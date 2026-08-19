Theo Cục Hải quan, thời gian qua một số doanh nghiệp phản ánh khó khăn trong quá trình làm thủ tục đối với các lô hàng nhập khẩu có sử dụng ký hiệu ®, trong khi nhãn hiệu chưa được bảo hộ tại Việt Nam. Để bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và ghi nhãn hàng hóa, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị lưu ý một số nội dung quan trọng.

Hải quan hướng dẫn xử lý hàng nhập khẩu có ký hiệu ® chưa được bảo hộ tại Việt Nam. Ảnh: CTVHQ

Đáng chú ý, Cục Hải quan nhấn mạnh cơ quan hải quan không mặc nhiên xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng giả mạo nhãn hiệu chỉ vì trên hàng hóa hoặc bao bì có gắn ký hiệu ® nhưng nhãn hiệu chưa được bảo hộ tại Việt Nam.

Hướng dẫn này được căn cứ trên quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo quy định, việc sử dụng ký hiệu ® có thể bị coi là chỉ dẫn sai về tình trạng bảo hộ nếu gây hiểu nhầm nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trường hợp hàng hóa, bao bì (bao gồm cả nhãn phụ đối với hàng nhập khẩu) thể hiện trung thực tình trạng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam thì không bị coi là hành vi vi phạm.

Đối với hàng hóa nhập khẩu sử dụng ký hiệu ® nhưng nhãn hiệu chưa được bảo hộ tại Việt Nam, Cục Hải quan yêu cầu người khai hải quan phải có cam kết bằng văn bản về việc gắn nhãn phụ trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm theo quy định. Trên nhãn phụ phải bổ sung thông tin trung thực về tình trạng bảo hộ của nhãn hiệu tại Việt Nam.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra văn bản cam kết của người khai hải quan và thực hiện thủ tục thông quan nếu lô hàng không có các vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài các quy định về sở hữu trí tuệ, công văn cũng dẫn chiếu Điều 34 Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về yêu cầu ghi nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.