Pháp luật

Xử phạt 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
16:35 | 27/05/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed, do thực hiện nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực dược.
aa
Xử phạt 17,5 triệu đồng công ty dược bán thuốc chưa đủ điều kiện cho nhiều bệnh viện

Theo quyết định xử phạt của Cục Quản lý dược, Công ty cổ phần Dược Apimed, có địa chỉ trụ sở chính: 263/9 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 263/9 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh).

Cụ thể, doanh nghiệp bị xác định không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan có thẩm quyền trước khi đưa thuốc ra lưu hành đối với các thay đổi lớn và thay đổi nhỏ cần được phê duyệt theo quy định. Vi phạm này liên quan đến 8 loại thuốc khác nhau.

Xử phạt 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed
Xử phạt 125 triệu đồng Công ty cổ phần dược Apimed. Ảnh: TL.

Các sản phẩm nằm trong danh sách vi phạm gồm nhiều loại thuốc quen thuộc trên thị trường như Omepez 20, Stomazol-cap 40, Fucipa-B, Lancid 15, Dapazin 10, Paluzine và Apidom.

Đồng thời, Công ty cổ phần Dược Apimed còn bị xác định không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý đối với một số thay đổi nhỏ thuộc trường hợp phải thông báo trước khi lưu hành thuốc theo quy định. Vi phạm này xảy ra đối với 4 thuốc gồm Paluzine, Apidom, Fucipa-B và Nooapi 1200.

Theo Cục Quản lý dược, đây là hành vi vi phạm nhiều lần, được xem là tình tiết tăng nặng trong quá trình xử lý.

Quyết định nêu rõ, Công ty cổ phần Dược Apimed phải nộp phạt trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Nếu không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm 0,05%/ngày trên số tiền phạt chậm nộp.
Văn Nam
Từ khóa:
xử phạt Công ty Apimed xử phạt vi phạm Quản lý dược giấy đăng ký Thuốc lưu hành doanh nghiệp vi phạm

Bài liên quan

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra trị giá hải quan và kỹ năng xử lý vi phạm

Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra trị giá hải quan và kỹ năng xử lý vi phạm

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Dành cho bạn

Mua bộ số từ tính năng “Thần tài chọn” trên Vietlott SMS, người đàn ông ở Lâm Đồng trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 15 tỷ đồng

Mua bộ số từ tính năng “Thần tài chọn” trên Vietlott SMS, người đàn ông ở Lâm Đồng trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 15 tỷ đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Đọc thêm

Khung pháp lý mới cho hoạt động thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số

Khung pháp lý mới cho hoạt động thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh thông tin lan truyền theo thời gian thực và cạnh tranh truyền thông ngày càng gay gắt, Nghị định số 148/2026/NĐ-CP được ban hành nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin đối ngoại, nâng cao khả năng cung cấp thông tin chính thống và bảo vệ lợi ích quốc gia trên môi trường số.
Hải quan diễn tập đấu tranh chống ma túy tại cảng biển Nghi Sơn

Hải quan diễn tập đấu tranh chống ma túy tại cảng biển Nghi Sơn

(TBTCO) - Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý các tình huống buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến cảng biển, Chi cục Hải quan khu vực X vừa tổ chức diễn tập nghiệp vụ với kịch bản giả định sát thực tế tại khu vực cảng biển Nghi Sơn.
TP. Hồ Chí Minh gấp rút hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

TP. Hồ Chí Minh gấp rút hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt với nhiều nội dung trọng tâm như phân quyền, cơ chế đặc thù và chính sách cho Trung tâm Tài chính quốc tế.
Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

(TBTCO) - Thêm 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vừa bị xử phạt với tổng số tiền 450 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông và hệ thống phân phối.
Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Lực lượng Hải quan Bắc Ninh phát hiện dấu hiệu bất thường đối với lô hàng 264 ổ cứng nhãn hiệu Seagate nhập khẩu trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, quyết định tạm dừng thông quan để xác minh theo quy định.
Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

(TBTCO) - Chỉ trong vài ngày giữa tháng 5/2026, Đội 2 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu giữ 17.521 sản phẩm giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Chanel, Gucci, Crocs…
TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 880 vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 880 vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã xử lý 882 trường hợp vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng và xử phạt hành chính hơn 5,1 tỷ đồng.
Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường phối hợp ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không

Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường phối hợp ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không

(TBTCO) - Hải quan Việt Nam và Hải quan Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo nghiệp vụ “Ngăn chặn buôn lậu hàng hóa qua đường hàng không” nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro và đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới trong môi trường hàng không ngày càng phức tạp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA

Việt Nam và Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028

Việt Nam và Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028

Cơ chế đặc thù “mở đường” xử lý quỹ nhà, đất dôi dư

Cơ chế đặc thù “mở đường” xử lý quỹ nhà, đất dôi dư

Chứng khoán ngày 27/5: Áp lực từ cổ phiếu trụ khiến VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán ngày 27/5: Áp lực từ cổ phiếu trụ khiến VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp

Công nghệ số "mở khóa" động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam

Công nghệ số "mở khóa" động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công

Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công

Xử phạt 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed

Xử phạt 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính