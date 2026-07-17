Cục Thuế: “Lắng nghe để cải cách - nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế”

Mang sự thuận tiện, hài lòng đến người nộp thuế

Phát biểu khai mạc Hội thảo “Lắng nghe để cải cách - nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế”, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, trong nhiều năm qua, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được Chính phủ, Bộ Tài chính và ngành Thuế xác định là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đối với ngành Thuế, cải cách không đơn thuần là cắt giảm thủ tục hay rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Cải cách phải được thể hiện bằng sự thay đổi trong tư duy phục vụ, trong phương thức quản lý, trong ứng dụng công nghệ, trong chất lượng giải quyết công việc và trên hết là mang lại sự thuận tiện, hài lòng và niềm tin của người nộp thuế đối với cơ quan thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

“Ngành Thuế nhận thức sâu sắc, cải cách không phải là đích đến mà là một quá trình liên tục, không ngừng hoàn thiện. Mỗi phản ánh của người dân, mỗi kiến nghị của doanh nghiệp, mỗi góp ý của chuyên gia hay của chính đội ngũ công chức thuế đều là những thông tin quý báu để cơ quan thuế nhìn lại mình, nhận diện những điểm nghẽn, những bất cập còn tồn tại và tiếp tục đổi mới để phục vụ tốt hơn” - ông Lê Long nhấn mạnh.

Ông Lê Long cho biết, hội thảo được Cục Thuế tổ chức hôm nay không chỉ là dịp để cơ quan thuế thông tin về những kết quả cải cách đã đạt được, mà quan trọng hơn là để lắng nghe. Ngành Thuế mong muốn được lắng nghe những ý kiến khách quan, thẳng thắn và mang tính xây dựng về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC thuế, sử dụng các ứng dụng quản lý thuế cũng như những đề xuất nhằm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

“Mỗi ý kiến góp ý của các chuyên gia, các tổ chức nghề nghiệp, các Hội, Hiệp hội sẽ là cơ sở quan trọng để Cục Thuế tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng nền hành chính thuế ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả hơn” - ông Lê Long bày tỏ.

Lập tổ hỗ trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế

Chia sẻ về kết quả triển khai cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuế giai đoạn 2025 - 2026, tại Hội thảo “Lắng nghe để cải cách - nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế”, ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó chánh Văn phòng Cục Thuế cho biết, Cục Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuế, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở rà soát toàn diện hệ thống TTHC thuế với sự tham gia của các đơn vị trong toàn ngành và tham vấn ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán và các cơ quan liên quan, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, Cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành 6 Quyết định công bố mới 5 TTHC; sửa đổi, bổ sung 33 TTHC; thay thế 6 TTHC và bãi bỏ 26 TTHC. Theo đó, số lượng TTHC thuế đã giảm xuống còn 137 TTHC; chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đã giảm tương ứng khoảng 51%; thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm tương ứng khoảng 27%.

Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã được ban hành, theo đó các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo Nghị quyết số 66/NQ-CP sẽ được thực thi. Cục Thuế đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ công bố TTHC để tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành các Quyết định công bố TTHC, theo đó, số lượng TTHC dự kiến giảm xuống còn 122 TTHC; chi phí tuân thủ TTHC giảm khoảng 61%, thời gian giải quyết TTHC giảm tương ứng khoảng 51% (so với kỳ gốc năm 2024).

Tuy nhiên, ông Hùng cho biết, công tác cải cách TTHC của ngành Thuế còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc.

Thứ nhất, việc liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan chưa đồng bộ, dẫn đến việc kế thừa, tái sử dụng và khai thác dữ liệu đã có còn nhiều hạn chế. Người dân, doanh nghiệp trong một số trường hợp vẫn phải cung cấp lại thông tin hoặc hồ sơ mà cơ quan nhà nước đã có, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ hai, hệ thống TTHC thuế có số lượng lớn, phạm vi điều chỉnh rộng và tác động đến nhiều nhóm đối tượng, để đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn phát triển, TTHC cũng phải thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, gây khó khăn cho công tác kiểm soát, chuẩn hóa và công khai TTHC.

Thứ ba, mức độ tiếp cận và kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến của một bộ phận người nộp thuế còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác các ứng dụng điện tử và mục tiêu đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường số…

Phát biểu góp ý tại hội thảo, bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam khẳng định, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, đã có rất nhiều các nghị định, thông tư mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Bộ Tài chính và ngành Thuế trong việc ban hành kịp thời các quy định liên quan đến thủ tục về thuế cho doanh nghiệp và người dân để thực hiện Luật Quản lý thuế số năm 2025.

Ngành Thuế đã đạt được những bước tiến đột phá trong công tác cải cách hành chính, nổi bật là việc cắt giảm số lượng TTHC thuế. Tuy nhiên, để doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện chính sách mới được thuận lợi, bà Hải đề xuất thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan thuế địa phương; đồng thời mở thêm kênh, cổng chia sẻ để các Hiệp hội nghề nghiệp cũng như doanh nghiệp đại lý thuế được tiếp cận, tiếp nhận những vướng mắc giải đáp, hướng dẫn kịp thời, tránh những rủi ro không đáng có cho doanh nghiệp và người nộp thuế./.