Khung pháp lý từng bước được hoàn thiện

Ngành quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam bắt đầu hình thành từ năm 2003 với sự ra đời của Công ty Liên doanh quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM). Trải qua hơn 20 năm phát triển, ngành quản lý quỹ đã từng bước mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao tính chuyên nghiệp, trong đó, khung pháp lý đóng vai trò nền tảng, tạo điều kiện cho các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán hình thành và phát triển.

Quá trình hoàn thiện khung pháp lý về quỹ đầu tư chứng khoán gắn liền với sự hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Từ những quy định ban đầu tại Nghị định số 48/1998/NĐ-CP, Nghị định số 144/2003/NĐ-CP của Chính phủ, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của ngành quỹ từng bước được hoàn thiện, đặc biệt với sự ra đời của Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010.

Trên cơ sở Luật Chứng khoán và các nghị định hướng dẫn, Bộ Tài chính đã ban hành đồng bộ các thông tư hướng dẫn hoạt động của các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán, bao gồm quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ hoán đổi danh mục (ETF), quỹ đầu tư bất động sản và công ty đầu tư chứng khoán.

Các quy định không chỉ tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động huy động vốn, thành lập, giao dịch và quản lý danh mục đầu tư phù hợp với đặc điểm của từng loại hình quỹ, mà còn chú trọng nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát xung đột lợi ích, làm rõ trách nhiệm của công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, giám sát và các tổ chức cung cấp dịch vụ, qua đó bảo đảm an toàn hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình này là việc hình thành khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của quỹ mở và quỹ ETF - hai loại hình quỹ phổ biến trên thế giới. Với ưu thế về tính minh bạch, thanh khoản và linh hoạt, quỹ mở nhanh chóng phát triển và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số quỹ đầu tư trên thị trường.

Trong khi đó, quỹ ETF kết hợp những ưu điểm của quỹ mở và quỹ đóng, với danh mục chứng khoán cơ cấu được công bố hàng ngày, chứng chỉ quỹ được niêm yết và giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán. Nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu đối với chứng chỉ quỹ ETF. Cùng với khả năng đa dạng hóa danh mục và chi phí quản lý thấp nhờ phương thức đầu tư thụ động theo chỉ số, loại hình quỹ này đã mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường chứng khoán cho cả nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài.

Thực tiễn cho thấy, cơ cấu các quỹ đầu tư tại Việt Nam đã có sự chuyển dịch rõ nét. Nếu như trước năm 2012, thị trường chủ yếu là các quỹ thành viên, thì đến cuối tháng 10/2026, thị trường đã có 85 quỹ mở và 22 quỹ ETF, lần lượt chiếm khoảng 57,8% và 15% tổng số quỹ. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của hai loại hình quỹ này chiếm khoảng 86% tổng NAV của các quỹ đầu tư chứng khoán. Trong đó, quỹ ETF trở thành một trong những kênh thu hút dòng vốn nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nguồn: UBCKNN (Đơn vị: tỉ đồng)

Bước phát triển mới trong hoàn thiện thể chế được đánh dấu bằng việc Quốc hội thông qua Luật Chứng khoán năm 2019. Trên cơ sở đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tạo lập khuôn khổ pháp lý toàn diện, thống nhất cho hoạt động của ngành quỹ.

So với giai đoạn trước, các quy định tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng cường trách nhiệm của công ty quản lý quỹ trong hoạt động đầu tư và quản trị rủi ro; phát huy vai trò giám sát độc lập của ngân hàng giám sát; hoàn thiện các quy định về danh mục, hạn mức đầu tư, chế độ báo cáo và công bố thông tin, góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Tạo động lực phát triển sản phẩm và mở rộng cơ sở nhà đầu tư

Trong bối cảnh yêu cầu huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế ngày càng lớn, việc phát huy vai trò của ngành quỹ, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong cơ cấu nhà đầu tư trên TTCK trở thành một trong những định hướng quan trọng.

Ngày 12/9/2025, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3168/QĐ-BTC phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán”. Đề án đặt ra các mục tiêu và giải pháp mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng thị trường, huy động hiệu quả nguồn lực và hướng tới phát triển bền vững.

Để phát triển ngành quỹ, Đề án tập trung vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán; mở rộng hạn mức đầu tư để tiếp tục phát triển quỹ mở, quỹ chỉ số; đa dạng hóa kênh phân phối chứng chỉ quỹ, đưa sản phẩm quỹ đến gần hơn với nhà đầu tư; xây dựng các bộ chỉ số chứng khoán mới làm cơ sở phát triển các quỹ đầu tư theo chỉ số.

Triển khai Đề án, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 136/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC. Điểm đáng chú ý là việc bổ sung các quy định về quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng và quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ, tạo cơ sở pháp lý phát triển các sản phẩm mới, đa dạng hóa kênh huy động vốn và góp phần khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế.

Nguồn: UBCKNN (Đơn vị: tỉ đồng)

Cùng với mở rộng các loại hình sản phẩm, Thông tư số 136/2025/TT-BTC cũng hoàn thiện các quy định về quản trị, vận hành và quản lý rủi ro của các quỹ đầu tư chứng khoán. Trong đó, chú trọng giám sát hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ trên môi trường mạng, nâng cao vai trò của ban đại diện quỹ, kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động đầu tư, bổ sung công cụ quản lý thanh khoản cho quỹ mở và hoàn thiện quy định về công bố giá trị tài sản ròng của quỹ.

Trên nền tảng khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, ngành quỹ Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực cả về quy mô tài sản quản lý, số lượng quỹ và mức độ tham gia của nhà đầu tư.

Tính đến cuối tháng 10/2026, toàn ngành có 43 công ty quản lý quỹ đang hoạt động, với tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) đạt khoảng 820 nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị tài sản quản lý bình quân trong 10 năm gần đây đạt khoảng 20%/năm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 147 quỹ đầu tư chứng khoán trong nước được cấp phép hoạt động, gồm 111 quỹ đại chúng và 36 quỹ thành viên. Riêng trong 10 tháng năm 2026, có 22 quỹ đầu tư chứng khoán được thành lập mới, mức cao nhất từ trước đến nay trong một năm. Các quỹ mới thành lập cũng có sự đa dạng về loại hình, nổi bật là các quỹ ETF đầu tư theo những bộ chỉ số mới và quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ.

Nguồn: UBCKNN (Đơn vị: tỉ đồng)

Bên cạnh sự gia tăng về số lượng quỹ, tổng NAV của các quỹ đầu tư chứng khoán đạt gần 85 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 10/2026, với tốc độ tăng trưởng bình quân gần 30%/năm trong 10 năm trở lại đây. Sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các sản phẩm quỹ cũng ngày càng gia tăng. Tính đến hết năm 2025, số lượng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ đạt hơn 2,5 triệu tài khoản, tăng khoảng 800 nghìn tài khoản so với năm 2024.

Đáng chú ý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2026 tiếp tục tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển các sản phẩm quỹ, dịch vụ mới và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán.

Với vai trò là nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, ngành quản lý quỹ không chỉ góp phần huy động và phân bổ hiệu quả nguồn vốn trong nền kinh tế mà còn thúc đẩy phát triển cơ sở nhà đầu tư dài hạn, nâng cao chất lượng cầu đầu tư và góp phần ổn định thị trường chứng khoán. Quá trình hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực quản trị và đa dạng hóa sản phẩm là yếu tố then chốt để ngành quản lý quỹ Việt Nam phát triển an toàn, minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của thị trường vốn và nền kinh tế đất nước./.