Pháp luật

TP. Hồ Chí Minh gấp rút hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
09:39 | 27/05/2026
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt với nhiều nội dung trọng tâm như phân quyền, cơ chế đặc thù và chính sách cho Trung tâm Tài chính quốc tế.
aa

TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện quan trọng của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt sau quá trình lấy ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học, sở, ngành và doanh nghiệp. Trong quá trình rà soát cùng Bộ Tư pháp, nhiều vấn đề về phân cấp, phân quyền và cơ chế đặc thù tiếp tục được đặt ra để chỉnh lý trước khi hoàn thiện hồ sơ dự thảo.

Theo lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, Tổ Biên tập đã làm việc tập trung để xây dựng khung nội dung của dự thảo luật. Đồng thời, thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến nhằm bổ sung các nội dung còn thiếu và điều chỉnh những vấn đề chưa phù hợp với thực tiễn quản lý đô thị đặc biệt.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, dự thảo đã tiếp thu nhiều góp ý, nhưng vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để đảm bảo tính thống nhất và khả thi khi triển khai. TP. Hồ Chí Minh dự kiến đầu tháng 6/2026 sẽ hoàn chỉnh dự thảo để gửi Bộ Tư pháp thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trong quá trình góp ý, Bộ Tư pháp lưu ý TP. Hồ Chí Minh cần xác định rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Đô thị đặc biệt. Những nội dung kế thừa từ Luật Thủ đô nhưng có điều chỉnh thêm hoặc bớt đều cần có giải trình cụ thể, đồng thời phải đảm bảo sự thống nhất giữa các cấp quản lý.

Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là các điều khoản trong luật cần mang tính khung, tránh quy định quá chi tiết để hạn chế phát sinh vướng mắc khi triển khai thực tế. Mối quan hệ giữa Luật Đô thị đặc biệt với các nghị quyết đặc thù đang áp dụng tại TP. Hồ Chí Minh cũng được đặt ra trong quá trình rà soát nhằm tránh chồng chéo về cơ chế và chính sách.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành rà soát toàn diện các quy định hiện hành nhằm đảm bảo tính đồng bộ và khả thi của dự thảo khi áp dụng vào thực tiễn.

Ngoài các vấn đề về quản lý đô thị, nhiều nội dung liên quan đến thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển kinh tế biển, ngành dịch vụ và mô hình kinh tế mới cũng đang được các sở, ngành nghiên cứu, góp ý để đưa vào dự thảo luật.

Đáng chú ý, cơ chế dành cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là một trong những nội dung được quan tâm trong quá trình hoàn thiện dự thảo. Theo lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, các chính sách sẽ được thiết kế theo hướng tạo điều kiện phát triển, nhưng không mang tính cạnh tranh với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Trong giai đoạn tiếp theo, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tinh gọn nội dung dự thảo, đồng thời rà soát để thể chế hóa các định hướng mới trong Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới trước khi hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
Luật Đô thị đặc biệt cơ chế đặc thù TP. Hồ Chí Minh trung tâm tài chính quốc tế phân cấp phân quyền

Bài liên quan

TP. Hồ Chí Minh đầu tư mạnh cho hạ tầng và quản trị số để giảm ùn tắc đô thị

TP. Hồ Chí Minh đầu tư mạnh cho hạ tầng và quản trị số để giảm ùn tắc đô thị

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Khu công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Khu công nghệ cao

Bộ Tài chính mong muốn có sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Bộ Tài chính mong muốn có sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Dành cho bạn

Giữ màu xanh biển đảo cho phát triển bền vững

Giữ màu xanh biển đảo cho phát triển bền vững

Giá vàng hôm nay ngày 27/5: Vàng nhẫn có nơi giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/5: Vàng nhẫn có nơi giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp

Ngày 27/5: Giá cao su thế giới phân hóa, trong nước đi ngang

Ngày 27/5: Giá cao su thế giới phân hóa, trong nước đi ngang

Ngày 27/5: Giá gạo xuất khẩu tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 27/5: Giá gạo xuất khẩu tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

Đọc thêm

Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra trị giá hải quan và kỹ năng xử lý vi phạm

Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra trị giá hải quan và kỹ năng xử lý vi phạm

(TBTCO) - Ngày 26/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp với Ban Nghiệp vụ thuế hải quan và Ban Pháp chế (Cục Hải quan) tổ chức lớp tập huấn trị giá hải quan và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cho công chức với nhiều nội dung mới bám sát thực tiễn quản lý, kiểm tra và thông quan hàng hóa.
Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

(TBTCO) - Thêm 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vừa bị xử phạt với tổng số tiền 450 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông và hệ thống phân phối.
Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Lực lượng Hải quan Bắc Ninh phát hiện dấu hiệu bất thường đối với lô hàng 264 ổ cứng nhãn hiệu Seagate nhập khẩu trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, quyết định tạm dừng thông quan để xác minh theo quy định.
Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

(TBTCO) - Chỉ trong vài ngày giữa tháng 5/2026, Đội 2 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu giữ 17.521 sản phẩm giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Chanel, Gucci, Crocs…
TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 880 vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 880 vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã xử lý 882 trường hợp vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng và xử phạt hành chính hơn 5,1 tỷ đồng.
Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường phối hợp ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không

Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường phối hợp ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không

(TBTCO) - Hải quan Việt Nam và Hải quan Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo nghiệp vụ “Ngăn chặn buôn lậu hàng hóa qua đường hàng không” nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro và đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới trong môi trường hàng không ngày càng phức tạp.
Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu

Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu

(TBTCO) - Kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng (Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện gần 2.000 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dior, Louis Vuitton, Hermès… Toàn bộ số hàng hóa đã bị niêm phong để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.
Lạng Sơn: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển 4 lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lạng Sơn: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển 4 lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà về hành vi vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

TP. Hồ Chí Minh gấp rút hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

TP. Hồ Chí Minh gấp rút hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Giải ngân đầu tư công: Chuyển động mạnh nhưng chưa đều

Giải ngân đầu tư công: Chuyển động mạnh nhưng chưa đều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Philippines

Infographics: Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 123/363 điều kiện kinh doanh

Infographics: Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 123/363 điều kiện kinh doanh

Số hóa thanh toán vốn đầu tư công

Số hóa thanh toán vốn đầu tư công

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục