Xã hội

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

23:29 | 27/05/2026
(TBTCO) - Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng, khi các yêu cầu về tăng trưởng chất lượng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết. Tỉnh không chỉ dựa vào lợi thế tài nguyên thiên nhiên, du lịch hay hạ tầng, mà xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt để xây dựng mô hình tăng trưởng mới, dựa trên tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao.
aa
Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030 Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về điều hành kinh tế Quảng Ninh phấn đấu đồng bộ 100% số thửa đất đã thu thập dữ liệu trong tháng 6

Chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp

Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số trong nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch hoạt động kinh doanh, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Tỉnh đã ký kết hợp tác với 6 nhà cung cấp phần mềm uy tín nhằm triển khai hóa đơn điện tử, giúp 48.000 hộ kinh doanh áp dụng kê khai thuế điện tử, quản lý sổ sách kế toán và theo dõi doanh thu, chi phí, công nợ một cách chính xác và minh bạch. Các tổ hỗ trợ chuyển đổi số tại 7 cơ sở thuế, đường dây nóng 24/7 và các điểm hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin kịp thời, xử lý khó khăn trong quá trình sử dụng phần mềm và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Công chức Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên phần mềm
Công chức Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên phần mềm. Ảnh: Thuế Quảng Ninh

Từ ngày 1/1/2026, tỉnh triển khai đồng bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm chuyên ngành của các bộ, ngành như Tài chính, Giáo dục, Y tế, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường. Việc liên thông dữ liệu quốc gia đã giúp cắt giảm 50% thời gian giải quyết hồ sơ và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ khai thuế điện tử đạt 99,5%. Đặc biệt, 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân được thực hiện đúng hạn, đảm bảo minh bạch và thuận lợi cho người nộp thuế.

Song song với chuyển đổi số, Quảng Ninh tích cực thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Hết quý I/2026, toàn tỉnh đã có 24 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, mở ra khả năng tiếp cận nguồn lực, vốn và thị trường lớn hơn, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh. Những bước đi này không chỉ giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh thích ứng với nền kinh tế số, mà còn là nền tảng để tỉnh xây dựng một môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch, thúc đẩy phát triển bền vững.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp còn đi kèm với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện điều kiện làm việc, giảm sai sót trong kê khai thuế và nâng cao hiệu quả quản lý nội bộ. Các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm điện tử, theo dõi doanh thu, chi phí và công nợ một cách chính xác, thuận tiện đối chiếu với cơ quan thuế. Đây là bước chuẩn hóa quy trình kinh doanh, giúp doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận các chuỗi giá trị quốc tế.

Trụ cột cho mô hình tăng trưởng mới

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: “Trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ đang trở thành động lực then chốt của tăng trưởng, ngành khoa học công nghệ phải thực sự tiên phong, đi đầu, tạo ra những thành tựu rõ ràng, cụ thể, có khả năng ứng dụng rộng khắp trong thực tiễn… Lấy công nghệ làm nền tảng, con người làm trung tâm và khoa học làm động lực chủ đạo”.

Trên cơ sở này, Quảng Ninh triển khai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực trọng yếu của đời sống kinh tế - xã hội. Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quảng Ninh được định hướng trở thành đầu mối kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo hướng mở, hiện đại.

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt
Mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh T.D
Trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học, công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực: 80 đơn vị được hỗ trợ xây dựng mô hình điểm áp dụng tiêu chuẩn ISO 15189:2022, 15 sản phẩm được xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, 5 tổ chức, doanh nghiệp triển khai mô hình bảo đảm đo lường, đồng thời hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho 150 đơn vị.

Quảng Ninh còn tập trung ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực chiến lược như kinh tế biển, nông nghiệp, công nghiệp, y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường và quốc phòng - an ninh.

Kinh tế di sản cũng được phát triển dựa trên công nghệ số: phục dựng Thương cảng Vân Đồn, ứng dụng VR360 trong bảo tồn, quảng bá di tích và danh thắng, nâng cao trải nghiệm du lịch và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử. Trong ngành khai khoáng, Quảng Ninh định hướng “mỏ thông minh”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và IoT để giám sát sản xuất, an toàn lao động, đồng thời thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua tái chế vật liệu xây dựng xanh.

Từ quản lý nhà nước, hoạt động doanh nghiệp đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tỉnh đang tạo nền móng cho mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng dư địa phát triển và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới./.

Tiến Dũng
Từ khóa:
quảng ninh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp thuế điện tử năng lực cạnh tranh

Bài liên quan

Trải nghiệm khách hàng là thước đo chất lượng ngân hàng

Trải nghiệm khách hàng là thước đo chất lượng ngân hàng

Thuế tỉnh Phú Thọ phấn đấu thu ngân sách năm 2026 trên 51.000 tỷ đồng

Thuế tỉnh Phú Thọ phấn đấu thu ngân sách năm 2026 trên 51.000 tỷ đồng

Quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển theo chiều sâu chiến lược

Quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển theo chiều sâu chiến lược

Dành cho bạn

“Trăm dâu” đổ đầu thuế kê khai?

“Trăm dâu” đổ đầu thuế kê khai?

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

Doanh nghiệp "mạnh tay" chi hơn 2,4 tỷ USD nhập khẩu linh kiện ô tô trong 4 tháng đầu năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan

Chứng khoán phái sinh ngày 27/5: Sắc đỏ trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 27/5: Sắc đỏ trở lại

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Đọc thêm

Việt Nam và Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028

Việt Nam và Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028

(TBTCO) - Ngày 27/5, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028.
Mua bộ số từ tính năng “Thần tài chọn” trên Vietlott SMS, người đàn ông ở Lâm Đồng trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 15 tỷ đồng

Mua bộ số từ tính năng “Thần tài chọn” trên Vietlott SMS, người đàn ông ở Lâm Đồng trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 15 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 22/5/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00639 cho ông N.V.T - khách hàng đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, với giá trị trúng thưởng 15.180.541.000 đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, ông N.V.T đã trao tặng 200 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
Chốt phương án chọn thầu tư vấn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chốt phương án chọn thầu tư vấn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

(TBTCO) - Việc được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với 4 gói thầu tư vấn chủ chốt trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tiến gần hơn tới mục tiêu khởi công vào cuối năm 2028.
Mở rộng không gian tri thức, kết nối động lực phát triển miền Trung

Mở rộng không gian tri thức, kết nối động lực phát triển miền Trung

(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại TP. Huế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, việc thành lập Phân hiệu tại TP. Huế là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà trường, ngành Tài chính và quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung cũng như cả nước.
Nắng nóng cực đoan đẩy phụ tải điện liên tiếp lập kỷ lục

Nắng nóng cực đoan đẩy phụ tải điện liên tiếp lập kỷ lục

(TBTCO) - Nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, đặc biệt tại miền Bắc, đẩy phụ tải điện toàn quốc liên tục xác lập các mức kỷ lục mới. Ngành điện đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong mùa cao điểm hè 2026.
Hải Phòng hiện đại hóa xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Hải Phòng hiện đại hóa xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Trước áp lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, TP. Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện cơ chế quản lý, mở rộng hạ tầng xử lý rác thải, đến ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp, nâng cao hiệu quả tái chế và hướng tới giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đứng trong top 200 toàn cầu và thứ 3 cả nước vào năm 2030

Đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đứng trong top 200 toàn cầu và thứ 3 cả nước vào năm 2030

(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về việc triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố. Mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố đứng trong nhóm 200 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và đứng thứ 3 cả nước.
Khung pháp lý mới cho hoạt động thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số

Khung pháp lý mới cho hoạt động thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh thông tin lan truyền theo thời gian thực và cạnh tranh truyền thông ngày càng gay gắt, Nghị định số 148/2026/NĐ-CP được ban hành nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin đối ngoại, nâng cao khả năng cung cấp thông tin chính thống và bảo vệ lợi ích quốc gia trên môi trường số.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

Hoàn thiện Luật Hải quan theo hướng số hóa, quản trị thông minh

Hoàn thiện Luật Hải quan theo hướng số hóa, quản trị thông minh

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tập đoàn Công nghệ CMC bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố và báo cáo thông tin

Tập đoàn Công nghệ CMC bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố và báo cáo thông tin

Khối ngoại trở lại gom MSB sau chuỗi bán ròng mạnh

Khối ngoại trở lại gom MSB sau chuỗi bán ròng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính