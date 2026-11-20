Tập trung khai thác dư địa thu, chống thất thu

Theo thông tin từ Thuế TP. Hồ Chí Minh, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 606.360 tỷ đồng, bằng 96,7% dự toán Chính phủ giao, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tính đến ngày 17/11/2026, số thu đã đạt 622.595 tỷ đồng, tương đương 99,3% dự toán năm.

Kết quả này phản ánh sự phục hồi và phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu của ngành Thuế Thành phố.

Phân tích cơ cấu nguồn thu, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, khu vực sản xuất, kinh doanh tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng thu ngân sách, với số thu trong 10 tháng tăng khoảng 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng thu của khu vực này đang có dấu hiệu chậm lại, trong khi một số khoản thu quan trọng vẫn còn khoảng cách khá lớn so với mục tiêu đề ra.

Người nộp thuế làm việc tại trụ sở Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Dũng

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế. Trọng tâm là khu vực kinh tế và các khoản thu từ đất, đồng thời tăng cường rà soát những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội ngày càng đa dạng, cơ quan Thuế xác định đây là một trong những trọng tâm của công tác quản lý. Mục tiêu là bảo đảm các hoạt động kinh doanh được quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, góp phần tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, ngành Thuế Thành phố đang tăng cường rà soát, đối chiếu dữ liệu, xác minh các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng số; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và vận động người nộp thuế chủ động đăng ký, kê khai, nộp thuế.

Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh: “Quan điểm xuyên suốt của Thuế TP. Hồ Chí Minh là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp, người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh”.

Cùng với đó, cơ quan Thuế từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý rủi ro, kiểm soát hóa đơn điện tử, qua đó kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường để có biện pháp kiểm tra, xử lý phù hợp.

Không chỉ tập trung vào thương mại điện tử, ngành Thuế còn tăng cường quản lý các lĩnh vực có rủi ro cao về thất thu như kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng vốn, chống chuyển giá và các hoạt động kinh doanh có sử dụng hóa đơn điện tử.

Phân loại nợ thuế, xử lý theo từng trường hợp

Một trong những nhiệm vụ được Thuế TP. Hồ Chí Minh chú trọng là quản lý và thu hồi nợ thuế. Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, yêu cầu đặt ra là phải phân loại chính xác từng khoản nợ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và khả năng thu hồi để có giải pháp xử lý phù hợp, thay vì áp dụng một biện pháp chung cho tất cả trường hợp.

Tính đến ngày 31/10/2026, tổng số nợ thuế trên địa bàn đã giảm 36,51% so với thời điểm cuối năm 2025. Trong đó, cơ quan Thuế tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ có khả năng thu, đồng thời theo dõi riêng những khoản nợ lớn liên quan đến đất đai để phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc.

Đối với các khoản nợ có khả năng thu, ngành Thuế kiên quyết triển khai các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định, trong đó có trích tiền từ tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn và tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Riêng các khoản nợ liên quan đến dự án bất động sản, tiền thuê đất hoặc những trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ pháp lý, xác định nghĩa vụ tài chính, tranh chấp và thủ tục đầu tư, cơ quan Thuế sẽ rà soát từng trường hợp, phối hợp với các sở, ngành và cơ quan có thẩm quyền để xác định nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý.

Đối với những dự án đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, cơ quan Thuế kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định, kể cả việc thu hồi đất đối với trường hợp đủ điều kiện.

Cách tiếp cận này nhằm vừa bảo đảm kỷ cương trong thực hiện nghĩa vụ thuế, vừa phân định rõ những khoản nợ có khả năng thu với các trường hợp đang gặp vướng mắc cần phối hợp xử lý, tránh gây khó khăn không cần thiết cho người nộp thuế.

Song song với nhiệm vụ quản lý thu và chống thất thu, Thuế TP. Hồ Chí Minh xác định hỗ trợ người nộp thuế là giải pháp quan trọng để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Một trong những kết quả hỗ trợ thiết thực là công tác giải quyết hoàn thuế. Trong 10 tháng đầu năm 2026, cơ quan Thuế đã ban hành gần 4.900 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, chủ yếu đối với hoạt động xuất khẩu.

Đồng thời, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, công tác giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động đã xử lý trên 618.000 hồ sơ, chiếm khoảng 99% tổng số hồ sơ hoàn thuế đã giải quyết.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế cũng kịp thời triển khai các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, miễn, giảm thuế và tiền thuê đất theo quy định, góp phần giảm áp lực tài chính, tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động./.