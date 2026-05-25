Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm

Diệu Hoa

10:48 | 25/05/2026
(TBTCO) - Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa cho biết, trong tuần từ ngày 25 - 31/5/2026, tình hình thời tiết trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp với nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều khu vực, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng lên mức rất cao và cực kỳ nguy hiểm ở nhiều địa phương trọng điểm.
Cụ thể, tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì với nhiệt độ phổ biến từ 37 - 39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 39 độ C. Độ ẩm không khí thấp khiến thời tiết trở nên oi bức, khô hanh kéo dài.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, nắng nóng và nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt từ 38 - 40 độ C, nhất là khu vực vùng núi phía Tây chịu tác động mạnh của gió Lào. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ có thời tiết ổn định hơn, ban ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, giông rải rác, nhiệt độ dao động từ 33 - 35 độ C.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày tiếp tục xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt từ 30 - 35 độ C, chiều tối có mưa rào cục bộ. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, trạng thái ENSO đang ở pha trung tính nhưng có xu hướng nghiêng về El Nino nhẹ, khiến nền nhiệt trung bình cao hơn nhiều năm khoảng 0,5 - 1 độ C.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực đang ở cấp rất cao. Đáng chú ý, khu vực Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Quảng Ngãi) báo động đỏ - cấp V (cực kỳ nguy hiểm). Đây là khu vực trọng điểm do nắng nóng gay gắt kết hợp gió Lào.

Theo đánh giá, lớp thực bì tại nhiều khu vực đã khô kiệt sau thời gian dài nắng nóng, khiến vật liệu cháy rất dễ bắt lửa. Nếu xảy ra cháy rừng, đám cháy có thể lan nhanh và rất khó kiểm soát.

Tại Tây Nguyên, đặc biệt các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng cùng khu vực Nam Bộ, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo ở cấp IV - V (nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm), tập trung tại các khu rừng thông, rừng tràm khô và rừng khộp. Dù đã xuất hiện mưa rải rác nhưng độ ẩm tầng đất và lớp thảm mục vẫn ở mức thấp. Nguy cơ cháy cao nhất trong khoảng thời gian từ 10 - 17 giờ hằng ngày.

Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, một số địa phương thuộc Tây Bắc Bộ như Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh cũng được cảnh báo cháy rừng cấp IV do thời tiết khô hanh đầu mùa.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, ngoài yếu tố thời tiết cực đoan, lượng lớn thực bì khô trong rừng cùng hoạt động xử lý thực bì, đốt nương rẫy của người dân không kiểm soát khi có gió lớn đang làm gia tăng nguy cơ phát sinh cháy rừng.

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, cơ quan chức năng yêu cầu nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng lửa trong và ven rừng, không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cần tăng cường tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm; đồng thời theo dõi sát cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin chuyên ngành.

Song song với đó, công tác giám sát điểm cháy qua dữ liệu vệ tinh MODIS/VIIRS tiếp tục được duy trì, đặc biệt trong khung giờ từ 11 - 16 giờ hằng ngày trước khi có mưa.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng nhấn mạnh, hiện tượng El Nino đang có dấu hiệu quay trở lại từ tháng 5/2026, dự báo có thể gây ra mùa khô khắc nghiệt hơn trong thời gian tới. Vì vậy, dù một số nơi đã xuất hiện mưa giải nhiệt, các địa phương vẫn cần duy trì nghiêm ngặt phương châm “4 tại chỗ” nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra./.

Nhiều khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, cảnh báo nắng nóng gia tăng

Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

(TBTCO) - Đông đảo đoàn viên thanh niên tại Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư đã nhiệt tình hưởng ứng chương trình “Ngày Chủ nhật Xanh”, góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ.
Chuyển đổi xanh: “Luật chơi” mới buộc doanh nghiệp Việt tăng tốc thích nghi

(TBTCO) - Khi các thị trường toàn cầu siết chặt tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon và ESG, chuyển đổi xanh đang trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp Việt duy trì xuất khẩu, tham gia chuỗi cung ứng quốc tế và tiếp cận dòng vốn xanh. Trong cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn thuộc về doanh nghiệp lớn nhất mà thuộc về doanh nghiệp thích nghi nhanh nhất.
Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

(TBTCO) - Nghị định 110/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) có hiệu lực từ ngày 25/5/2026, với nhiều điểm mới nhằm siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy mô hình sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn.
Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Trong bối cảnh các cam kết giảm phát thải khí nhà kính ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ trên toàn cầu, thị trường tín chỉ carbon đang mở ra kỳ vọng trở thành nguồn lực tài chính mới cho nông nghiệp Việt Nam. Không chỉ giúp giảm phát thải, các dự án carbon còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy sản xuất xanh, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn.
CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

(TBTCO) - Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) 2026 chính thức phát động với nhiều điểm mới về bộ tiêu chí và nền tảng đánh giá, tiếp tục khẳng định vai trò của Bộ chỉ số CSI như công cụ quản trị giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển dài hạn.
Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

(TBTCO) - Việt Nam đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao thông thông minh, logistics và xe điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm phát thải và từng bước hình thành hệ sinh thái di chuyển thân thiện với môi trường.
Hà Nội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác, hướng tới đô thị xanh

(TBTCO) - Ngày 20/5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn và làm việc với Nhà máy điện rác Seraphin của Tập đoàn AMACCAO nhằm rà soát tổng thể công tác xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thủ đô.
Bền bỉ giữ rừng, vun đắp màu xanh đất nước

(TBTCO) - Mỗi cánh rừng được giữ gìn hôm nay chính là nền tảng cho tương lai phát triển xanh và bền vững của dân tộc. Trong hành trình gìn giữ màu xanh ấy, lực lượng Kiểm lâm Việt Nam luôn là nòng cốt - những người đi giữa đại ngàn để bảo vệ tài nguyên vô giá của quốc gia.
