Đề xuất triển khai Khu công nghiệp đường sắt Hà Nội của Vingroup, vốn 29.637 tỷ đồng

Phối cảnh Khu công nghiệp đường sắt Hà Nội (Ảnh minh họa có sử dụng AI).

UBND TP. Hà Nội vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất chủ trương nghiên cứu triển khai Khu công nghiệp đường sắt theo hướng tích hợp đồng bộ với Tổ hợp công nghiệp đường sắt quốc gia đang được Bộ Xây dựng tổ chức nghiên cứu.

Đề xuất này được UBND TP. Hà Nội đưa ra sau khi xem xét phương án đầu tư Dự án Khu công nghiệp đường sắt tại xã Phú Xuyên của Tập đoàn Vingroup.

Theo phương án của Vingroup, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 29.637,227 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 4.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 4.445,584 tỷ đồng và vốn huy động khoảng 25.191,643 tỷ đồng.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 280 ha, mật độ xây dựng dự kiến 50%, với mục tiêu hình thành tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị, cấu kiện và linh kiện phục vụ ngành đường sắt, kết hợp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo và kiểm định chất lượng.

Theo cơ cấu sử dụng đất được đề xuất, khu hạ tầng kỹ thuật và kiểm định thử nghiệm có diện tích 55 ha, bao gồm hệ thống đường thử tàu dài 4,5 - 6 km với hai khổ đường 1.435 mm và 1.000 mm, trạm cấp điện sức kéo thử nghiệm và nhà ga kiểm định chất lượng.

Phân khu sản xuất chính và lắp ráp rộng 90 ha được bố trí các nhà máy chế tạo cơ khí nặng, lắp ráp hoàn chỉnh theo module, xưởng sơn và bãi lưu trữ đầu máy, toa xe, trong khi phân khu công nghiệp phụ trợ và linh kiện lõi rộng 75 ha dành cho các doanh nghiệp sản xuất hệ thống điện, tín hiệu, nội thất và cơ khí phụ trợ.

Ngoài ra, nhà đầu tư đề xuất bố trí 20 ha cho khu quản lý, nghiên cứu và phát triển, đào tạo, chuyển giao công nghệ và lưu trú chuyên gia; khoảng 40 ha còn lại dành cho cây xanh, hồ điều hòa, trạm xử lý nước thải và hạ tầng chung.

Tuy nhiên, theo UBND TP. Hà Nội, Chính phủ hiện đã giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu một dự án có chức năng tương tự là Tổ hợp công nghiệp đường sắt quốc gia.

Theo đó, Bộ Xây dựng được giao chủ trì lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp công nghiệp đường sắt, dự kiến đặt tại xã Chuyên Mỹ và xã Ứng Hòa, Hà Nội, với quy mô khoảng 250 ha.

Qua rà soát, UBND TP. Hà Nội nhận thấy, dự án do Vingroup đề xuất có vị trí gần khu vực dự kiến thực hiện Tổ hợp công nghiệp đường sắt quốc gia, đồng thời có nhiều chức năng, nhiệm vụ tương đồng, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất thiết bị, cấu kiện và linh kiện phục vụ ngành đường sắt.

Vì vậy, UBND TP. Hà Nội đề nghị Thủ tướng thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Khu công nghiệp đường sắt cùng với Tổ hợp công nghiệp đường sắt quốc gia theo hướng tích hợp đồng bộ, bảo đảm thống nhất giữa định hướng phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia và nhu cầu phát triển đường sắt đô thị của Thủ đô.

Phương án này sẽ tạo điều kiện để địa phương chủ động tổ chức không gian, quy hoạch quỹ đất và hình thành các phân khu kiểm định chất lượng, đồng thời gắn năng lực sản xuất công nghiệp với mục tiêu phấn đấu hoàn thành mạng lưới các tuyến đường sắt đô thị của Thủ đô vào năm 2030.

Để tránh chồng lấn nhiệm vụ, lãng phí nguồn lực và bảo đảm hiệu quả đầu tư, UBND TP. Hà Nội cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hướng dẫn địa phương nghiên cứu phương án tích hợp, thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định./.