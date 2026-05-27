Chứng khoán ngày 27/5: Áp lực từ cổ phiếu trụ khiến VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp

VN-Index giảm gần 10 điểm

Dưới áp lực điều chỉnh của nhóm cổ phiếu Vingroup VN-Index tiếp tục giảm điểm trong phiên hôm nay khi lực bán gia tăng đi kèm thanh khoản cải thiện. Chỉ số mở cửa trong sắc xanh nhẹ và có thời điểm tiệm cận vùng kháng cự quanh 1.890 điểm, trước khi chịu áp lực điều chỉnh và lùi về vùng 1.860 điểm trong phiên sáng với thanh khoản duy trì ở mức thấp. Sang phiên chiều, thị trường dần hồi phục tích cực hơn nhờ dòng tiền cải thiện tại nhóm ngân hàng, qua đó giúp VN-Index thu hẹp đáng kể biên độ giảm. Kết phiên, VN-Index giảm 9,75 điểm, tương ứng 0,52%, xuống còn 1.874,43 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 27/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 27/5 có: TCB (+1,16), VPB (+0,78), GEE (+0,60), MWG (+0,48), ACB (+0,45).Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-5,38), VIC (-3,59), VPL (-1,47), VRE (-0,67), STB (-0,51)…

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 143 mã tăng giá, 49 mã giữ giá tham chiếu và 174 mã giảm giá.

VN-Index có phiên giảm điểm với độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa điều chỉnh. Điện, ngân hàng và bán lẻ là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, thủy sản và dầu khí là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -5,44 điểm, về mức 2.022,46 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 19 mã giảm giá và 11 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện, lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 832 triệu cổ phiếu (+13,86%), tương đương giá trị đạt 24.256 tỷ đồng (+22,73%) so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +4,08 điểm, lên mức +282,23 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,05 điểm, lên mức 126,1 điểm.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng, thống kê trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -819 tỷ đồng. Trong đó, VHM (-220 tỷ đồng), HPG (-141 tỷ đồng), VIC (-102 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, MSB (+104 tỷ đồng), MWG (+57 tỷ đồng) và ACB (+57 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 29 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng nâng đỡ thị trường cuối phiên

VN-Index tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch khi áp lực bán từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số chưa thể tìm lại trạng thái cân bằng. Đáng chú ý, toàn bộ 4 cổ phiếu thuộc “họ Vingroup” gồm VIC, VHM, VPL và VRE đồng loạt nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất lên thị trường, với mức giảm dao động từ 1% đến hơn 4%.

Trong đó, VHM giảm mạnh 4,2%, lấy đi gần 6 điểm của VN-Index. VRE và VPL cũng ghi nhận biên độ điều chỉnh tương tự, trong khi VIC mất khoảng 1%. Đà giảm của nhóm cổ phiếu này đồng thời lan rộng sang nhóm bất động sản, kéo nhiều mã như KDH, NVL, SCR, NLG hay DIG giảm từ 0,5% đến 2% so với tham chiếu.

Áp lực bán cũng xuất hiện rõ tại nhóm dầu khí khi PLX, GAS và BSR đồng loạt giảm từ 1% đến 1,5%, nằm trong nhóm tác động tiêu cực đáng kể tới chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò “trụ đỡ” của thị trường và là tâm điểm thu hút dòng tiền. Nổi bật nhất là OCB khi tăng 5,73%, lên sát mốc 12.000 đồng/cổ phiếu. Đà tăng này lan tỏa sang nhiều mã ngân hàng khác như TPB (+2,85%), VIB (+2,77%) và TCB (+2,28%), góp phần giúp VN-Index thu hẹp đáng kể biên độ giảm trong phiên chiều. Một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn như CTG, HDB, SHB và ACB cũng duy trì sắc xanh với mức tăng từ 0,5% đến 1,5%.

VN-Index qua đó ghi nhận phiên điều chỉnh thứ hai liên tiếp. Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước, song vẫn ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn khoảng 9,2% so với bình quân 20 phiên gần nhất. Diễn biến thị trường cho thấy áp lực điều chỉnh chủ yếu vẫn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong bối cảnh dòng tiền chưa cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ sang các nhóm ngành khác./.