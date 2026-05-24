Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

Ngày 24/5, tại trụ sở Báo Tài chính - Đầu tư, Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư đã tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật Xanh” với sự tham gia tích cực, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên trong chi đoàn. Trong không khí sôi nổi và trách nhiệm, các đoàn viên đã cùng nhau dọn dẹp khuôn viên cơ quan, thu gom rác thải, sắp xếp lại không gian làm việc và chỉnh trang cảnh quan chung.

Đoàn viên thanh niên tại Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư tham gia chương trình “Ngày Chủ nhật Xanh”.

Hoạt động không chỉ góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp mà còn lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan công sở văn minh, hiện đại. Đây cũng là dịp để các đoàn viên tăng cường sự gắn kết, phát huy tinh thần tập thể và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với môi trường sống, môi trường làm việc xung quanh mình.

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thành Duy - Bí thư Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư cho biết, “Ngày Chủ nhật Xanh” không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường mà còn là dịp để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm và sức trẻ.

Thông qua hoạt động này, Chi đoàn mong muốn góp phần xây dựng nếp sống xanh, lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường trong mỗi đoàn viên, từ đó tạo dựng môi trường làm việc văn minh, sạch đẹp và tích cực hơn. Chương trình đã để lại nhiều hình ảnh đẹp, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ Báo Tài chính - Đầu tư trong các phong trào đoàn và hoạt động vì cộng đồng.

Một số hình ảnh khác tại chương trình “Ngày Chủ nhật Xanh”: