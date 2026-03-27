Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Trao giải độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Ngày 27/3/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam đã tổ chức trao giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 00523 trị giá hơn 14 tỷ đồng cho anh N.Q.T, hiện sinh sống và làm việc tại tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng Độc đắc Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00523 với giá trị 14.589.614.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về anh N.Q.T – thuê bao Viettel đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Jackpot

Anh N.Q.T hiện đang sinh sống và làm việc văn phòng tại tỉnh An Giang. Anh đã tham gia giải trí với Vietlott được 8 năm và thường xuyên mua các sản phẩm xổ số tự chọn có giá trị giải thưởng lớn như Mega 6/45, Power 6/55 và Lotto 5/35. Anh thường dành một phần nhỏ thu nhập hàng tháng để giải trí với xổ số. Anh chỉ mua từ 2-3 dãy số cho mỗi lần tham gia dự thưởng.

Bộ số đã đem lại may mắn cho anh N.Q.T trên ứng dụng Vietlott SMS

Tại lễ trao giải, anh T. chia sẻ: “Tối đó, mình thấy giá trị giải Độc Đắc đã vượt 12 tỷ đồng thì liền mua để có cơ hội được chia giải. Mình có mua 2 dãy số, trong đó có 1 dãy do hệ thống chọn và 1 dãy do chính tay mình chọn. Trước đó thì mình cũng hay đọc các bài báo về người trúng thưởng xổ số nên thấy nhiều tỷ phú Jackpot hay chọn số theo ngày tháng sinh của vợ chồng, con cái hay thậm chí cả cháu nội nên mình cũng thử chọn theo cách đó. Mình đã lấy ngày tháng sinh của vợ chồng và con kết hợp cùng biển số xe để tạo ra dãy số. Không ngờ ngay lần đầu tiên chọn số như vậy đã mang đến giải Độc đắc may mắn cho mình”.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh khá bất ngờ. Anh đã nhiều lần kiểm tra lại thông tin trên ứng dụng Vietlott SMS cũng như trên các trang báo để xác nhận. Chỉ sau khi đối chiếu nhiều lần, anh mới tin rằng mình đã trúng giải. Ngay sau đó, anh đã chia sẻ niềm vui này với vợ.

Sau khi nhận thưởng, anh N.Q.T cho biết sẽ tiếp tục duy trì cuộc sống và công việc như hiện tại. Đồng thời, anh dự định sử dụng một phần tiền thưởng để chăm lo cho gia đình, phần lớn còn lại sẽ gửi tiết kiệm nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài.

Trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt

Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm, anh đã trích 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh N.Q.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang với số tiền là hơn 1,4 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.