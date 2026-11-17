Hướng dẫn sử dụng trợ lý ảo trên Cổng dịch vụ công thuế

Đánh giá kết quả nhiệm vụ công tác thuế, ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, trong tháng 10/2026, đơn vị đã biên soạn và đăng tải 11 sản phẩm tin, bài, video tuyên truyền, tập trung vào thủ tục quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp mới thành lập; xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; cảnh báo giả mạo cơ quan thuế; hướng dẫn sử dụng trợ lý ảo trên Cổng dịch vụ công thuế và các chính sách thuế mới.

Đồng thời, Thuế tỉnh đã chỉ đạo Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp và các Tổ Quản lý doanh nghiệp tại Thuế cơ sở hỗ trợ 969 lượt người nộp thuế, gồm 119 lượt tại cơ quan thuế, 848 lượt qua điện thoại và 2 lượt bằng văn bản; lũy kế đến 28/10/2026 hỗ trợ 9.922 lượt.

Tiếp tục triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế trạng thái 03, 06. Tổng số người nộp thuế phải thực hiện là 6.460, đã xử lý 4.632 trường hợp, đạt 72%, còn 1.828 trường hợp. Theo nội dung kiểm đếm đối với doanh nghiệp, tổ chức, trạng thái 03 có 908 trường hợp phải xử lý, đã xử lý 526 trường hợp, đạt 58%, còn 382 trường hợp; trạng thái 06 có 842 trường hợp phải rà soát, đã xử lý 1 trường hợp, còn 841 trường hợp.

Công chức Thuế tỉnh Điện Biên hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Về công tác quản lý thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế tỉnh tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các Thuế cơ sở triển khai các quy định mới về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thương mại điện tử, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, kế toán hộ kinh doanh và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thực hiện các biện pháp, nghiệp vụ quản lý thuế đối với các khoản thu từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản và tài nguyên nước.

Lũy kế đến tháng 10/2026, có 13.191/13.849 cá nhân, hộ kinh doanh đã cài đặt eTax Mobile, đạt 95,2%; 4.877/5.366 cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất phi nông nghiệp đã cài đặt, đạt 91%; 15.062/15.109 cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương đã cài đặt, đạt 99,6%. Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có 1.095 hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng, trong đó 1.094 trường hợp đã sử dụng, đạt 99,9%.

Bảo đảm thực hiện hoàn thuế điện tử theo quy định

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Điện Biên, trong những tháng cuối năm, đơn vị giám sát chặt chẽ hồ sơ khai thuế gắn với phân tích rủi ro, kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế; đôn đốc người nộp thuế kê khai, nộp hồ sơ, nộp thuế đúng hạn và xử lý kịp thời các trường hợp chậm nộp, không nộp. Giải quyết hồ sơ hoàn thuế đúng chính sách, đúng thời hạn, bảo đảm thực hiện hoàn thuế điện tử theo quy định.

Tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đôn đốc các đơn vị có nghĩa vụ thuế được gia hạn theo Nghị định số 245/2026/NĐ-CP nộp đầy đủ các khoản đến hạn, hạn chế phát sinh nợ mới. Tiếp tục thực hiện Chiến dịch làm sạch mã số thuế, phấn đấu đến 31/12/2026 hoàn thành 100% doanh nghiệp, tổ chức ở trạng thái 03; phối hợp quản lý tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, đồng bộ mã số thuế với mã định danh cá nhân, định danh tổ chức; tiếp tục hướng dẫn eTax Mobile và rà soát đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên, công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử tiếp tục được rà soát; tính đến hết tháng 10/2026, có 263 hộ, cá nhân đưa vào diện rà soát, doanh thu 38,784 tỷ đồng, số thuế kê khai 662 triệu đồng, số thuế đã nộp ngân sách 874 triệu đồng.

Cùng với đó, chỉ đạo các Thuế cơ sở tăng cường giải đáp vướng mắc, hỗ trợ trực tiếp để hộ, cá nhân kinh doanh tiếp cận chính sách thuế mới và các ứng dụng thuế điện tử; đẩy nhanh cài đặt, sử dụng eTax Mobile và nộp thuế điện tử.

Tiếp tục hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ và đúng hạn; rà soát phân ngưỡng doanh thu theo quy định; triển khai thủ tục hành chính liên thông về đất đai. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong quản lý các khoản thu từ đất, rà soát thời gian ổn định đơn giá thuê đất để kịp thời xác định chu kỳ đơn giá mới; đẩy mạnh kiểm tra, rà soát người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử nhằm chống thất thu thuế.

Đồng thời, tiến hành phân tích rủi ro theo hướng dẫn của Cục Thuế để xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2027 và hướng dẫn các Thuế cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2027; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, duy trì phối hợp với các cơ quan chức năng trong trao đổi, cung cấp thông tin và xử lý các vụ việc theo quy định…