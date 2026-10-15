Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp, MBB ngược dòng hút vốn

Tùng Linh

Tùng Linh

17:39 | 15/10/2026
(TBTCO) - Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn trong phiên 15/10, đánh dấu phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp. Trong khi VIC và nhiều cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán, MBB tiếp tục dẫn đầu chiều mua ròng với hơn 100 tỷ đồng.
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Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 15/10, đưa VN-Index xuống dưới ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Kết phiên, chỉ số giảm 6,52 điểm, tương đương 0,38%, xuống 1.698,35 điểm, nối dài nhịp điều chỉnh của thị trường trong những phiên gần đây.

Cùng với đà suy yếu của chỉ số, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 1.591,15 tỷ đồng và bán ra 2.276,7 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng hơn 685 tỷ đồng. Tính chung cả ba sàn, khối ngoại bán ròng khoảng 714 tỷ đồng.

Đáng chú ý, áp lực bán tiếp tục tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm ngân hàng. VIC dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị 134,42 tỷ đồng. Giá cổ phiếu VIC giảm 0,18%, xuống 218.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VIC liên tục nằm trong nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh những phiên gần đây.

STB đứng ngay sau với giá trị bán ròng 131,04 tỷ đồng, trong khi thị giá giảm 2,79%, xuống 62.800 đồng/cổ phiếu. TCB cũng bị bán ròng 95,84 tỷ đồng, tiếp đến là CTG với 62,65 tỷ đồng và HDB với 38,32 tỷ đồng.

Như vậy, riêng bốn cổ phiếu ngân hàng STB, TCB, CTG và HDB đã ghi nhận tổng giá trị bán ròng gần 328 tỷ đồng. Tuy nhiên, diễn biến giá có sự phân hóa khi CTG vẫn tăng 0,85% nhờ lực cầu nội, trong khi STB, TCB và HDB đồng loạt giảm điểm.

Ngoài nhóm ngân hàng, VIX bị bán ròng 61,12 tỷ đồng, HPG 60,66 tỷ đồng và VCI 48,61 tỷ đồng. BSR cũng ghi nhận giá trị bán ròng 48,49 tỷ đồng, đồng thời giảm mạnh 6,31%, xuống 28.200 đồng/cổ phiếu. MSN bị bán ròng 43,39 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp, MBB ngược dòng hút vốn
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 15/10 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, MBB tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động giao dịch của khối ngoại, được mua ròng 101,24 tỷ đồng, dẫn đầu toàn bộ danh sách mua ròng trên HOSE. Cổ phiếu này tăng 2,84%, đóng cửa ở mức 19.900 đồng/cổ phiếu. Trước đó, trong phiên 14/10, MBB cũng dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị hơn 100 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau hai phiên, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng hơn 201 tỷ đồng tại mã này.

VPB đứng thứ hai với giá trị mua ròng 52,87 tỷ đồng, theo sau là PVT với 50,45 tỷ đồng và SHB với 42,04 tỷ đồng. Đáng chú ý, PVT vẫn giảm 4,25% dù nhận được lực mua từ nhà đầu tư nước ngoài.

Một số cổ phiếu khác cũng thu hút dòng vốn ngoại như CII với 37,2 tỷ đồng, SSI 24,28 tỷ đồng, VRE 21,12 tỷ đồng và FPT 15,21 tỷ đồng. Trong đó, CII tăng mạnh 6,15%, còn SSI và FPT lần lượt tăng 1,85% và 1,58%.

Dòng vốn ngoại vẫn có sự phân hóa đáng kể ngay trong nhóm ngân hàng. Trong khi STB, TCB và CTG chịu áp lực bán, MBB, VPB và SHB lại nằm trong nhóm được mua ròng nhiều nhất. Dù xuất hiện những điểm sáng riêng lẻ, lực mua chưa đủ bù đắp áp lực bán tại các cổ phiếu lớn.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index vic vingroup

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