Cụ thể, tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì với nhiệt độ phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 39 độ C. Độ ẩm không khí thấp khiến thời tiết trở nên oi bức, khô hanh kéo dài.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, nắng nóng và nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt từ 38 - 40 độ C, nhất là khu vực vùng núi phía Tây chịu tác động mạnh của gió Lào. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ có thời tiết ổn định hơn, ban ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, giông rải rác, nhiệt độ dao động từ 33 - 35 độ C.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày tiếp tục xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt từ 30 - 35 độ C, chiều tối có mưa rào cục bộ. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, trạng thái ENSO đang ở pha trung tính nhưng có xu hướng nghiêng về El Nino nhẹ, khiến nền nhiệt trung bình cao hơn nhiều năm khoảng 0,5 - 1 độ C.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực đang ở cấp rất cao. Đáng chú ý, khu vực Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Quảng Ngãi) báo động đỏ - cấp V (cực kỳ nguy hiểm). Đây là khu vực trọng điểm do nắng nóng gay gắt kết hợp gió Lào.

Theo đánh giá, lớp thực bì tại nhiều khu vực đã khô kiệt sau thời gian dài nắng nóng, khiến vật liệu cháy rất dễ bắt lửa. Nếu xảy ra cháy rừng, đám cháy có thể lan nhanh và rất khó kiểm soát.

Tại Tây Nguyên, đặc biệt các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng cùng khu vực Nam Bộ, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo ở cấp IV - V (nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm), tập trung tại các khu rừng thông, rừng tràm khô và rừng khộp. Dù đã xuất hiện mưa rải rác nhưng độ ẩm tầng đất và lớp thảm mục vẫn ở mức thấp. Nguy cơ cháy cao nhất trong khoảng thời gian từ 10 - 17 giờ hằng ngày.

Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, một số địa phương thuộc Tây Bắc Bộ như Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh cũng được cảnh báo cháy rừng cấp IV do thời tiết khô hanh đầu mùa.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, ngoài yếu tố thời tiết cực đoan, lượng lớn thực bì khô trong rừng cùng hoạt động xử lý thực bì, đốt nương rẫy của người dân không kiểm soát khi có gió lớn đang làm gia tăng nguy cơ phát sinh cháy rừng.

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, cơ quan chức năng yêu cầu nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng lửa trong và ven rừng, không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cần tăng cường tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm; đồng thời theo dõi sát cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin chuyên ngành.

Song song với đó, công tác giám sát điểm cháy qua dữ liệu vệ tinh MODIS/VIIRS tiếp tục được duy trì, đặc biệt trong khung giờ từ 11 - 16 giờ hằng ngày trước khi có mưa.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng nhấn mạnh, hiện tượng El Nino đang có dấu hiệu quay trở lại từ tháng 5/2026, dự báo có thể gây ra mùa khô khắc nghiệt hơn trong thời gian tới. Vì vậy, dù một số nơi đã xuất hiện mưa giải nhiệt, các địa phương vẫn cần duy trì nghiêm ngặt phương châm “4 tại chỗ” nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra./.