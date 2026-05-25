Tài chính

Bộ Tài chính mong muốn có sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Đức Minh

14:30 | 25/05/2026
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc, Hồng Kông, do Tiến sĩ Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông), Chủ tịch Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh làm Trưởng đoàn.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc chào mừng và đánh giá cao sự hiện diện của gần 80 đại biểu đến từ khoảng 50 doanh nghiệp và tổ chức của Trung Quốc và Hồng Kông, trong đó có cá nhân TS. Jonathan Choi và Tập đoàn Sunwah tới thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp TS. Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn Sunwah, Chủ tịch Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh. Ảnh: Đức Minh.

Theo Thứ trưởng, hiện nay, Việt Nam đang có những định hướng mới, tập trung vào một số ngành và lĩnh vực ưu tiên, đồng thời sẽ lựa chọn các nhà đầu tư để tham gia các dự án trọng điểm. Với những doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động đầu tư mới tại Việt Nam, tùy theo tính chất và quy mô của từng dự án, Bộ Tài chính sẵn sàng thành lập các nhóm công tác đặc biệt để làm việc trực tiếp.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh việc lắng nghe các doanh nghiệp nêu khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đang triển khai tại Việt Nam cần Bộ Tài chính cũng như các cơ quan chức năng của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ giải quyết, Thứ trưởng mong muốn các doanh nghiệp trong đoàn chia sẻ về những ý định đầu tư mới tại Việt Nam trong thời gian tới theo các định hướng lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên, nhất là các dự án mang tính phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Thay mặt Đoàn, TS. Jonathan Choi cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính dành thời gian tiếp, nghe và trao đổi về các nội dung mà Đoàn quan tâm.

Theo TS. Jonathan Choi, các doanh nghiệp trong Đoàn hoạt động trong các mảng rất rộng, từ sản xuất truyền thống, vật liệu mới, năng lượng mới cho đến công nghệ cao như AI (trí tuệ nhân tạo), trung tâm dữ liệu và y tế.

TS. Jonathan Choi phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Do vậy, Đoàn mong muốn được chia sẻ thông tin về những định hướng và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, AI, trung tâm dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cập nhật thông tin mới về cơ chế, định hướng chính sách dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực y dược, công nghệ sinh học, khoa học sức khỏe; cơ chế phối hợp xúc tiến đầu tư giữa Việt Nam với thị trường Trung Quốc và Hồng Kông.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận những chia sẻ và đề xuất rất tập trung của Đoàn. Theo Thứ trưởng, thế giới đang bước vào giai đoạn khủng hoảng đa tầng về năng lượng, công nghệ, địa chính trị và quản trị quốc gia. Trong bối cảnh đó, các nền kinh tế như Việt Nam phải đưa ra những quyết định rất thận trọng, nhưng cũng phải mạnh mẽ.

Thứ trưởng đề nghị Tập đoàn Sunwah, với vai trò và uy tín của mình, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Tài chính (thông qua Cục Đầu tư nước ngoài và các đơn vị liên quan) để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu cơ hội đầu tư và thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp 2 nước. Qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu, hiệu quả vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính đã nhận được hàng trăm thư quan tâm tới Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hiện có khoảng 38 tổ chức đăng ký trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, bao gồm các ngân hàng nước ngoài, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và các tổ chức công nghệ thanh toán.

Bộ Tài chính mong muốn có sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông tại Trung tâm Tài chính quốc tế. Các doanh nghiệp sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với Trung tâm Tài chính quốc tế Hồng Kông.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Tập đoàn Sunwah tham vấn cho Bộ Tài chính về các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư và phát triển trung tâm tài chính quốc tế, giúp hoàn thiện thể chế khung khổ pháp luật, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh, công bằng, minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tài chính Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi cho đầu tư dài hạn./.

Hiện nay, Trung Quốc đứng thứ 6/153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 35.871,64 triệu USD và 6.725 dự án, trong 19/21 ngành kinh tế. Hồng Kông đứng thứ 5/153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 40.758,96 triệu USD và 3.337 dự án.

Đặc biệt, thời gian qua, dòng vốn đầu tư chất lượng từ Trung Quốc vào Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh mẽ, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng, năng lượng, công nghệ cao. Trong khi đó, Hồng Kông đóng vai trò là trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu châu Á và cửa ngõ quan trọng kết nối dòng vốn quốc tế vào Việt Nam, hợp tác đầu tư giữa Hồng Kông với Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh.

Xu hướng hợp tác đầu tư thời gian tới được dự báo tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược như đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, năng lượng sạch và phát triển hạ tầng chất lượng cao, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam.
Từ khóa:
Việt Nam đầu tư tập đoàn sunwah doanh nghiệp trung quốc công nghệ cao Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc hồng kông tài chính trung tâm tài chính quốc tế IFC Hồng Kông

(TBTCO) - Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước. Để đạt mục tiêu này, một trong những giải pháp là phải nâng cao năng lực của DATC để “hỗ trợ tái cơ cấu, xử lý nợ xấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường”.
(TBTCO) - Bộ Tài chính luôn bám sát các chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính được giao tại Chương trình năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chính phủ năm 2026. Theo đó, Bộ đã cung cấp 658 dịch vụ công trực tuyến/772 thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 85,2% vượt chỉ tiêu đặt ra cho năm 2026 là 80%.
(TBTCO) - Theo báo cáo số 6350/BTC-PTHT vừa được Bộ Tài chính công bố, tổng số giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 14/5/2026 đạt 166.018,4 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
(TBTCO) - Hà Nội đang bước vào đợt rà soát và xử lý quyết liệt chưa từng có đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn. Hàng trăm dự án ngoài ngân sách kéo dài nhiều năm, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc “đắp chiếu” gây lãng phí tài nguyên đang được đưa vào diện kiểm tra, phân loại để tháo gỡ hoặc thu hồi theo quy định.
(TBTCO) - Chiều ngày 22/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Iain Frew.
Nghị định 85/2026/NĐ-CP tạo khuôn khổ pháp lý triển khai hiệu quả, bền vững chính sách cho bảo hiểm hưu trí bổ sung. Bộ Tài chính kỳ vọng Nghị định góp phần đa dạng hóa chương trình an sinh xã hội, giảm gánh nặng ngân sách trong bối cảnh chuẩn bị giai đoạn già hóa dân số. Đồng thời, thúc đẩy hình thành nguồn vốn dài hạn, phát triển cơ sở nhà đầu tư dài hạn trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu.
(TBTCO) - Tại Hội nghị tham vấn chính sách cho Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) do Bộ Tài chính tổ chức sáng 22/5, nhiều đại biểu quan tâm đến nội dung mở rộng danh mục tài sản có thể trưng dụng, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số, và phân cấp thẩm quyền trưng mua, trưng dụng tài sản.
