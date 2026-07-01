Tài chính

Chính phủ đồng ý kéo dài thời hạn ưu đãi thuế xăng dầu đến 30/9

Văn Tuấn

Văn Tuấn

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08:30 | 01/07/2026
(TBTCO) - Ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026.
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Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Theo Nghị quyết, Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP của Chính phủ đến hết ngày 30/9/2026. Điều này đồng nghĩa với việc tiếp tục duy trì mức thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) ở mức 0% đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu theo quy định hiện hành thêm 3 tháng.

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Chính phủ đồng ý kéo dài thời hạn ưu đãi thuế xăng dầu đến 30/9. Ảnh: Đức Thanh

Đồng thời, Nghị quyết cũng kéo dài thời gian áp dụng các chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội đến hết ngày 30/9/2026 đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Riêng với thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, mục 2 điều 3 của Nghị quyết 34/2026/NQ-CP quy định vẫn thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo Nghị quyết, trong trường hợp cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công thương sẽ chủ trì đề xuất điều chỉnh thời gian áp dụng (rút ngắn hoặc kéo dài), gửi Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Dự kiến thực hiện Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 15.400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian ưu đãi thuế đối với xăng dầu sẽ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà phục hồi sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an ninh năng lượng./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
thuế xăng dầu Nghị quyết 34/2026/NQCP thuế nhập khẩu ưu đãi bảo vệ môi trường giá trị gia tăng xăng sinh học E10 Thời hạn ưu đãi

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