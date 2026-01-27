MIC tăng trưởng lợi nhuận hơn 30% nhờ doanh thu bảo hiểm và tài chính khởi sắc

(TBTCO) - Doanh thu bảo hiểm tăng hai chữ số và lãi tài chính cải thiện đã giúp MIC duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025, đưa lợi nhuận trước thuế lên 409 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 của Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC, mã Ck: MIG), doanh nghiệp khép lại năm 2025 với kết quả tăng trưởng so với năm trước. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 409 tỷ đồng, tăng 32,6% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 325 tỷ đồng, tăng 36,2%. Kết quả này ghi nhận đóng góp đồng thời từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và mảng tài chính trong phần lớn thời gian của năm.

Ở mảng cốt lõi, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2025 đạt 4.068 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm trước. Lãi thuần từ hoạt động bảo hiểm đạt 610 tỷ đồng, tăng 11,8%. Song song, hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp đáng kể khi lãi thuần đạt 371 tỷ đồng, tăng 21%, chủ yếu nhờ doanh thu tài chính tăng 25,8% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh quý IV/2025 của Bảo hiểm Quân đội.

Riêng quý IV/2025, MIC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 23 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục tăng 9,1%, đạt 1.147 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở mức 1.067 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ, kéo theo lãi thuần mảng bảo hiểm đạt 80 tỷ đồng (quý IV/2024 là 196 tỷ đồng).

Ở chiều hỗ trợ, mảng tài chính duy trì vai trò nâng đỡ kết quả kinh doanh trong quý cuối năm. Doanh thu tài chính tăng 55% so với cùng kỳ, đạt 117 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính ở mức 3 tỷ đồng, giảm 1,8%. Nhờ đó, lãi thuần từ hoạt động tài chính đạt 114 tỷ đồng, tăng 57,6% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 1%, lên 169 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của MIC đạt 11.274 tỷ đồng, tăng 14,6% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 227 tỷ đồng.

Trong khi đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng lên 5.093 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 23,8%. Trong danh mục này, 3.893 tỷ đồng được phân bổ vào tiền gửi ngắn hạn kỳ hạn 6 tháng đến 1 năm, với lãi suất 4,1% - 7,8%/năm; đồng thời MIC thực hiện ủy thác đầu tư 1.200 tỷ đồng kỳ hạn 1 năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MIG kết phiên ngày 26/1 ở mức 18.100 đồng/cổ phiếu, tăng 3,4% so với đầu tháng. Với hơn 211,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hóa thị trường của MIC đạt khoảng 3.828 tỷ đồng./.