Đưa ứng dụng eTax Mobile trở thành kênh giao dịch số trọng tâm

Thư ngỏ của Cục Thuế cho biết, trong thời gian qua, ngành Thuế đã không ngừng đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, cung cấp dịch vụ thuế điện tử, qua đó tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính về tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động quản lý nhà nước, ngành Thuế đang tập trung xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thuế điện tử hiện đại, thuận tiện, thân thiện và dễ sử dụng.

Theo Cục Thuế, nhằm tiếp tục phát triển ứng dụng eTax Mobile trở thành một trong những kênh giao dịch số trọng tâm của ngành Thuế, hướng tới hình thành một điểm chạm thống nhất để người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi theo phương thức đơn giản, minh bạch và hiệu quả, Cục Thuế tổ chức lấy ý kiến khảo sát, góp ý phục vụ triển khai cuộc vận động người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile với chủ đề “Thuế trong tầm tay”.

Với tinh thần cầu thị và mong muốn lắng nghe đầy đủ, khách quan ý kiến của người sử dụng, Cục Thuế mong muốn cộng đồng người nộp thuế là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia khảo sát, góp ý về các tính năng, tiện ích và dịch vụ cần được bổ sung, nâng cấp hoặc phát triển trên ứng dụng eTax Mobile; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm giúp cơ quan thuế tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong năm 2026 và thời gian tới./.