281 20,431 20,985
JPY 161.75 163.25 167.81
GBP 34,856 35,206 36,300
XAU 15,448,000 0 15,752,000
CNY 0 3,743 0
THB 0 786 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 03/06/2026 18:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80