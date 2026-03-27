Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Nguyễn Diệu

19:04 | 27/03/2026
(TBTCO) - Ngày 27/3/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00523 cho anh N.Q.T, người chơi hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh An Giang, với giá trị trúng thưởng hơn 14,5 tỷ đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh N.Q.T đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
aa

Trao giải độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Ngày 27/3/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam đã tổ chức trao giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 00523 trị giá hơn 14 tỷ đồng cho anh N.Q.T, hiện sinh sống và làm việc tại tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng Độc đắc Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00523 với giá trị 14.589.614.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về anh N.Q.T – thuê bao Viettel đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Anh N.Q.T nhận giải Độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 với giá trị giải thưởng hơn 14 tỷ đồng.

Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Jackpot

Anh N.Q.T hiện đang sinh sống và làm việc văn phòng tại tỉnh An Giang. Anh đã tham gia giải trí với Vietlott được 8 năm và thường xuyên mua các sản phẩm xổ số tự chọn có giá trị giải thưởng lớn như Mega 6/45, Power 6/55 và Lotto 5/35. Anh thường dành một phần nhỏ thu nhập hàng tháng để giải trí với xổ số. Anh chỉ mua từ 2-3 dãy số cho mỗi lần tham gia dự thưởng.

Bộ số đã đem lại may mắn cho anh N.Q.T trên ứng dụng Vietlott SMS

Tại lễ trao giải, anh T. chia sẻ: “Tối đó, mình thấy giá trị giải Độc Đắc đã vượt 12 tỷ đồng thì liền mua để có cơ hội được chia giải. Mình có mua 2 dãy số, trong đó có 1 dãy do hệ thống chọn và 1 dãy do chính tay mình chọn. Trước đó thì mình cũng hay đọc các bài báo về người trúng thưởng xổ số nên thấy nhiều tỷ phú Jackpot hay chọn số theo ngày tháng sinh của vợ chồng, con cái hay thậm chí cả cháu nội nên mình cũng thử chọn theo cách đó. Mình đã lấy ngày tháng sinh của vợ chồng và con kết hợp cùng biển số xe để tạo ra dãy số. Không ngờ ngay lần đầu tiên chọn số như vậy đã mang đến giải Độc đắc may mắn cho mình”.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh khá bất ngờ. Anh đã nhiều lần kiểm tra lại thông tin trên ứng dụng Vietlott SMS cũng như trên các trang báo để xác nhận. Chỉ sau khi đối chiếu nhiều lần, anh mới tin rằng mình đã trúng giải. Ngay sau đó, anh đã chia sẻ niềm vui này với vợ.

Sau khi nhận thưởng, anh N.Q.T cho biết sẽ tiếp tục duy trì cuộc sống và công việc như hiện tại. Đồng thời, anh dự định sử dụng một phần tiền thưởng để chăm lo cho gia đình, phần lớn còn lại sẽ gửi tiết kiệm nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài.

Trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt

Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm, anh đã trích 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Anh N.Q.T trao tặng 300.000.000 đồng để thực hiện an sinh xã hội thông qua Quỹ xã hội Tâm Tài Việt

Theo quy định, anh N.Q.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang với số tiền là hơn 1,4 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Bài liên quan

Nam doanh nhân tại TP. Hồ Chí Minh trúng Jackpot 1 xổ số Power 6/55 hơn 257 tỷ đồng

Nam doanh nhân tại TP. Hồ Chí Minh trúng Jackpot 1 xổ số Power 6/55 hơn 257 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: Nam thanh niên trúng giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D Pro hơn 36 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: Nam thanh niên trúng giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D Pro hơn 36 tỷ đồng

Hơn 32 triệu lượt trúng thưởng trong năm 2025, Vietlott trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc

Hơn 32 triệu lượt trúng thưởng trong năm 2025, Vietlott trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc

Nhiều quy định mới về quản lý nợ công

Nhiều quy định mới về quản lý nợ công

Chọn số theo "tip" của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Hai doanh nghiệp "họ dầu khí" bị xử phạt

Hai doanh nghiệp "họ dầu khí" bị xử phạt

Chứng khoán phái sinh ngày 27/3: Dòng tiền quay lại mở thêm vị thế, VN30 vượt mốc tâm lý 1.800 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 27/3: Dòng tiền quay lại mở thêm vị thế, VN30 vượt mốc tâm lý 1.800 điểm

Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

(TBTCO) - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, VSIP đang hướng tới sớm mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam.
Sửa Nghị định hóa đơn điện tử: Giảm thủ tục, gỡ vướng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Sửa Nghị định hóa đơn điện tử: Giảm thủ tục, gỡ vướng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử đang được hoàn thiện theo hướng giảm mạnh thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Tại hội thảo ngày 27/3, nhiều ý kiến doanh nghiệp đề xuất tháo gỡ “nút thắt” cho hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, góp phần đưa chính sách đi vào thực tiễn.
Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg, ngày 27/3/2026, Cục Hải quan đã khẩn trương phát hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai ngay, bảo đảm chính sách thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay được thực thi kịp thời, thống nhất.
Tiết kiệm năng lượng: "Không chỉ là lựa chọn, mà còn là điều kiện sống còn"

Tiết kiệm năng lượng: "Không chỉ là lựa chọn, mà còn là điều kiện sống còn"

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động và giá nhiên liệu leo thang, bài toán bảo đảm an ninh năng lượng đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Không chỉ dừng ở cấp độ chính sách, các bộ, ngành và địa phương đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp mang tính hệ thống, hướng tới một nền năng lượng chủ động, linh hoạt và bền vững.
Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

(TBTCO) - Hơn 170 doanh nghiệp tham gia đối thoại với Chi cục Hải quan khu vực IV tại Hưng Yên, tập trung làm rõ vướng mắc về thủ tục, chính sách mới và thúc đẩy cải cách, chuyển đổi số trong hoạt động xuất nhập khẩu. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên và Cục Hải quan.
Nỗ lực giữ nhịp xuất khẩu giữa vòng xoáy áp lực

Nỗ lực giữ nhịp xuất khẩu giữa vòng xoáy áp lực

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn, nhưng cũng có không ít cơ hội. Những con số tích cực trong những tháng đầu năm cho thấy, nền kinh tế vẫn đang giữ được “nhịp”, song theo ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), để đạt tăng trưởng 2 con số, đòi hỏi sự linh hoạt trong điều hành và sự chủ động từ phía doanh nghiệp.
Vinachem và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Vinachem và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

(TBTCO) - Chiều ngày 25/3/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và logistics hàng hải.
Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm “trục xoay” tăng trưởng

Lấy công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo làm “trục xoay” tăng trưởng

(TBTCO) - Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 đặt ra yêu cầu cấp bách tái cấu trúc mô hình phát triển, chuyển trọng tâm sang khoa học công nghệ, kinh tế dữ liệu và đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực cốt lõi để đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.
Nhiều quy định mới về quản lý nợ công

Nhiều quy định mới về quản lý nợ công

Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Hai doanh nghiệp "họ dầu khí" bị xử phạt

Hai doanh nghiệp "họ dầu khí" bị xử phạt

Chứng khoán phái sinh ngày 27/3: Dòng tiền quay lại mở thêm vị thế, VN30 vượt mốc tâm lý 1.800 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 27/3: Dòng tiền quay lại mở thêm vị thế, VN30 vượt mốc tâm lý 1.800 điểm

Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

Chứng khoán ngày 27/3: Nhóm bất động sản thu hút dòng tiền, VN-Index tiếp tục nhịp phục hồi tích cực

Chứng khoán ngày 27/3: Nhóm bất động sản thu hút dòng tiền, VN-Index tiếp tục nhịp phục hồi tích cực

Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố “phòng tuyến nhân dân” chống buôn lậu

Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố “phòng tuyến nhân dân” chống buôn lậu

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng