Thuế - Hải quan

Bước đột phá trong tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
12:14 | 05/10/2026
(TBTCO) - Nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ngày 1/10/2026, Cục Thuế đã chính thức ban hành Quyết định số 1362/QĐ-CT về Bộ tiêu chí xếp hạng, tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế.
aa

Đây được xem là động lực quan trọng nhằm khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tạo động lực mới từ sự minh bạch và công bằng

Trong bối cảnh nền kinh tế số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đóng vai trò là động lực chủ lực của tăng trưởng kinh tế. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, quán triệt Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15, Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Cục Thuế đã xây dựng và ban hành một bộ tiêu chí toàn diện, khoa học và minh bạch.

Bước đột phá trong tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế
Cục Thuế tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế giai đoạn 2020 - 2022. Ảnh: TN

Bộ tiêu chí áp dụng cho cả hai đối tượng lớn là doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Điểm cốt lõi của bộ tiêu chí này là việc lượng hóa các chỉ số tuân thủ, quy mô đóng góp ngân sách nhà nước và quy mô doanh thu thành hệ thống điểm số tối đa 100 điểm, đảm bảo việc bình xét khen thưởng diễn ra khách quan, chính xác, từ cao xuống thấp và loại bỏ hoàn toàn các yếu tố cảm tính.

Tiêu chí đối với doanh nghiệp

Theo quy định tại Phần A của bộ tiêu chí, việc đánh giá xếp hạng doanh nghiệp được thực hiện theo năm. Các doanh nghiệp đăng ký chưa đủ 12 tháng trong năm xét hạng sẽ không nằm trong diện xếp hạng năm đó. Để được có tên trong danh sách tôn vinh, doanh nghiệp phải vượt qua những “bộ lọc” điều kiện khắt khe về tính tuân thủ pháp luật.

Về kê khai thuế, tỷ lệ tờ khai thuế nộp đúng hạn so với tờ khai phải nộp phải đạt từ 98% trở lên; đồng thời không có hiện tượng tờ khai để trống giá trị hoặc toàn bộ giá trị bằng 0 nhằm né tránh.

Về nợ thuế, doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/12 trong năm xét hạng không có tiền thuế nợ, trừ các trường hợp được gia hạn, đang xử lý khiếu nại hoặc được miễn giảm theo quy định pháp luật. Đặc biệt, doanh nghiệp không bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế trong suốt các năm xét hạng.

Về vi phạm pháp luật thuế và hóa đơn, doanh nghiệp tuyệt đối không bị xử phạt vi phạm đối với hành vi trốn thuế; không khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải tăng thêm hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm (trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính, số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp so với số thuế đã nộp trong năm không quá 1%). Đồng thời, doanh nghiệp không bị cơ quan thuế kết luận vi phạm liên quan đến hóa đơn bất hợp pháp, không bị chuyển cơ quan công an điều tra về tội trốn thuế hoặc mua bán hóa đơn.

Cùng với đó, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp không đồng thời là người đại diện của các doanh nghiệp đang ở tình trạng “ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” hoặc “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.

Sau khi vượt qua các vòng điều kiện, doanh nghiệp sẽ được chấm điểm theo 3 nhóm tiêu chí chính (tổng điểm 100):

Quy mô đóng góp ngân sách nhà nước (40 điểm): Đánh giá dựa trên số thuế đã nộp ngân sách trong năm (tối đa 30 điểm cho các doanh nghiệp thuộc top 10% số nộp cao nhất) và mức tăng trưởng số nộp so với năm liền kề (tối đa 10 điểm).

Quy mô doanh thu (25 điểm): Phân chia theo tỷ lệ doanh thu trong năm xếp hạng, trong đó nhóm 10% doanh thu cao nhất nhận trọn vẹn 25 điểm.

Lịch sử tuân thủ (35 điểm): Điểm số được cộng dồn dựa trên số năm liên tục đáp ứng đầy đủ điều kiện xếp hạng, tôn vinh (3 năm liên tục đạt 35 điểm, 2 năm đạt 30 điểm, 1 năm đạt 25 điểm).

Trường hợp có các doanh nghiệp bằng điểm nhau, cơ quan thuế sẽ ưu tiên sử dụng tiêu chí “Lịch sử tuân thủ” để phân định thứ hạng.

Tiêu chí đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Cục Thuế đặc biệt chú trọng khu vực kinh tế cá thể thông qua Bộ tiêu chí riêng tại Phần B dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tương tự doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng phải đáp ứng các điều kiện khắt khe về đăng ký thuế (không có chênh lệch làm thay đổi nghĩa vụ thuế, không kê khai không trung thực), tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt từ 90% trở lên, không nợ đọng thuế, không bị cưỡng chế thuế và không vi phạm pháp luật về hóa đơn, chứng từ giả mạo.

Cấu trúc điểm số của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng được thiết kế cân đối với thang điểm 100, chia làm 3 nhóm:

Quy mô đóng góp ngân sách nhà nước (25 điểm): Đánh giá số thuế đã nộp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (không bao gồm thu từ đất, phí, lệ phí...).

Quy mô doanh thu (25 điểm): Xếp hạng theo 3 nhóm quy mô doanh thu (từ 1 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng; từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng; và trên 50 tỷ đồng), giúp đảm bảo tính cạnh tranh công bằng giữa các hộ kinh doanh có quy mô khác nhau.

Lịch sử tuân thủ (50 điểm): Chiếm tỷ trọng lớn nhất (50 điểm cho 3 năm liên tục tuân thủ tốt), thể hiện chủ trương lớn của cơ quan thuế trong việc nuôi dưỡng và khuyến khích ý thức chấp hành pháp luật lâu dài của khu vực kinh tế tư nhân nhỏ lẻ./.

Lan tỏa văn hóa tuân thủ trong cộng đồng

Việc lựa chọn người nộp thuế trong danh sách xếp hạng để đề nghị khen thưởng sẽ do Ban Quản lý tuân thủ và Hỗ trợ người nộp thuế chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị liên quan tham mưu Cục Thuế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tùy theo phạm vi toàn quốc, địa bàn tỉnh, thành phố hay theo nhóm đối tượng chuyên đề, cơ quan thuế các cấp sẽ tiến hành bình xét minh bạch, đúng quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Điểm nhấn quan trọng trong quy trình tổ chức thực hiện là tính công khai, minh bạch. Danh sách người nộp thuế được cấp có thẩm quyền quyết định tôn vinh, khen thưởng sẽ được công khai rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và các phương tiện thông tin đại chúng.

Quyết định số 1362/QĐ-CT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (1/10/2026), được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những “tấm gương sáng” trong việc hoàn thành nghĩa vụ tài khóa với Nhà nước, bộ tiêu chí này còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về sự công bằng, văn hóa tuân thủ tự giác trong cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế, qua đó góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và phát triển bền vững tại Việt Nam.
Văn Tuấn
Từ khóa:
tôn vinh người nộp thuế bộ tiêu chí xếp hạng người nộp thuế khen thưởng người nộp thuế quyết định số 1362/QĐ CT tiêu chí đánh giá doanh nghiệp nộp thuế tiêu chí đánh giá hộ kinh doanh lịch sử tuân thủ pháp luật thuế quy mô đóng góp ngân sách nhà nước quy mô doanh thu doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thuế bình xét khen thưởng người nộp thuế Luật Thi đua khen thưởng số 06/2022/QH15

Bài liên quan

“Đến tận nơi, gặp từng hộ” hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

“Đến tận nơi, gặp từng hộ” hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

Lùi thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giúp hộ kinh doanh tránh sai sót

Lùi thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giúp hộ kinh doanh tránh sai sót

Ông Vũ Mạnh Cường tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Thuế TP Hà Nội

Ông Vũ Mạnh Cường tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Thuế TP Hà Nội

Dành cho bạn

AgriS tổ chức Đại hội đồng cổ đông niên độ 2025 - 2026, hướng tới các động lực tăng trưởng mới

AgriS tổ chức Đại hội đồng cổ đông niên độ 2025 - 2026, hướng tới các động lực tăng trưởng mới

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

“Nắn” dòng vốn FDI, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm

“Nắn” dòng vốn FDI, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm

Khai mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Khai mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tích sản bằng thói quen: Khi đầu tư định kỳ quỹ mở chỉ còn là một lần cài đặt

Tích sản bằng thói quen: Khi đầu tư định kỳ quỹ mở chỉ còn là một lần cài đặt

Ngày 5/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 5/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Đọc thêm

Tuổi trẻ Hải quan hiến kế số hóa, góp sức xây dựng Hải quan thông minh

Tuổi trẻ Hải quan hiến kế số hóa, góp sức xây dựng Hải quan thông minh

(TBTCO) - 31 công trình, phần việc thanh niên được triển khai trong 5 tháng, nhiều sáng kiến ứng dụng AI, Python, Power BI, Big Data vào giải quyết các bài toán nghiệp vụ cho thấy sức sáng tạo và tinh thần tiên phong chuyển đổi số của tuổi trẻ Hải quan.
Hải quan khu vực XIV: Tạo thuận lợi thông quan, mở rộng dư địa xuất khẩu vùng Tây Nguyên

Hải quan khu vực XIV: Tạo thuận lợi thông quan, mở rộng dư địa xuất khẩu vùng Tây Nguyên

(TBTCO) - Trước yêu cầu nâng cao năng lực xuất khẩu nông sản Tây Nguyên, Chi cục Hải quan khu vực XIV đang đẩy mạnh cải cách thủ tục, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics, thúc đẩy thương mại khu vực.
Bộ Tài chính đẩy mạnh số hóa thủ tục hải quan với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh

Bộ Tài chính đẩy mạnh số hóa thủ tục hải quan với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh

(TBTCO) - Định danh, xác thực điện tử và chuẩn hóa dữ liệu là những điểm mới đáng chú ý tại Thông tư 142/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, góp phần chuyển mạnh thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh sang môi trường điện tử.
Bài cuối: Thước đo “sức khỏe” nền kinh tế, nền tảng của quản trị hiện đại

Bài cuối: Thước đo “sức khỏe” nền kinh tế, nền tảng của quản trị hiện đại

(TBTCO) - Mục tiêu sâu xa của Chiến dịch làm sạch mã số thuế là xây dựng một Cơ sở dữ liệu quốc gia về người nộp thuế đạt chuẩn “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”. Đây là cơ sở để Chính phủ có góc nhìn rõ hơn về “sức khỏe” của nền kinh tế, từ đó đưa ra các quyết sách tài khóa, tiền tệ đúng và trúng, tạo nền tảng cho đất nước phát triển bền vững. Đó là khẳng định của Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
Thuế tỉnh Gia Lai: Triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động cho doanh nghiệp trong tháng 10/2026

Thuế tỉnh Gia Lai: Triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động cho doanh nghiệp trong tháng 10/2026

(TBTCO) - Theo Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai, ngành thuế tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị để triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) tự động cho doanh nghiệp nộp thuế từ tháng 10/2026.
Thuế tỉnh Gia Lai tuyên dương 277 người nộp thuế chấp hành tốt chính sách phát luật thuế

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên dương 277 người nộp thuế chấp hành tốt chính sách phát luật thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai vừa tuyên dương 227 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và những đóng góp thiết thực của người nộp thuế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.
Chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép: Cần kiểm tra theo chuỗi, theo dòng vận động của hóa đơn

Chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép: Cần kiểm tra theo chuỗi, theo dòng vận động của hóa đơn

(TBTCO) - Sự bùng nổ của thương mại điện tử, kinh tế nền tảng và các giao dịch thanh toán trực tuyến xuyên biên giới đã mở ra không gian cho các phương thức gian lận hóa đơn thế hệ mới. Yêu cầu đặt ra là ngành Thuế phải chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm tra doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro” sang “kiểm tra theo chuỗi, theo nhóm liên kết và theo dòng vận động của hóa đơn, tiền và hàng hóa”.
Hải quan hỏa tốc hướng dẫn doanh nghiệp khai thuế xăng dầu từ ngày 1/10

Hải quan hỏa tốc hướng dẫn doanh nghiệp khai thuế xăng dầu từ ngày 1/10

(TBTCO) - Ngày 1/10, Cục Hải quan có công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP, trong đó kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đổi mới mô hình phát triển để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đổi mới mô hình phát triển để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Củng cố thanh khoản và nguồn vốn để đạt chuẩn "kép” 100%, ngân hàng được gỡ trần tỷ lệ LDR

Củng cố thanh khoản và nguồn vốn để đạt chuẩn "kép” 100%, ngân hàng được gỡ trần tỷ lệ LDR

Bước đột phá trong tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế

Bước đột phá trong tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế

Sửa Luật Ngân sách nhà nước: Gắn phân bổ nguồn lực với hiệu quả đầu tư, hạn chế “giữ vốn”

Sửa Luật Ngân sách nhà nước: Gắn phân bổ nguồn lực với hiệu quả đầu tư, hạn chế “giữ vốn”

Thông quan tập trung, mở đường cho cửa khẩu thông minh

Thông quan tập trung, mở đường cho cửa khẩu thông minh

Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027

Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027

Giá dầu thế giới ngày 5/10 tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới ngày 5/10 tiếp đà giảm

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Thuế tỉnh Thanh Hóa kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Thuế tỉnh Thanh Hóa kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Sửa đổi toàn diện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đơn giản hóa tối đa, sẵn sàng cho chuyển đổi số

Sửa đổi toàn diện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đơn giản hóa tối đa, sẵn sàng cho chuyển đổi số

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính