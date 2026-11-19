Công tác hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thường xuyên, liên tục

Báo cáo của Thuế tỉnh Tuyên Quang cho thấy, có 10/17 khoản thu đạt tiến độ dự toán giao (từ 83,3% trở lên) và tăng trưởng so với cùng kỳ, một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 98,1% dự toán, tăng 27,8% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt 103,4% dự toán, tăng 7,8%; lệ phí trước bạ đạt 97,8% dự toán, tăng 7,4%; phí - lệ phí đạt 100,4% dự toán, tăng 35,2%...

Ông Trương Thế Hùng, Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong 10 tháng năm 2026, đơn vị đã triển khai thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí theo các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đáng chú ý, công tác hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua nhiều hình thức nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người nộp thuế. Theo đó, đã thực hiện hỗ trợ 2.219 lượt thông qua điện thoại, UltraViewer và các nền tảng hỗ trợ của ngành Thuế. Qua công tác hỗ trợ, các vướng mắc của người nộp thuế cơ bản được giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện mức độ hài lòng của người nộp thuế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chính sách, pháp luật về thuế.

Về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, tháng 10, đơn vị tiếp nhận 8 hồ sơ và giải quyết hoàn thuế theo hình thức điện tử, đảm bảo kịp thời và đúng quy định với số tiền hoàn là 25,6 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2026, đơn vị đã hoàn trên 256 tỷ đồng.

Công tác kiểm tra thuế tập trung theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ứng dụng phân tích rủi ro từ dữ liệu quản lý thuế để lựa chọn đối tượng kiểm tra phù hợp; tăng cường kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đặc biệt với các doanh nghiệp có dấu hiệu kê khai không đúng, không đủ. Lũy kế 10 tháng thực hiện 391 cuộc, đã kết thúc 344 cuộc.

Quyết liệt triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế

Theo Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, trong 2 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục tuyên tuyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách thuế mới, chính sách có hiệu lực thi hành trong năm 2026; hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép sổ sách kế toán và sử dụng hóa đơn chứng từ, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền; hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế và các thủ tục hành chính thuế thuận lợi.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh về số lượng, chất lượng. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch kiểm tra thuế, kiểm tra nội bộ, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác kiểm tra.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang cho hay, đơn vị tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức trong thi hành công vụ; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại.

Đơn vị tiếp tục quyết liệt triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế, đẩy mạnh công tác quản lý nợ thuế, làm sạch dữ liệu nợ thuế, phân loại nợ thuế theo khả năng thu, xử lý nợ sai, nợ ảo, nợ chờ điều chỉnh; đảm bảo tổng nợ trên tổng thực hiện dự toán thu dưới 7,5%; tỷ lệ thuế, phí 4,5%; nợ có khả năng thu dưới 5%.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, xã, phường trong trao đổi thông tin, dữ liệu liên thông, tập trung quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và đặc biệt là thực hiện chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Rà soát dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và dự toán thu ngân sách năm 2027 đảm bảo thu đầy đủ theo quy định.

Đơn vị cũng sẽ tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, duy trì 100% thủ tục hành chính thuế được thực hiện trực tuyến toàn trình, liên thông, không phụ thuộc vào địa giới hành chính; trả lời các phản ánh, kiến nghị qua hệ thống đo lường sự hài lòng, đường dây nóng và các kênh thông tin của ngành Thuế kịp thời.