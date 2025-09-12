Bộ Tài chính phê duyệt Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư, phát triển ngành quỹ

(TBTCO) - Ngày 12/9/2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3168/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đề án được ban hành nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về phát triển thị trường chứng khoán và Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2023.

Đề án đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài; tăng cường chất lượng của nhà đầu tư cá nhân, khuyến khích nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư qua quỹ đầu tư chứng khoán; tăng tỷ trọng tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước, nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, ổn định thị trường, tăng cường độ sâu cho thị trường.

Đồng thời, tập trung đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư trong nước, chú trọng phát triển các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán; khuyến khích các quỹ hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm tham gia thị trường chứng khoán để cải thiện chất lượng cầu đầu tư, hướng tới cầu đầu tư bền vững

Đề án cũng đặt ra mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, về khối lượng giao dịch, nhà đầu tư cá nhân chiếm khoảng 70%, nhà đầu tự tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 30%; và tăng trong các năm tiếp theo để đạt tỷ lệ tương ứng 60% và 40%; Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đạt 200 nghìn tài khoản đến năm 2030; và tăng trong các năm tiếp theo với tốc độ tăng 15%/năm.

Bên cạnh đó, số lượng quỹ đầu tư chứng khoán đạt 500 quỹ đến năm 2030; và tăng trong các năm tiếp theo với tốc độ tăng 25%/năm; Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đầu tư chứng khoán đạt 5% GDP vào năm 2030; và tăng trong các năm tiếp theo để đạt mức tăng 2 con số vào năm 2035. Số lượng nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ đạt 2,5 triệu nhà đầu tư đến năm 2030; và tăng trong các năm tiếp theo để đạt 5 triệu nhà đầu tư vào năm 2035.

Để thực hiện những mục tiêu trên, Đề án đề ra nhiều giải pháp trong đó có nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng nhằm tiếp tục gia tăng sự tham gia đầu tư của nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán, đẩy mạnh sự phát triển của ngành quỹ thông qua các giải pháp như đa dạng các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán, kênh phân phối chứng chỉ quỹ; đề xuất chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về thuế theo hướng khuyến khích nhà đầu tự tham gia vào các quỹ đầu tư chứng khoán, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư, phát triển; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán để thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài cho thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các chương trình đào tạo, phổ cập kiến thức, thông tin tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán tới nhà đầu tư nhằm nâng cao chất lượng nhà đầu tư, hướng tới cầu bền vững cho thị trường,

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát, từng bước chuyển dần từ quản lý, giám sát tuân thủ sang quản lý, giám sát theo rủi ro, chú trọng đến những rủi ro mang tính hệ thống, đảm bảo sự toàn vẹn của thị trường vốn, thị trường tài chính.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm đề xuất với Bộ Tài chính ban hành các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư qua quỹ đầu tư chứng khoán; tăng tỷ trọng tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước, nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán; ban hành chính sách phát triển ngành quản lý quỹ; khuyến khích các quỹ hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm tham gia thị trường chứng khoán; chỉ đạo các sở giao dịch chứng khoán nghiên cứu đa dạng hóa các bộ chỉ số chứng khoán; phối hợp với các hiệp hội nghề nghiệp có liên quan, các tổ chức kinh doanh chứng khoán thực hiện kế hoạch đào tạo, tuyên truyền, phổ cập kiến thức cho nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán.

Các thành viên thị trường (công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát và các tổ chức cung cấp dịch vụ cho quỹ đầu tư chứng khoán), các hiệp hội nghề nghiệp có liên quan triển khai các giải pháp cụ thể nêu tại đề án./.