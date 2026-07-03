Bộ Công thương: Tiêu thụ xăng E10 ổn định, môi trường cải thiện

Theo thông tin được nêu tại cuộc họp, số liệu quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trong 3 giai đoạn (đầu tháng 5, cuối tháng 5 và cuối tháng 6/2026) cho thấy, chất lượng không khí tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều có xu hướng cải thiện.

Tại Hà Nội, so với cuối tháng 5, nồng độ bụi mịn PM2.5 giảm 31%, trong khi bụi PM10 giảm 29,6%. Đây là mức giảm đáng kể, phản ánh sự cải thiện về chất lượng không khí. Tuy nhiên, Bộ Công thương cũng lưu ý, kết quả này vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố khác như việc thành phố đang triển khai đồng thời nhiều dự án giao thông và xây dựng.

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức cải thiện đồng bộ hơn ở cả nhóm bụi và khí ô nhiễm. Cụ thể, PM2.5 giảm 15,7%; PM10 giảm 14,3%; khí CO giảm tới 65,2%; NO₂ giảm 68,6%; NOx giảm 57,6%; SO₂ giảm 38,5% và O₃ giảm 14,4%. Những kết quả này cho thấy, môi trường không khí tại thành phố đang có diễn biến tích cực sau thời gian đầu áp dụng xăng sinh học.

Về tiêu thụ nhiên liệu, trong tháng 6/2026, tổng lượng xăng sinh học E5 và E10 tiêu thụ trên cả nước đạt hơn 1 tỷ lít, tương đương lượng xăng khoáng tiêu thụ trước đây. Trong đó, xăng E10 chiếm gần 95% tổng lượng tiêu thụ, còn E5 chiếm khoảng 5%.

Đến nay, toàn quốc có hơn 17.000 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã chuyển sang bán xăng sinh học. Hệ thống cung ứng gồm 26 thương nhân đầu mối phân phối xăng E10 và 11 đầu mối cung ứng xăng E5.

Trong tháng đầu triển khai, thị trường chủ yếu tiêu thụ xăng E10, song vẫn còn một bộ phận người dân có nhu cầu sử dụng xăng E5. Để tạo thuận lợi cho người tiêu dùng, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã xây dựng ứng dụng “Quanh tôi”, cung cấp thông tin về các cửa hàng bán xăng dầu trên cả nước, trong đó có 1.585 cửa hàng kinh doanh xăng E5 để người dân dễ dàng tra cứu.

Bộ Công thương cho biết, nguồn cung xăng sinh học trong tháng 6 được bảo đảm đầy đủ, không xảy ra gián đoạn, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong giai đoạn đầu chuyển đổi.

Qua tổng hợp tình hình triển khai, Bộ Công thương nhận định, việc thực hiện lộ trình sử dụng xăng E10 cơ bản đạt yêu cầu về tiến độ, phạm vi bao phủ và bảo đảm nguồn cung. Nhiều địa phương đã hoàn tất hoặc gần hoàn tất việc chuyển đổi toàn bộ hệ thống bán lẻ sang kinh doanh xăng sinh học như Lâm Đồng, Điện Biên, Gia Lai, Hải Phòng, Tây Ninh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Thanh Hóa, Lạng Sơn và Hưng Yên. Điều này cho thấy, việc triển khai Thông tư số 50/2025/TT-BCT đã được thực hiện khá đồng bộ từ cấp địa phương đến doanh nghiệp và các cửa hàng bán lẻ.

Song song với quá trình chuyển đổi, Bộ Công thương cũng đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về xăng sinh học. Bộ đã xây dựng bộ câu hỏi - đáp (Q&A) về xăng E10, phát hành 500 cuốn cẩm nang, 10.000 tờ rơi, nhiều poster, banner và tài liệu truyền thông điện tử phục vụ tuyên truyền trên phạm vi cả nước...

Trong thời gian tới, Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tiêu thụ xăng E5 và E10 trên từng địa bàn để chỉ đạo doanh nghiệp điều chỉnh cơ cấu kinh doanh phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời bảo đảm nguồn cung ổn định trong quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học./.