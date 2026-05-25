Bộ Tài chính mong muốn có sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc chào mừng và đánh giá cao sự hiện diện của gần 80 đại biểu đến từ khoảng 50 doanh nghiệp và tổ chức của Trung Quốc và Hồng Kông, trong đó có cá nhân TS. Jonathan Choi và Tập đoàn Sunwah tới thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp TS. Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn Sunwah, Chủ tịch Liên minh Doanh nhân Vùng vịnh. Ảnh: Đức Minh.

Theo Thứ trưởng, hiện nay, Việt Nam đang có những định hướng mới, tập trung vào một số ngành và lĩnh vực ưu tiên, đồng thời sẽ lựa chọn các nhà đầu tư để tham gia các dự án trọng điểm. Với những doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động đầu tư mới tại Việt Nam, tùy theo tính chất và quy mô của từng dự án, Bộ Tài chính sẵn sàng thành lập các nhóm công tác đặc biệt để làm việc trực tiếp.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh việc lắng nghe các doanh nghiệp nêu khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đang triển khai tại Việt Nam cần Bộ Tài chính cũng như các cơ quan chức năng của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ giải quyết, Thứ trưởng mong muốn các doanh nghiệp trong đoàn chia sẻ về những ý định đầu tư mới tại Việt Nam trong thời gian tới theo các định hướng lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên, nhất là các dự án mang tính phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Thay mặt Đoàn, TS. Jonathan Choi cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính dành thời gian tiếp, nghe và trao đổi về các nội dung mà Đoàn quan tâm.

Theo TS. Jonathan Choi, các doanh nghiệp trong Đoàn hoạt động trong các mảng rất rộng, từ sản xuất truyền thống, vật liệu mới, năng lượng mới cho đến công nghệ cao như AI (trí tuệ nhân tạo), trung tâm dữ liệu và y tế.

TS. Jonathan Choi phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Do vậy, Đoàn mong muốn được chia sẻ thông tin về những định hướng và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, AI, trung tâm dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cập nhật thông tin mới về cơ chế, định hướng chính sách dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực y dược, công nghệ sinh học, khoa học sức khỏe; cơ chế phối hợp xúc tiến đầu tư giữa Việt Nam với thị trường Trung Quốc và Hồng Kông.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận những chia sẻ và đề xuất rất tập trung của Đoàn. Theo Thứ trưởng, thế giới đang bước vào giai đoạn khủng hoảng đa tầng về năng lượng, công nghệ, địa chính trị và quản trị quốc gia. Trong bối cảnh đó, các nền kinh tế như Việt Nam phải đưa ra những quyết định rất thận trọng, nhưng cũng phải mạnh mẽ.

Thứ trưởng đề nghị Tập đoàn Sunwah, với vai trò và uy tín của mình, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Tài chính (thông qua Cục Đầu tư nước ngoài và các đơn vị liên quan) để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu cơ hội đầu tư và thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp 2 nước. Qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu, hiệu quả vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính đã nhận được hàng trăm thư quan tâm tới Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hiện có khoảng 38 tổ chức đăng ký trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, bao gồm các ngân hàng nước ngoài, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và các tổ chức công nghệ thanh toán.

Bộ Tài chính mong muốn có sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc và Hồng Kông tại Trung tâm Tài chính quốc tế. Các doanh nghiệp sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với Trung tâm Tài chính quốc tế Hồng Kông.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Tập đoàn Sunwah tham vấn cho Bộ Tài chính về các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư và phát triển trung tâm tài chính quốc tế, giúp hoàn thiện thể chế khung khổ pháp luật, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh, công bằng, minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tài chính Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi cho đầu tư dài hạn./.