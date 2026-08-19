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Khối ngoại bán ròng 685 tỷ đồng, chờ động thái mới trước mốc FTSE Russell công bố danh mục

Tùng Linh

Tùng Linh

20:39 | 19/08/2026
(TBTCO) - FTSE Russell dự kiến công bố danh mục FTSE GEIS ngày 21/8. Động thái của nhà đầu tư nước ngoài trong những phiên tới sẽ được chú ý khi thị trường tiến gần hơn tới thời điểm nâng hạng.
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Sau nhịp biến động mạnh trước đó, VN-Index đang chuyển sang trạng thái tích lũy. Thanh khoản thấp cho thấy cả cung và cầu đều có phần thận trọng. Dòng vốn ngoại cũng tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng khi bán ròng khoảng 685 tỷ đồng trên cả ba sàn trong phiên 19/8, đánh dấu phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp. Trên HOSE, quy mô giao dịch của khối ngoại cũng giảm. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.092,2 tỷ đồng và bán ra 1.802,6 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 711,5 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung khá rõ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và tài chính. VIC tiếp tục đứng đầu danh sách bán ròng với 136,21 tỷ đồng, sau nhiều phiên liên tiếp nằm trong nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh. Cổ phiếu này đóng cửa tại 200.000 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với phiên trước.

Hai cổ phiếu ngân hàng STB và VPB lần lượt bị bán ròng 122,54 tỷ đồng và 98,57 tỷ đồng. VCB cũng ghi nhận giá trị bán ròng 75,06 tỷ đồng, ACB 52,95 tỷ đồng và SSI 43,37 tỷ đồng. Ngoài ra, GMD và MSN bị bán ròng lần lượt 93,05 tỷ đồng và 69,39 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, quy mô giải ngân của khối ngoại vào từng mã khá khiêm tốn. VNM dẫn đầu chiều mua ròng với 61,07 tỷ đồng, tiếp đến là DGW với 47,7 tỷ đồng và FRT với 33,27 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác như VIX, MSR, DMX, PLX, TCB và FPT cũng được mua ròng nhưng giá trị đều dưới 25 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng 685 tỷ đồng, chờ động thái mới trước mốc FTSE Russell công bố danh mục
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 19/8 - Nguồn: Dstock

Theo lộ trình, FTSE Russell dự kiến công bố danh mục FTSE GEIS ngày 21/8, trước thời điểm việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức có hiệu lực từ 21/9/2026. Do đó, động thái của nhà đầu tư nước ngoài trong những phiên tới sẽ được chú ý khi thị trường tiến gần hơn tới thời điểm nâng hạng. Bên cạnh câu chuyện nâng hạng, thị trường vẫn cần thêm các yếu tố hỗ trợ về mặt vĩ mô và sự cải thiện của dòng tiền để hình thành một xu hướng tăng bền vững hơn.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index vingroup

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