Doanh nghiệp

Thêm một người chơi Vietlott trúng 23 giải xổ số tự chọn Max 3D Pro

Nguyễn Diệu

17:02 | 01/04/2026
(TBTCO) - Ông N.Đ.T, người chơi hiện đang sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Hưng Yên, đã mua vé số trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott đã trúng 05 giải đặc biệt sản phẩm Max 3D Pro với tổng giá trị trúng thưởng hơn 10 tỷ đồng.
Ngày 30/3/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao 05 giải đặc biệt sản phẩm Max 3D Pro kỳ quay số mở thưởng số 00703 với giá trị hơn 10 tỷ đồng cho ông N.Đ.T.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định 05 vé trúng thưởng giải đặc biệt Max 3D Pro kỳ quay số mở thưởng số 00703 thuộc về ông N.Đ.T – thuê bao Vinaphone đã mua vé số trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) với tổng giá trị giải thưởng là 10.006.120.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Ông N.Đ.T nhận giải Đặc biệt Max3D Pro với giá trị giải thưởng hơn 10 tỷ đồng

Ông N.Đ.T hiện đang sinh sống tại Hưng Yên và làm nghề kinh doanh tự do. Ông là người chơi gắn bó ngay từ những ngày đầu Vietlott triển khai kinh doanh tại Hưng Yên và có thói quen dự thưởng đều đặn mỗi ngày.

Xổ số yêu thích của ông là Max 3D/3D+/3D Pro, Mega 6/45 và Power 6/55. Các bộ số dự thưởng đều do ông tự lựa chọn dựa trên cảm nhận cá nhân, không gắn với một ý nghĩa cụ thể, nhưng ông luôn tin rằng những con số mình chọn sẽ mang lại may mắn.

Tấm vé trúng thưởng của ông N.Đ.T

Tại buổi lễ trao thưởng, ông N.Đ.T chia sẻ: “Trước đây mình cũng nhiều lần suýt trúng các giải lớn của Mega 6/45, Power 6/55 hay Max 3D Pro, đôi khi chỉ lệch đúng một con số. Vì vậy mình vẫn kiên trì chơi với tâm thế giải trí và đóng góp cho địa phương, không đặt nặng chuyện thắng thua. Và may mắn đã ghé thăm tôi khi bộ số đã mang đến 5 giải Đặc biệt, 5 giải Tư, 10 giải Năm và 3 giải Sáu của xổ số tự chọn Max 3D Pro, với tổng giá trị trúng thưởng lên tới hơn 10 tỷ đồng”.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, ông cho biết khi đó đang tập thể thao như thường ngày thì nhận được thông báo trúng thưởng. Ban đầu, ông khá bất ngờ nhưng cũng rất phấn khởi khi may mắn đã đến với mình. Ông luôn tin tưởng rằng trong cuộc sống của ông, việc luôn giữ tinh thần tích cực, làm nhiều điều tốt và đóng góp cho xã hội sẽ luôn mang lại những điều may mắn cho ông.

Sau khi nhận thưởng, ông N.Đ.T cho biết sẽ sử dụng một phần tiền để tiếp tục đầu tư phát triển công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm xã hội, ông đã trích 100 triệu đồng để ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Ông N.Đ.T ủng hộ 100 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, ông N.Đ.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Hưng Yên với số tiền là hơn 1 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Từ khóa:
vietlott trúng thưởng xổ số tự chọn max 3d pro giải đặc biệt Hưng Yên.

Bài liên quan

Thuế tỉnh Tuyên Quang tìm được 45 hóa đơn may mắn trúng thưởng quý IV/2025

Dành cho bạn

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn