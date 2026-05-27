Mua bộ số từ tính năng “Thần tài chọn” trên Vietlott SMS, người đàn ông ở Lâm Đồng trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 15 tỷ đồng

Ngày 22/5/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00639 cho ông N.V.T, khách hàng hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00639 thuộc về ông N.V.T - thuê bao Mobifone mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Ông N.V.T nhận giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với giá trị giải thưởng hơn 15 tỷ đồng.

Ông N.V.T hiện đang sinh sống và làm nghề kinh doanh tự do tại tỉnh Lâm Đồng. Ông cho biết đã tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott từ nhiều năm nay, trong đó Mega 6/45 và Power 6/55 là những sản phẩm ông thường xuyên lựa chọn.

Tuy nhiên, từ khi sản phẩm xổ số quay nhanh Lotto 5/35 ra mắt, đây nhanh chóng trở thành sản phẩm yêu thích mới của ông bởi có 2 kỳ quay mỗi ngày cùng việc “trùng một số cũng có thưởng” đã giúp tăng thêm cảm giác hồi hộp và hứng khởi mỗi lần tham gia dự thưởng. Ngoài ra, cơ chế chia giải cũng là một tính năng khiến ông và các bạn thích thú với sản phẩm.

Ông chia sẻ ông có một nhóm bạn thân thường xuyên cùng nhau mua vé số như một cách giải trí tuổi hưu. Thông thường, mỗi ngày ông mua khoảng 2 - 3 vé đều đặn. Riêng những thời điểm giá trị giải Độc đắc tăng hơn 12 tỷ đồng và chuẩn bị bước vào kỳ chia giải, ông cùng bạn bè thường ngồi cà phê, tham gia dự thưởng với giá trị lớn hơn ngày thường.

Bộ số mang lại may mắn cho ông trong kỳ quay số 00639 là bộ số đã được được tạo từ tính năng “Thần tài chọn” trên ứng dụng Vietlott SMS, sau đó ông chỉnh sửa lại một vài con số may mắn của cá nhân.

Tấm vé đã đem lại may mắn cho ông N.V.T

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, ông N.V.T cho biết, hôm đó ông đang bận công việc nên mua vé kỳ quay lúc 13h00 rồi để đó mà chưa so kết quả. Khi ông nhớ ra có thể buổi tối sẽ là kỳ chia giải của xổ số quay nhanh Lotto 5/35 nên ông đã chủ động rủ bạn bè cùng mua vé. Tuy nhiên, bạn bè thông báo đã có người trúng giải Độc đắc ở kỳ quay trước nên kỳ chia giải sẽ không diễn ra nữa. Ông cho biết lúc đó bản thân khá hụt hẫng vì đã mong chờ cơ hội chia giải từ lâu.

Sau khi mở ứng dụng Vietlott SMS để kiểm tra kết quả kỳ quay trước, ông bất ngờ nhận thấy dãy số trúng thưởng trên hệ thống khá giống với bộ số mình đã mua. Ban đầu ông còn chưa tin, nên tiếp tục nhờ người thân kiểm tra lại thêm một lần nữa. Chỉ sau khi đối chiếu kỹ càng, ông mới xác nhận rằng chính mình là chủ nhân giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 trị giá hơn 15 tỷ đồng.

Ngay sau khi bình tĩnh lại, người đầu tiên ông chia sẻ niềm vui là vợ mình, sau đó là các con trong gia đình. Ông N.V.T cho biết, sau khi nhận thưởng sẽ sử dụng một phần tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình, đồng thời dành một phần để thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và an sinh xã hội.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, ông N.V.T đã trao tặng 200 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh N.V.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Lâm Đồng với số tiền là hơn 1,5 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng./.