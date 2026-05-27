Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt

Chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp

Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số trong nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch hoạt động kinh doanh, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Tỉnh đã ký kết hợp tác với 6 nhà cung cấp phần mềm uy tín nhằm triển khai hóa đơn điện tử, giúp 48.000 hộ kinh doanh áp dụng kê khai thuế điện tử, quản lý sổ sách kế toán và theo dõi doanh thu, chi phí, công nợ một cách chính xác và minh bạch. Các tổ hỗ trợ chuyển đổi số tại 7 cơ sở thuế, đường dây nóng 24/7 và các điểm hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin kịp thời, xử lý khó khăn trong quá trình sử dụng phần mềm và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Công chức Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên phần mềm. Ảnh: Thuế Quảng Ninh

Từ ngày 1/1/2026, tỉnh triển khai đồng bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm chuyên ngành của các bộ, ngành như Tài chính, Giáo dục, Y tế, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường. Việc liên thông dữ liệu quốc gia đã giúp cắt giảm 50% thời gian giải quyết hồ sơ và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ khai thuế điện tử đạt 99,5%. Đặc biệt, 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân được thực hiện đúng hạn, đảm bảo minh bạch và thuận lợi cho người nộp thuế.

Song song với chuyển đổi số, Quảng Ninh tích cực thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Hết quý I/2026, toàn tỉnh đã có 24 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, mở ra khả năng tiếp cận nguồn lực, vốn và thị trường lớn hơn, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh. Những bước đi này không chỉ giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh thích ứng với nền kinh tế số, mà còn là nền tảng để tỉnh xây dựng một môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch, thúc đẩy phát triển bền vững.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp còn đi kèm với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện điều kiện làm việc, giảm sai sót trong kê khai thuế và nâng cao hiệu quả quản lý nội bộ. Các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm điện tử, theo dõi doanh thu, chi phí và công nợ một cách chính xác, thuận tiện đối chiếu với cơ quan thuế. Đây là bước chuẩn hóa quy trình kinh doanh, giúp doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận các chuỗi giá trị quốc tế.

Trụ cột cho mô hình tăng trưởng mới

Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: “Trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ đang trở thành động lực then chốt của tăng trưởng, ngành khoa học công nghệ phải thực sự tiên phong, đi đầu, tạo ra những thành tựu rõ ràng, cụ thể, có khả năng ứng dụng rộng khắp trong thực tiễn… Lấy công nghệ làm nền tảng, con người làm trung tâm và khoa học làm động lực chủ đạo”.

Trên cơ sở này, Quảng Ninh triển khai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực trọng yếu của đời sống kinh tế - xã hội. Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quảng Ninh được định hướng trở thành đầu mối kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo hướng mở, hiện đại.

Mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh T.D

Trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học, công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực: 80 đơn vị được hỗ trợ xây dựng mô hình điểm áp dụng tiêu chuẩn ISO 15189:2022, 15 sản phẩm được xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, 5 tổ chức, doanh nghiệp triển khai mô hình bảo đảm đo lường, đồng thời hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho 150 đơn vị.

Quảng Ninh còn tập trung ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực chiến lược như kinh tế biển, nông nghiệp, công nghiệp, y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường và quốc phòng - an ninh.

Kinh tế di sản cũng được phát triển dựa trên công nghệ số: phục dựng Thương cảng Vân Đồn, ứng dụng VR360 trong bảo tồn, quảng bá di tích và danh thắng, nâng cao trải nghiệm du lịch và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử. Trong ngành khai khoáng, Quảng Ninh định hướng “mỏ thông minh”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và IoT để giám sát sản xuất, an toàn lao động, đồng thời thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua tái chế vật liệu xây dựng xanh.

Từ quản lý nhà nước, hoạt động doanh nghiệp đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tỉnh đang tạo nền móng cho mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng dư địa phát triển và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới./.