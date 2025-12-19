Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Vượt chỉ tiêu năm 2025, sẵn sàng cho nhiệm vụ 2026

(TBTCO) - Chiều ngày 19/12, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao

Tại sự kiện, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết, trong năm 2025, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, với tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, tâm huyết, BHXH Việt Nam đã chủ động nhận diện những khó khăn, vướng mắc, đề ra các phương hướng, kế hoạch hành động kịp thời, với các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả để hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu BHXH Việt Nam

Cụ thể, về các chỉ tiêu cơ bản, tính đến hết năm 2025, độ bao phủ BHXH trên cả nước ước đạt 45,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 38,6% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt tỷ lệ bao phủ là 6,5% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Độ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp đạt 35,07% lực lượng lao động trong độ tuổi. Độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 95,16% dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vượt 5,9% so với chỉ tiêu Chính phủ giao, tăng 11,61% so với năm 2024.

Công tác thực hiện giải quyết chế độ, chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHTN đầy đủ, kịp thời, xuyên suốt, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới và chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Ước năm 2025, toàn hệ thống BHXH Việt Nam đã giải quyết cho: 186.119 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 1.044.016 người hưởng các chế độ BHXH một lần (người hưởng BHXH một lần, giảm 26,15% so với năm trước); 9.098.537 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Thực hiện tiếp nhận 759.198 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và 14.184 quyết định hưởng hỗ trợ học nghề được chi trả. Số lượt khám chữa bệnh BHYT là 195,5 triệu lượt, tăng hơn 6,5% so với năm 2024, với chi phí KCB BHYT đề nghị thanh toán khoảng 161.628 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2024;…

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, BHXH Việt Nam đã chủ động nắm bắt chủ trương, chuẩn bị các điều kiện cần thiết “từ sớm, từ xa”; tăng cường chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố có các giải pháp linh hoạt trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo hoạt động thông suốt, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Chủ động, sẵn sàng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026–2030

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, cố gắng, thành tích toàn hệ thống BHXH Việt Nam đã đạt được trong năm 2025.

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Năm 2025 là năm đầu tiên BHXH Việt Nam hoạt động theo mô hình tổ chức mới. Từ ngày 1/3/2025, BHXH Việt Nam là đơn vị đặc thù thuộc Bộ Tài chính. Có thể nói trong hơn 10 tháng qua, BHXH Việt Nam đã rất nhanh chóng ổn định về tổ chức bộ máy ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, bắt nhịp được với cách thức triển khai công việc của Bộ; thường xuyên chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tài chính kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện BHXH, BHYT, BHTN, nhất là những vấn đề phát sinh trong tình hình mới”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận đánh giá, năm 2025, BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật với khối lượng công việc lớn. Trong đó, có các kết quả ấn tượng về phát triển người tham gia, công tác thu; giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người thụ hưởng - công tác này được thực hiện xuyên suốt, không gián đoạn ngay cả trong giai đoạn sắp xếp, tinh gọn bộ máy, với thủ tục ngày càng cải cách, thuận tiện nhất. Các quỹ BHXH, BHYT, BHTN được quản lý đúng quy định, an toàn, hiệu quả;…

Nhận định năm 2026 là một năm quan trọng, tiền đề, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030), Thứ trưởng Lê Tấn Cận yêu cầu, BHXH Việt Nam cần tập trung triển khai một số giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2026.

Theo đó, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, trọng tâm là các Nghị quyết: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày năm 2023; Nghị quyết số 72-NQ/TW năm 2025; Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024;… và Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 để xây dựng kế hoạch và triển khai ngay những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của BHXH Việt Nam từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

BHXH Việt Nam cần chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; từ đó báo cáo, đề xuất Bộ Tài chính tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với thực tiễn; hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy chế, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực trạng tổ chức bộ máy.

Căn cứ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH của các địa phương và nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 403/NQ-CP ngày 10/12/2025 của Chính phủ, Thứ trưởng Lê Tấn Cận yêu cầu BHXH Việt Nam chủ động tham mưu với Bộ Tài chính phối hợp với HĐND, UBND các tỉnh, thành phố để thống nhất lộ trình thực hiện phát triển độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN xác định việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; nhân rộng cách cách làm hay hiệu quả; hỗ trợ các địa phương còn khó khăn.

Bên cạnh đó, có các giải pháp chủ động và sáng tạo ở từng cấp quản lý để thực hiện công tác thu, mở rộng độ bao phủ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác giám định, kiểm soát rủi ro chi phí khám chữa bệnh BHYT. Tăng cường công tác truyền thông về chính sách, chú trọng các chính sách mới để tạo sự lan tỏa, nâng cao nhận thức của các cá nhân, đơn vị và sự đồng thuận trong thực hiện.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận cũng yêu cầu BHXH Việt Nam tiếp tục cải cách hành chính, chuyển đổi số, rà soát, điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của BHXH các tỉnh, thành phố và BHXH cơ sở. Đồng thời, triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để ngày càng tinh gọn các thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong các giao dịch với cơ quan BHXH…