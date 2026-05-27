Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

16:25 | 27/05/2026
(TBTCO) - Bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Thái Lan, chiều 27/5, tại tỉnh Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích nơi Bác Hồ đã từng sinh sống và hoạt động cách mạng.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan). Ảnh: TTXVN.

Sau lễ dâng hương, thăm khu nhà lá, nơi lưu lại nhiều dấu ấn về những năm tháng Bác từng sống và hoạt động cách mạng trên đất Thái Lan từ năm 1928 - 1929, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã viết lưu bút, tặng sách, tư liệu... về Bác Hồ cho Ban quản lý Khu di tích.

Trong lưu bút, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi đến thăm Khu di tích; trân trọng đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong việc giữ gìn, tôn tạo khu di tích, đồng thời luôn đoàn kết hướng về cội nguồn, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan. Khu di tích không chỉ là địa chỉ lịch sử và văn hóa có ý nghĩa thiêng liêng đối với cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan, mà còn là biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Thái Lan suốt nhiều thập kỷ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký sổ lưu bút tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan). Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn “bà con sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ngày càng có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước và đóng vai trò cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan”.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, để lan tỏa tinh thần học tập và làm theo những lời căn dặn quý báu của Bác, tại Khu di tích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã trồng cây lưu niệm.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani lưu giữ ký ức về một giai đoạn hoạt động cách mạng của Người tại Thái Lan từ năm 1928 - 1929. Trong thời gian hoạt động tại Udon Thani, Người sống gần gũi với cộng đồng người Việt địa phương, tổ chức các hoạt động chính trị và vận động ủng hộ cho phong trào đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Người từng lao động sản xuất, làm nông nghiệp, huấn luyện đồng bào, vận động cộng đồng người Việt tại Thái Lan tham gia phong trào chống thực dân. Người cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng cùng người dân sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan). Ảnh: TTXVN.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani hiện nay được xây dựng thành trung tâm học tập lịch sử và bảo tàng với sự đóng góp, gìn giữ của cộng đồng người Việt Nam tại địa phương. Trong khu di tích tái hiện không gian sinh hoạt giản dị của Người với ngôi nhà gỗ truyền thống cùng các vật dụng đơn sơ.

Khu di tích đã trở thành điểm đến được yêu mến, mỗi năm đón tiếp hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, trong đó nhiều đoàn từ Việt Nam sang và trở thành biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Thái Lan./.

Theo TTXVN
(TBTCO) - Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 27 - 29/5/2026 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
(TBTCO) - Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân, Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026.
(TBTCO) - Chiều 26/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế đưa ra thông báo chính thức về việc tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
Chia sẻ với báo chí trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, quan hệ Việt Nam - Singapore hiện nay không chỉ dừng ở hợp tác kinh tế truyền thống, mà đang phát triển theo chiều sâu chiến lược, hướng tới các lĩnh vực của tương lai, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của mỗi nước và cho liên kết khu vực ASEAN.
(TBTCO) - Trong vòng hơn 20 ngày, Chính phủ đã thực hiện một "chiến dịch thần tốc" nhằm cắt giảm và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đây không phải là nhiệm vụ mới nhưng việc tiến hành triệt để ở quy mô lớn chính là giải pháp cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo bệ phóng cho mục tiêu tăng trưởng đột phá.
(TBTCO) - Chiều 25/5, tại Hà Nội, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị "Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân".
(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la 2026.
(TBTCO) - TP. Hải Phòng đang xem xét phương án tăng 56 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
