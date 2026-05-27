Xử phạt 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed

Theo quyết định xử phạt của Cục Quản lý dược, Công ty cổ phần Dược Apimed, có địa chỉ trụ sở chính: 263/9 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 263/9 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh).

Cụ thể, doanh nghiệp bị xác định không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan có thẩm quyền trước khi đưa thuốc ra lưu hành đối với các thay đổi lớn và thay đổi nhỏ cần được phê duyệt theo quy định. Vi phạm này liên quan đến 8 loại thuốc khác nhau.

Các sản phẩm nằm trong danh sách vi phạm gồm nhiều loại thuốc quen thuộc trên thị trường như Omepez 20, Stomazol-cap 40, Fucipa-B, Lancid 15, Dapazin 10, Paluzine và Apidom.

Đồng thời, Công ty cổ phần Dược Apimed còn bị xác định không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý đối với một số thay đổi nhỏ thuộc trường hợp phải thông báo trước khi lưu hành thuốc theo quy định. Vi phạm này xảy ra đối với 4 thuốc gồm Paluzine, Apidom, Fucipa-B và Nooapi 1200.

Theo Cục Quản lý dược, đây là hành vi vi phạm nhiều lần, được xem là tình tiết tăng nặng trong quá trình xử lý.