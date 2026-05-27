TP. Hồ Chí Minh gấp rút hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện quan trọng của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt sau quá trình lấy ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học, sở, ngành và doanh nghiệp. Trong quá trình rà soát cùng Bộ Tư pháp, nhiều vấn đề về phân cấp, phân quyền và cơ chế đặc thù tiếp tục được đặt ra để chỉnh lý trước khi hoàn thiện hồ sơ dự thảo.

Theo lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, Tổ Biên tập đã làm việc tập trung để xây dựng khung nội dung của dự thảo luật. Đồng thời, thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến nhằm bổ sung các nội dung còn thiếu và điều chỉnh những vấn đề chưa phù hợp với thực tiễn quản lý đô thị đặc biệt.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, dự thảo đã tiếp thu nhiều góp ý, nhưng vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để đảm bảo tính thống nhất và khả thi khi triển khai. TP. Hồ Chí Minh dự kiến đầu tháng 6/2026 sẽ hoàn chỉnh dự thảo để gửi Bộ Tư pháp thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trong quá trình góp ý, Bộ Tư pháp lưu ý TP. Hồ Chí Minh cần xác định rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Đô thị đặc biệt. Những nội dung kế thừa từ Luật Thủ đô nhưng có điều chỉnh thêm hoặc bớt đều cần có giải trình cụ thể, đồng thời phải đảm bảo sự thống nhất giữa các cấp quản lý.

Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là các điều khoản trong luật cần mang tính khung, tránh quy định quá chi tiết để hạn chế phát sinh vướng mắc khi triển khai thực tế. Mối quan hệ giữa Luật Đô thị đặc biệt với các nghị quyết đặc thù đang áp dụng tại TP. Hồ Chí Minh cũng được đặt ra trong quá trình rà soát nhằm tránh chồng chéo về cơ chế và chính sách.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành rà soát toàn diện các quy định hiện hành nhằm đảm bảo tính đồng bộ và khả thi của dự thảo khi áp dụng vào thực tiễn.

Ngoài các vấn đề về quản lý đô thị, nhiều nội dung liên quan đến thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển kinh tế biển, ngành dịch vụ và mô hình kinh tế mới cũng đang được các sở, ngành nghiên cứu, góp ý để đưa vào dự thảo luật.

Đáng chú ý, cơ chế dành cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là một trong những nội dung được quan tâm trong quá trình hoàn thiện dự thảo. Theo lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, các chính sách sẽ được thiết kế theo hướng tạo điều kiện phát triển, nhưng không mang tính cạnh tranh với Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Trong giai đoạn tiếp theo, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tinh gọn nội dung dự thảo, đồng thời rà soát để thể chế hóa các định hướng mới trong Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới trước khi hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp./.